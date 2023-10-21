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娛樂
2023-10-21 08:00:00

專訪｜葉振弘Marco親揭「食屎」的真相 與程人富玩「互嘔」咖喱七日冇沖涼(有訪問片)

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葉振弘(Marco)、程人富與團醫黃雅慧(咖喱)遠赴非洲拍攝《無制限探險隊》。(陳奕釗攝)

葉振弘(Marco)、程人富與團醫黃雅慧(咖喱)遠赴非洲拍攝《無制限探險隊》。(陳奕釗攝)

由「無制限OT編集団」製作的全新綜藝節目《無制限探險隊》已於本周三(18)ViuTV開播，兩位主持人葉振弘(Marco)和程人富與團醫黃雅慧(咖喱)，將會穿梭南非、烏干達、肯亞和埃塞俄比亞，為觀眾帶來充滿驚喜、驚嚇、真情、爆笑的黃金畫面，包括瀑布式嘔吐、吃秘製非洲蚊、食屎、眾目睽睽下屙屎、真身穿避彈衣擋子彈，3人早前接受本報訪問，親揭黃金畫面背後的驚險與辛酸。不過，最「黃金」的畫面仍是Mike(劉諾衡)親見以肉身擋子彈，「這種事只有他願意做，他叫我們做我們不會做，心想神經病我，起初以為他開玩笑，點知佢真係痛到整個人彈起來，嚇死！」

葉振弘(Marco)、程人富與團醫黃雅慧(咖喱)遠赴非洲拍攝《無制限探險隊》。(陳奕釗攝) Marco笑言Mike導到自己有恩。(陳奕釗攝) Marco、程人富、咖喱和Mike導。(陳奕釗攝) Marco在首集《無制限探險隊》玩高空跳傘。 Marco和程人富在首集《無制限探險隊》玩高空跳傘。 程人富在首集《無制限探險隊》玩高空跳傘。

點解上賊船？

眾所周知，Mike(劉諾衡, 格仔導演)主理的「無制限OT編集団」愛挑戰極限，《花姐ERROR遊》系列、《ERROR自肥企画》、《美女郊遊遊》和《大海男兒》等均屬話題之作，今次遠赴非洲拍攝更要在出發前打9針防疫針、食足68日藥預防瘧疾，甚麼驅使3人甘願上賊船冒險？《大海男兒》是P1X3L成軍的關鍵，Marco坦言，「Mike對我有恩，這次被吸引是因為去的非洲，這不是自己會旅遊的地方，節目正是很好的契機，體驗貧窮落後的生活。」咖喱笑言，「Mike 導說我擔任軍醫，心想他們有事就幫忙，以為是悠閒去旅行。」程人富半說笑暗指受騙，「Mike導話尊重我意願，到時若唔想做，不會逼我，他們會自己頂上，其實他有逼我們……」

葉振弘(Marco)、程人富與團醫黃雅慧(咖喱)遠赴非洲拍攝《無制限探險隊》。(陳奕釗攝) 葉振弘(Marco)、程人富與團醫黃雅慧(咖喱)遠赴非洲拍攝《無制限探險隊》。(陳奕釗攝) Marco與程人富以騎呢形象擔任《無制限探險隊》主持。 Marco在巨型滾球裡與程人富玩「互嘔」。(《無制限探險隊》劇照) 咖喱擔任《無制限探險隊》團醫。

滴淚笨豬跳

節目以兩位主持在南非開普敦的上空高空跳傘揭開序幕，兩人表現興奮，不過同屬高空躍跳的笨豬跳卻是他們的剋星，程人富憶述被逼的實況，「當時我腦海浮現了保錡(《花姐ERROR遊》笨豬跳)的樣子，我明白點解佢會喊，那刻我知道雖然是男生，大家都有恐懼。因為身體跟我講危險，唔好跳出去，但你就是要做，仲要睇住Mike導個笑樣，那刻差啲喊，有少少眼水。」

咖喱在《無制限探險隊》節目中自薦登山，連續七日冇沖涼。 咖喱在《無制限探險隊》節目中自薦登山，連續七日冇沖涼。(陳奕釗攝) 咖喱拍《無制限探險隊》另一挑戰是經常與壁虎共處一室。(陳奕釗攝) Marco與咖喱在《無制限探險隊》合作。(陳奕釗攝) 程人富與咖喱在《無制限探險隊》合作。(陳奕釗攝)

與壁虎共處一室最驚驚

反而咖喱則自動請纓，說的是與團隊往坦桑尼亞登上近4千米高的山，「其實是我自薦要去，Mike導覺得我弱質女流，不能應付……」程人富搶白說：「全團人都覺得你唔得，即使唔太斜的路，兩步就攰。」咖喱承認，「總之我行了兩三個小時，就開始想憑咩有自信，可以爬到這座山！」結果她在坦桑尼亞逗留了一個星期，破紀錄地全程沒洗澡，「我人生沒試過7日唔沖涼，今次指甲更圍埋黑邊。」咖喱的另一大挑戰是對壁虎的恐懼，當地盛產壁虎，試過在房間裡與5-6條壁虎共處一室，嚇到連廁所都唔敢去。

程人富難忘在《無制限探險隊》食蚊食到嘔。(陳奕釗攝) Marco難忘在《無制限探險隊》幾乎要食屎。(陳奕釗攝) 咖喱拍《無制限探險隊》難忘七日沒沖涼。(陳奕釗攝) Marco在《無制限探險隊》榮升「品屎師」。(陳奕釗攝) Marco在《無制限探險隊》忍足3日唔屙屎。(陳奕釗攝) Marco笑言無時無刻都後悔參與《無制限探險隊》。(陳奕釗攝) 程人富笑言無時無刻都後悔參與《無制限探險隊》。(陳奕釗攝)

與屎玩遊戲

Marco而言，另一大挑戰是「食屎」，他強調，「我冇真係食，但但有碰到個嘴，其實那一刻好極端，唔知會唔會播出街。」但程人富和咖喱卻堅持，「我覺得佢有！」Marco重申不是人屎，「唔同動物豹、班馬和羊屎都有唔同嘅屎，只能講係新鮮、仍熱熱地，肉食動物的屎會較臭，草食動物的會較乾淨，不太臭。」另一個比試是3日不去大便，因為住宿地點沒有廁所，幕後團隊打賭，誰先去大便就要在鏡頭前「公開屙屎」，Marco自言，「其實我一開始已急，但我爭氣，忍咗三日。」程人富笑言，「可能身體知道唔可以，否則好大鑊，我冇話好想去，那兩三天自然地度過。」結果腸胃不適的幕後人員Ray(陳逸駿)慘被公開屙屎實況。

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食秘製非洲蚊 口臭足3日

一班男生聚集，當然有各左各樣比試，「無制限」出品必然別開生面，這次他們「互嘔。」Marco解釋為製造節目效果，他與程人富飲汽水食飽飽，齊齊走進巨型滾球大循環，結果促成兩人互嘔，目標是要嘔在對方身上大家整個身體，受害者程人富表示，「不是每個人飲汽水、食嘢都可嘔出來，但他的個人技是可以嘔到似瀑布，好厲害。睇預告片見到嘔到似噴泉，好瘋癲，想像我在噴泉的旁邊，生命受到威脅，香氣飄逸。」程人富雖逃過食屎之劫，卻因食蚊噁心到嘔，「因為我們房有好多蚊，然後捉咗那堆蚊，經過特別的處理方法後，總之我們有食，食完就嘔。」Marco一臉厭惡的補充說：「那股臭味留在嘴裡，隔了3天仍聞到。」兩位主持雖說旅程中無時無刻都在後悔，但問到若有下季想去甚麼地方時，一個選了南美洲，

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