專訪｜蕭正楠孖區永權組隊圓開騷夢 伍仲衡想搵阿嫂站台獻歌喉

音樂會命名「HEA」其實代表了三人Harry(伍仲衡)、Edwin(蕭正楠)和Albert(區永權)的頭文字。三人接受專訪強調絕不會「HEA」住演出，相反區永權就希望觀眾沒有任何壓力睇騷，他表示：「希望入場觀眾可以好Hea，可以好放鬆，沒有任何壓力來享受一晚。」伍仲衡就補充指「HEA」有另類意思，「HEA」可以後面加好多字，可以變成「Hear」代表聽音樂，或者加L成為「Heal」有治癒意思，立即被拍檔笑指似個保險經紀。蕭正楠與區永權曾踏足樂壇，兩人將會演繹昔日舊歌，當中區永權1999年以樂隊「星盒子」身分出道，跟徐繼宗、陳鳳組隊進軍台灣，可惜在三年後解散。區永權透露：「一定會唱自己歌，對我而言，香港觀眾認識我可能是司儀方面，可能對於我以組合出道的歷史可能不太清楚，這些歌很動聽，想透過當晚唱一些給大家聽。」蕭正楠：「一定會唱，以前有些歌，例如非主打的作品，自己好鍾意，但當時只會唱派台歌，所以都希望唱一些非主打舊歌，還有終於邀得伍生寫新歌給我，今次演唱會會有一首全新歌曲送給我粉絲，是這20年來的精華和自己感受。」

伍仲衡創作過大量經典作品，包括《餘震》、《老了十歲》、《損友》、《說清楚》、《時間之光》、《艷光四射》、《生還者》、《情非首爾》、《車匙》、《東京百貨》、《原來過得很快樂》等等，他回顧多年發展表示：「我都做了20多年，26年了，都慶幸自己一直做自己最鍾意的事，今次是我人生第一次組成組合，好多謝可以跟好朋友一齊，獲他們帶挈可以開這次音樂會，好開心。」伍仲衡自言在HEA的崗位，自己就好像組合中負責音樂的靈魂人物，在後面把關，他倆主要負責唱，區永權更是隊中的「和音王」

建議齊穿泳褲站台

區永權強調他們並非是想組一隊超齡男團，他笑稱：「我們要再強調，我們不是甚麼男團，這隊HEA是個很值得紀念的演員會，可能有人會認為已一把年紀，甚麼男子組合，其實不是，去到那個年紀也可以完成自己夢想，我夢想是，在音樂方面，自覺未能劃上一個句號，今次正好是個紀念時刻，兜了一個圈終於以一個音樂人站台，可以回饋支持者。至於會否跳舞？我都想跳下。」此時伍仲衡即落閘指他們不會像草蜢般勁歌熱舞，只會搞點氣氛，三人笑言要放把跳舞環節放到最後，否則會趕走所有觀眾。問到是否已為開騷曬肌肉而作好準備，蕭正楠即答：「我有心理準備，但沒有這個準備。我以前拍過青春劇《戀愛自由式》，只穿小泳褲，當年還有胸肌。」區永權取笑劇中泳褲比蕭正楠的臉還要少，更指他如果以泳褲造型站台會登上報紙頭版。蕭正楠隨即拖隊友落水：「如果要着，就要我們三個一齊着。」伍仲衡即回：「我打算不穿！」