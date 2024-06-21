專訪｜葉振棠首次紅館個唱成告別騷 錯失良機只因一個承諾

葉振棠將於6月23日將於紅館舉行《葉振棠80告別樂壇演唱會》。棠哥入行逾半世紀，首次紅館個唱竟也是最後一次，他坦言過去曾有一次開紅館的機會，但當時承諾了另一個人搞小型個唱，因而錯失。不過，棠哥沒有因此不快，認為只要可以唱歌，便是人生。 葉振棠迎來首個紅館個唱，昔日棠哥多次作客紅館，今次終於成為他的主場，他表示最希望令到入場的歌迷，不但耳朵感受到一場音樂盛宴，視覺上亦極盡享受。他笑謂自己不能像郭富城般又唱又跳，要交給後生舞蹈員。早年棠哥是band友一名，他亦預告夏韶聲會做嘉賓，但二人不會夾band︰「真係太耐冇彈啦！而且知道有期至開紅館都係得幾個月，都唔夠時間練。」

唱歌冇煩惱 棠哥擅長玩低音結他，又會自彈自唱，加上六、七十年代正值樂隊熱潮，在酒吧駐唱為他帶來不錯的收入。問到可有拜師學藝，他說︰「冇！我哋個年代，星期六、日都冇咩節目，除咗同朋友去睇電影，就係玩結他，都係自學。有啲同學有錢，買套樂器返嚟，就大家去玩。」因為愛唱歌，能夠將歌唱變成事業，棠哥直言至今從未感到厭倦，自己也沒有定下甚麼奪獎目標，但求可以唱歌，他說︰「總之唱歌就開心，一上到台唱歌，咩煩惱都冇晒！」 說到棠哥的煩惱，或許叫低潮的時間，他指八十年代末因為興趣開了錄音室，在短短幾年內埋首錄音室工作，但自己只會買新器材，不善經營生意，最後把器材都賣給劉德華，自己重返歌壇。適逢當年亞視播出《我來自潮州》，黎小田找他唱該劇主題曲，還有《三國演義》、《世界由我造》等等，唱到街知巷聞，令棠哥由谷底再翻身。