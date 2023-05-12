專訪｜菊梓喬7年再出發 顛倒過去自己

菊梓喬(Hana)自何哲圖離開，炎明熹、姚焯菲等加入無綫之後，「星夢一姐」沉寂下來，過去包辦多部無綫劇集主題歌的她，作品也變得愈來愈少。不少人以為Hana的星途開始走下坡，甚至一度把她列為「失蹤人口」。然而，Hana不覺自己被消失，只是忙於登台，又要籌備本月20日至21日舉行的個唱，以及有些新想法，希望未來能令大家可以重新認識Hana。 Hana於2016年以唱作女歌手出道，轉眼已經7年，她稱這7年過得很快，因為疫情，亦終於換來一個放假的機會。「真係好短！我真係好耐無放過假！由一出道就係咁做，依家轉眼又話要開演唱會啦！其實我唔覺自己消失，以前出歌每一、兩個月出一首，出到好密，依家隔耐啲出歌，就話好耐冇出，係咪消失咗。」她自言如今對自己的事業有不同的看法，希望大家不要以為她只會賣慘。

順應民意唱慘情歌 「今次演唱會我參與度多咗，以前係公司安排好，我企上去唱就得，依家我好多部份有參與，大家開會時發現，原來我唔係大家想像中好靜的一個人。」她稱大家愛她唱慘情歌，公司亦「順應民意」，令她真實一面未能展示出來。現實中的她，非常愛說話，連她也笑言與普通師奶無異，「我好愛行街市買餸、洗衫煮飯，又唔會化妝，真正嘅陳曉怡係唔好睇，但Hana就化妝到靚靚。」陳曉怡是Hana的真名，她指相士批過原名比「菊梓喬」更可帶旺事業很多倍。不過，公司賜了這個名字，她覺得用不用真名也沒所謂。 過去7年，Hana的一切全都被公司安排，如今她希望是次演唱會令大家重新認識她，讓大家對她改觀，更自言希望有天可以到紅館表演雜耍，特別是要跳火圈。「我成日都同公司講想表演跳火圈，但一直被人ban！」為何不藉今次個唱嘗試，Hana笑言決定開騷的時間太倉促，不夠時間練習，再者希望這個項目可以在大的場館做。她透露新歌將在個唱後才推出，希望是把演唱會的延續下去才更有意義，不再是為出而出。