專訪｜葛民輝被年輕人打動挑戰演音樂劇 獲梁祖堯湯駿業大讚：屹立不倒有原因(有片)

葛民輝自2014年與軟硬拍檔林海峰演出舞台劇《笑之大學》後，相隔10年再踏台板挑戰載歌載舞的音樂劇，他將於8月夥拍風車草劇團主創梁祖堯、湯駿業(Ahdee)和邵美君，以及岑珈其、何洛瑤(Sica)、鄧家杰(KaKit)和杜曦駿(Larry)合演《Di-Dar音樂劇場》(下稱《Di-Dar》)，阿葛直言被誠意打動，對阿祖讚口不絕，「第一是懂敬老，其次是吸童貞，中和整件事，呢個人好厲害！」他揚言會跟一班後輩齊齊跳舞，不過後空翻、甩皮甩骨舞就留給後輩。難得阿葛演再踏舞台，《Di-Dar》由葵青劇院移師灣仔演藝學院加開13場，門票現已公開發售。

找上門 似考牌 身兼編劇的梁祖堯表示，《Di-Dar》與2022年的《隔離童話集》同屬「死亡系列」，上次的二部曲，上次全劇角色接受死後審判，今次二部曲則在校園發生，有角色死亡並舉行喪事，導演湯駿業補充，雖然有吹Di-Dar(嗩吶)破地獄等儀式，但搞笑到最後會有感動位，至於神秘死亡角色是否不在場受訪的岑珈其？他們就大賣關子，只透露是全劇「關鍵角色」。 兩人自言讀書年代已是軟硬fans，冷不防葛民輝反問，「你哋九十年代仲讀緊書？真係要保養一下。」阿祖認真表示，阿葛是演校長角色的不二之選，若然對方拒絕，便會刪走角色，「我覺得佢係一個好有想法嘅人，搞笑之下，對社會和很多事情都有自己想法，係好深入嘅想法，但唔會同你講道理。」兩人形容上門傾劇本和邀請對方的過程，戰戰競競像考牌，Ahdee就驚嘆，「今時今日仍能屹立不倒有原因，佢對戲劇的體會，那些經驗係入血，傾到人物角色，整個人脈網絡就出現。」阿葛笑言知道舞台劇演員人工低，想「搲撈」做埋編劇和茶水。

後空翻留給梁祖堯 阿葛憶述見面情況，感覺阿祖和Ahdee空槍上陣，沒有劇本，一切憑口解釋，但當知道他們正忙於另一舞台劇，同時又構思新劇目，被這份年輕的熱血打動，「然後佢哋話有音樂感，仲用邪門的Di-Dar，有法事又破地獄，年輕人與中樂混合，然後提到甩皮甩骨舞，又去玩《造星》比賽，幾有趣，第一是懂敬老、其次是吸童貞，中和成件事好勁！」阿祖不禁笑問：「四十幾歲仲年輕人？」 阿葛揚言會跟劇中演員以團隊形式獻舞技，阿祖認真表示，「別以為阿葛講笑，我哋最後真係會變成一隊跳舞組合！」編舞的責任落在KaKit和Larry身上，KaKit擅長跳折骨舞，Larry則曾在《造星V》比賽作KatKit的後盾，兩人不時在社交平台拍跳舞片，今次會為每位演員度身訂造舞步，阿葛直言確曾感擔心應付不來，要賄賂Larry和KaKit，他笑言，「阿祖話可以，咁就你死我死啦，但那些後空翻、硬跪地，全部都做不到，留給阿祖！」