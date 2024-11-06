專訪｜蒙嘉慧不介意被指幸福肥 平賣伊健寶物予保錡感心痛(有片)

前TVB花旦蒙嘉慧(Yoyo)自從2013年與鄭伊健結婚後已甚少亮相幕前，近5年近專心於日本房地產公司工作，今年Yoyo首次挑戰旅遊真人騷節目，夥拍ERROR成員吳保錡和「Dee姐」陳海寧(Isabella) 為ViuTV全新節目《呢度住吓 嗰度住吓》擔任主持，3人早前受訪，分享首次合作拍節目的趣事。現年51歲的Yoyo不時常被人拍到素顏逛街的照片，近期更被指「幸福肥」、「走樣」似王馨平等，她淡然道，「其實我不太理會，就當我接了角色，演一個肥咗30磅、30年後的蒙嘉慧。」

親切似香港 近年常被指移居日本的Yoyo強調是「住吓香港、住吓福岡」，她指原想在日本學日文，當初答應在友人的公司工作，主要希望為來日本的香港人提供廣東話支援，「真的有人因小朋友在酒度感不適，透過我的facebook找我，問有沒有醫生可介紹；又或者出發前問我有甚麼好吃，互相交流都係樂有趣的過程。」至於何以揀福岡，她笑言主因是近機場，10分鐘可達市中心，「有親切感，機場在市區附近，好似以前的香港，九龍城旁邊就是機場。」她表示對福岡最深刻印象是在311地震後，重訪一間熟悉的食店，獲老闆衷心感激，深深感受當地獨特的人情味。

Dee姐獲點名合作 作為福岡半個「地膽」，相信Yoyo曾接獲不少拍旅遊節目的邀請，今次答應做主持全因Dee姐，查實Isabella向來視伊健為偶像，合作拍電影《深宵閃避球》後連Yoyo亦開始熟絡，某次往福岡旅行順道探對方。Yoyo憶述初見面的印象，「我見她拎住好大個行李篋，裡面有燙斗風筒，一個藝人要自己帶這些，好好笑。」兩人「一食如故」，Yoyo續說，「她再介紹我食福岡名物牛腸窩，原來我去咗十幾年都冇食過，她導我由原本肥15磅，變成肥30磅！」接著收到邀請拍福岡旅遊節目的邀請，就點名跟Dee姐合作，估不到還附送真性情的保錡。 餐桌培養情誼 被前輩點名合作，Isabella受寵若驚，她形容跟Yoyo是餐桌上培養情誼，甚少遇到跟她一樣「好食得」的女生，最深刻是兩人特地往廣鳥吃拉麵，但要趕車搭往京都，「她講明這碗麵是給自己吃的，叫大家唔准食，她在等食物上枱期間，不斷幫我check車程班次，後來碗麵到咗，她居然只夾俾我食。」在她眼中Yoyo是很細心照顧別人的前輩。

與前輩女神合作 感覺好夢幻 至於保錡就自言看《流氓師表》對Yoyo演的「魯媚」印象深刻，先後曾與宣萱、孫佳君和張慧儀等前輩女神合作，保錡續說，「其實沒想過追夢追到可跟自己睇過的藝人合作，感覺好夢幻，每日都在賺。」他起初以為自己首次去福岡，直至某次感到似曾相識，才發現拍《花姐ERROR遊2》時已去過，Yoyo即表示，「我係節目粉絲，都知你去過！」保錡笑言，「那時我哋好似屍體，一到站就被踢落車，都唔知自己去過邊。」

首次賣二手衫 談到拍節目的深刻體會，Yoyo笑言第一次賣二手衫，她自言不捨得丟棄舊東西，所以就拿了伊健的東西去賣，而第一個顧客竟是保錡，她半投訴說，「佢買完就上網睇價，然後話好便宜，賺咗好多錢，令我感到好肉痛。」保錡解釋道，「這是他新電影的東西，我買返去因為好有價值，因為好有用。」原本不可劇透是甚麼，他禁不住沾沾地做彈結他的手勢，「可以平時練習。」相信是下月伊健與陳卓賢合作的新片《久別重逢》。 遇五級地震 Isabella和保錡的深刻體會是遇上五級地震，Isabella憶述，「第一次在日本感受地震，由於是山區村莊，連的士都沒有，不能出去。」最令兩人害怕是地震之後，蛇蟲鼠蟻都震了出來，「我哋瞓榻榻米，見到好多蜈蚣爬出來，整間屋有好多嘢飛出嚟，真係好驚。」