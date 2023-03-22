專訪｜蘭茜親解當年淡出幕前真相 花半年抄《金剛經》學失敗不放棄

現年52歲的蘭茜，今年重返闊别26年的商台開咪，主持881節目《茜選快樂》。其實，她於去年已先後參演ViuTV劇集《940920》、為曾志偉做《開心無敵獎門人》「替工」主持。原來當年淡出幕前的蘭茜，毅然重拾書包，先後修讀人類學碩士和輔導課程，並學習繪畫和書法，更舉行了個人畫展。面對人生下半場，臉上常掛笑容的蘭茜坦言，無論幕前幕後，最重要是對自己誠實，活得開心精彩。

自選快樂方式 相隔26年，重返娘家，蘭茜坦言曾擔心適應問題，但重遇昔日戰友時，熟悉的感覺返晒來，「可能自己也是在這裡長大，所以回來的感覺是一點都不陌生。」加上一班有衝勁的年輕同事，從旁支援，很快就投入工作崗位，「很多人都問《茜選快樂》有甚麼特別意思，其實就是選擇自己快樂的方式去生活。」對目前的她而言，其中一個選擇就是回來電台做節目。一切緣起於前年蘭茜舉行個人畫展，重遇舊日的聽眾，「那種溫暖的感覺至今仍在心頭，開始有個想法，不如大家在空氣中再相遇。」重新開咪，經過歲月洗禮的蘭茜，從年輕時快快的說，學會慢慢的聆聽，但仍然保持誠實做自己的宗旨。

學習用心聆聽 其後，蘭茜「讀上癮」，再修讀港大輔導碩士課程，並曾在上環古董店打工，蘭茜續說，「當你工作十幾年，其實你不停想進步，提升自己，尤其做電台，你不停說話都是輸出，我對另一科亦很有興趣，就是輔導，要學習用心聆聽。當中學會怎樣去誠實面對自己，了解自己的心路歷程，或者明白多些內心的世界，這是成長必須要面對的，也啟發我做《篩選快樂》這節目，要在人生下半場裡，對自己誠實，令自己活得更加精彩和開心。」