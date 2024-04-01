專訪｜衛詩雅入行16年從未放棄演員夢 憑《不日成婚2》初嚐金像獎提名滋味

衛詩雅憑住《不日成婚2》入圍角逐「第四十二屆香港電影金像奬」（金像奬）最佳女主角，她的對手有余香凝、鍾雪瑩、謝安琪及王丹妮，賽果將於本月14日揭曉。外間視余香凝為大熱，意想不到的是網上有不少人留言表示看好衛詩雅，認為衛詩雅在《不2》表現非常好，如能勝出，可以說是為愛情小品爭一口氣。她受訪時，直言恨拎獎，但自知有很多因素決定，對她來說今次獲提名，終於令她自覺努力令人看得見。

衛詩雅VS連詩雅 衛詩雅入行16年，參與過不少作品，初出道時更已嘗做女主角的滋味。她演繹過的角色，多次獲影評人、網民大讚，奈何從沒獲過任何一個提名。甚至，有一段時間，衛詩雅予人印象模糊，近年最常見是被人認錯做連詩雅，亦因為她跟陳家樂經常合作，令人也誤以為她的另一半是陳家樂，弄出的笑話比起她的作品更多人討論。在這段模糊的日子，衛詩雅仍堅持做好本份，「我每次都好用心去演好每一個角色，但總是跟自己預期不一樣，自己亦多次覺得可以憑某些角色獲提名，但過了一段很長時間，發現自己沒有這個命，決定不再想任何提名或獎項。今次聽到自己的名字，我真的不相信，原來我的演出真的有人看！」 歲月成就了曾可怡 《不日成婚》推出時，反應熱烈，來到續集的迴響卻遠不及前作，衛詩雅坦言有些失望，因此當她與金燕玲同獲提名時，最開心是整個團隊的付出有人看見。她在片中扮演的「曾可怡」，令人印象最深莫過於她跟金燕玲的婆媳關係，她跟陳家樂及金燕玲吵架和剖白的內心戲，流下來的眼淚未有過火，而且令人心痛，使觀眾充分感受到可怡的世界。衛詩雅坦言是歲月成就了可怡，自己把成長經歷融入了角色。她說︰「歲月磨蝕了稜角，如自己初出道很敢言，從不理人感受，但現在的我不是，加上好的劇本、好的對手，特別是金燕玲，沒有她，我未必演得合格。」

劇本真正推手 《不日成婚》這個劇本，早於七、八年前已寫好，更試過找衛詩雅試鏡，但因不同原因最後擱置。其後衛詩雅突然想起這個劇本，於是致電導演陳茂賢，問他這個劇本是否還在，之後她拿回英皇試問老闆能否開拍，更與導演通宵修改一些內容，終於成就了《不日成婚》的出現。首集引來很大迴響，被喻為近十年最好看的愛情喜劇，續作更帶挈了衛詩雅及金燕玲獲得金像獎提名。 她直言陳茂賢是其伯樂，因為對方幫助了她很多，坦言陳茂賢絕對可以不用找她來演，但對方覺得衛詩雅一直都很努力，就連之後的作品也起用她當女主角。相信衛詩雅也沒想過，這樣推一推，竟為她獲得等了16年的金像獎提名。

從沒想過放棄 衛詩雅只用合格去形容自己演出，但在不少人心目中已視她為影后人選。今次入圍的5位演員，被外間視為影壇新血、新力量、新世代，衛詩雅笑言很榮幸自己仍被大家以「新」去形容。談到她入行以來，有沒有一刻想過放棄，她二話不說答出「沒有」，「從來沒有想過！(就算你考獲很多牌照都不是為了轉行？)不是，只是滿足自己的好奇，我是很喜歡演戲，學不同的東西是為了讓我可以在不夠收入時，來幫補一下，同時也是為未來的角色做準備。自己很愛演戲，由我決定入行的一刻，已沒想過離開。」 她的YouTube頻道經營得有聲有色，甚至有人建議她轉行做YouTuber，她亦表明自己最愛的是演戲，只會將YouTube視為副業。

劉青雲成為強心針 雖然明確知道自己的理想，但她亦坦言有不少迷惘的時候，「有一段時間沒有人找我演戲，不停思考是否演得差，亦開始質疑及否定自己。直至《暴瘋語》，有人找我演精神病患者，雖然很少戲份，但導演跟我說劉青雲讚我，之後有一次活動，跟劉青雲同場，有朋友問劉青雲知不知這個女仔是誰，劉青雲向朋友說出我的名字，更指我演戲很好，我那一刻就開始有番信心，原來有人看得到我，他是我的強心針！只要努力，一定讓人看得見！我至今仍堅持這個信念。」

最重要穿得靚靚 對於賽果，衛詩雅自言若能夠拎到影后當然開心，但自知愛情小品向來是頒獎禮的冷門代表，現階段只想著當日是否可以漂亮到場，「真心，無論我們5個，誰可以上台拿獎，我都很開心，因為我知道大家要經歷的東西不少，我們這個年代出來拍戲，儘管有很多配套，但做演員都不容易，所以誰獲獎都值得高興。」 化妝: MW 髮型設計: Daniel Chou 服裝: Maje 場地：余地 @yudei.hk