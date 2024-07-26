專訪｜葉麗儀人生又有喜又有愁 教孫女感恩一切從縫紉開始

葉麗儀將於下月舉行《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，她表示今次個唱以「感恩」為題，除了要感謝入行以來一直為她寫歌、做碟的音樂人，當然不少得多謝對她不離不棄的歌迷。她感恩自己在事業上順風順水，能擁有一首招牌歌《上海灘》；感恩成功戰勝病魔；感恩一家人齊齊整整生活。她也希望孫女也能學會擁有感恩的心，學會明白一切得來不容易。

自愧是失敗的母親 葉麗儀入行後，火速走紅，成為顧嘉煇的愛將，更獲倫敦百代唱片有限公司(EMI)賞識力邀加盟，成為旗下首名亞洲歌手，在不同國家灌錄不同語言的唱片，一首《上海灘》更將她的事業推至高峰。時至今天，每當想起「浪奔 浪流」，腦海都會浮現她的歌聲。她直認自己的事業非常成功，但作為一個母親，卻是非常失敗。葉麗儀與前夫育有一子，直至兒子16歲那年，母子關係才真正建立起來。她說︰「當時我仔得4歲，我去英國做歌手，佢16歲嚟英國讀書，我先至重新認識佢，因為佢已經大個，我唔可以當佢係仔，係朋友，要尊重佢，一切有商有量，依家我哋關係好到不得了。」

家庭融洽呵護幼苗 葉麗儀第二段婚姻美滿，與英籍老公相親相愛半世紀，雙方同是失婚之人，吸取過教訓，雙方更著重溝通，有甚麼問題一定要說出來，從不留待翌日解決，學會互相珍惜對方。經歷過婚姻失敗再出發、與兒子關係由疏遠變得親密，葉麗儀深信家庭融洽是非常重要，父母彼此相愛，可令小朋友成為一個愛心的人，學會憐憫別人，明白甚麼是珍惜。她會跟新抱約法三章，在教育小朋友的問題上大家一致。 教孫女要珍惜 葉麗儀笑謂沒想到當年家政科，如今就成為與16歲孫女不可多得的共同話題。她說︰「原本我係教佢做家頭細務，係想佢知唔係辛苦，而係樂趣，佢唔止鍾意煮嘢食，依家仲識車衫！佢爸爸喺佢好細個已經教佢recycle、reduce、redo，同埋佢依家明白每件衫都係好多心血，佢學識珍惜。」兩年前的暑假，她購入布料及一些紙樣回家跟孫女一齊用衣車做裙，她希望孫女明白每件衣服背後有很多工序，不能因一時不喜歡便棄掉。沒想到，孫女自此愛上，現時更會做出更複雜的服飾。

敵不過歲月 回想過去，葉麗儀在做歌上的堅持一直不變，事前功夫做足，但她亦敵不過歲月，要接受字幕機。她說︰「以前我好藐視嗰啲要睇plasma(等離子電視)嘅人，但到依家知道自己應該係要有，因為知道會甩咀！哈哈！我哋有時會發台瘟，因為喺台上面係望得好清楚，如果台下有人干擾到你，你就會唔記得唱到邊度，所以唱抒情嘅歌，一定係合埋對眼唱。以前有近視睇得唔清楚，但做完白內障之後，望到好清楚！」 她續說︰「我同陳潔靈，就連譚詠麟都係，唱唱下隊支咪出去，其實係忘記咗個句係咩，等觀眾唱提返自己。哈哈！！呢個係年紀大必然發生嘅事，幾十年前印尼文唱嘅歌，依家都可以唱到，新嘅唔得啦，唔係好記到，年紀大嘛！哈哈哈哈！」又誰想到葉麗儀轉眼已經七十有六，但依然中氣十足，聲音響亮，「唔敢講自己仲後生，託賴身體算係幾好，哈哈！」又有喜又有愁才是人生。