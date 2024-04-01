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娛樂
2024-04-01 17:50:04

專訪｜衛詩雅入行16年從未放棄演員夢 憑《不日成婚2》初嚐金像獎提名滋味

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衛詩雅憑《不日成婚2》角逐影后，連她發夢也沒有想過。(羅錦鴻攝)

衛詩雅憑住《不日成婚2》入圍角逐「第四十二屆香港電影金像奬」（金像奬）最佳女主角，她的對手有余香凝、鍾雪瑩、謝安琪及王丹妮，賽果將於本月14日揭曉。外間視余香凝為大熱，意想不到的是網上有不少人留言表示看好衛詩雅，認為衛詩雅在《不2》表現非常好，如能勝出，可以說是為愛情小品爭一口氣。她受訪時，直言恨拎獎，但自知有很多因素決定，對她來說今次獲提名，終於令她自覺努力令人看得見。

衛詩雅演的曾可怡，引來不少觀眾共鳴。

衛詩雅VS連詩雅

衛詩雅入行16年，參與過不少作品，初出道時更已嘗做女主角的滋味。她演繹過的角色，多次獲影評人、網民大讚，奈何從沒獲過任何一個提名。甚至，有一段時間，衛詩雅予人印象模糊，近年最常見是被人認錯做連詩雅，亦因為她跟陳家樂經常合作，令人也誤以為她的另一半是陳家樂，弄出的笑話比起她的作品更多人討論。在這段模糊的日子，衛詩雅仍堅持做好本份，「我每次都好用心去演好每一個角色，但總是跟自己預期不一樣，自己亦多次覺得可以憑某些角色獲提名，但過了一段很長時間，發現自己沒有這個命，決定不再想任何提名或獎項。今次聽到自己的名字，我真的不相信，原來我的演出真的有人看！」

歲月成就了曾可怡

《不日成婚》推出時，反應熱烈，來到續集的迴響卻遠不及前作，衛詩雅坦言有些失望，因此當她與金燕玲同獲提名時，最開心是整個團隊的付出有人看見。她在片中扮演的「曾」，令人印象最深莫過於她跟金燕玲的婆媳關係，她跟陳家樂及金燕玲吵架和剖白的內心戲，流下來的眼淚未有過火，而且令人心痛，使觀眾充分感受到可怡的世界。衛詩雅坦言是歲月成就了可怡，自己把成長經歷融入了角色。她說︰「歲月磨蝕了稜角，如自己初出道很敢言，從不理人感受，但現在的我不是，加上好的劇本、好的對手，特別是金燕玲，沒有她，我未必演得合格。」

衛詩雅與金燕玲這場戲笑中有淚，成了全片重點。

劇本真正推手

《不日成婚》這個劇本，早於七、八年前已寫好，更試過找衛詩雅試鏡，但因不同原因最後擱置。其後衛詩雅突然想起這個劇本，於是致電導演陳茂賢，問他這個劇本是否還在，之後她拿回英皇試問老闆能否開拍，更與導演通宵修改一些內容，終於成就了《不日成婚》的出現。首集引來很大迴響，被喻為近十年最好看的愛情喜續作更帶挈了衛詩雅及金燕玲獲得金像獎提名。

她直言陳茂賢是其伯樂，因為對方幫助了她很多，坦言陳茂賢絕對可以不用找她來演，但對方覺得衛詩雅一直都很努力，就連之後的作品也起用她當女主角。相信衛詩雅也沒想過，這樣推一推，竟為她獲得等了16年的金像獎提名。

衛詩雅忽然想起《不日成婚》的劇本，打給陳茂賢(左)並拿回公司問老闆，促成電影誕生。

從沒想過放棄

衛詩雅只用合格去形容自己演出，但在不少人心目中已視她為影后人選。今次入圍的5位演員，被外間視為影壇新血、新力量、新世代，衛詩雅笑言很榮幸自己仍被大家以「新」去形容。談到她入行以來，有沒有一刻想過放棄，她二話不說答出「沒有」，「從來沒有想過！(就算你考獲很多牌照都不是為了轉行？)不是，只是滿足自己的好奇，我是很喜歡演戲，學不同的東西是為了讓我可以在不夠收入時，來幫補一下，同時也是為未來的角色做準備。自己很愛演戲，由我決定入行的一刻，已沒想過離開。」

她的YouTube頻道經營得有聲有色，甚至有人建議她轉行做YouTuber，她亦表明自己最愛的是演戲，只會將YouTube視為副業。

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衛詩雅一直堅持做演員，她表示自己真的很愛演戲。(羅錦鴻攝)

劉青雲成為強心針

雖然明確知道自己的理想，但她亦坦言有不少迷惘的時候，「有一段時間沒有人找我演戲，不停思考是否演得差，亦開始質疑及否定自己。直至《暴瘋語》，有人找我演精神病患者，雖然很少戲份，但導演跟我說劉青雲讚我，之後有一次活動，跟劉青雲同場，有朋友問劉青雲知不知這個女仔是誰，劉青雲向朋友說出我的名字，更指我演戲很好，我那一刻就開始有番信心，原來有人看得到我，他是我的強心針！只要努力，一定讓人看得見！我至今仍堅持這個信念。」

衛詩雅在《暴瘋語》跟劉青雲沒有對手戲，後來劉青雲看到她的演出，向身邊人大讚這個女仔演得好。

最重要穿得靚靚

對於賽果，衛詩雅自言若能夠拎到影后當然開心，但自知愛情小品向來是頒獎禮的冷門代表，現階段只想著當日是否可以漂亮到場，「真心，無論我們5個，誰可以上台拿獎，我都很開心，因為我知道大家要經歷的東西不少，我們這個年代出來拍戲，儘管有很多配套，但做演員都不容易，所以誰獲獎都值得高興。」

 

化妝: MW

髮型設計: Daniel Chou

服裝: Maje

場地：余地 @yudei.hk

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衛詩雅表示愛情小品去角逐大獎已經很難，如要拎到獎是更難，但無論如何當日一定要靚！(羅錦鴻攝)

衛詩雅專訪︰

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