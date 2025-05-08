專訪｜袁詠儀恨生女追到45歲不再強求 當年佗B 張智霖幫剪腳甲：噁心但溫馨

袁詠儀(靚靚)和「翻版林明禎」黃潔琪(Miko)在馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》中演母女，靚靚演突然有喜的高齡產婦。近日黃澤鋒的58歲太太懷孕，高齡產婦成為城中熱話，原來53歲的袁詠儀與老公張智霖(Chi Lam)誕下兒子張慕童(魔童)後，一直也想追多個女，甚至試過醫學科技方法，直至45歲，感命中注定難強求，決定專心照顧獨子。 如今靚靚可謂藉角色「圓夢」，戲中再經歷懷孕過程，勾起陀B獲老公按摩和剪腳甲的窩心回憶。談到與魔童「合拍」的電影《門徒》，她更透露兒子一冧爆舉動。

靚靚主動破冰 袁詠儀大讚戲中的女兒黃潔琪勤力乖巧，半說笑投訴Miko太心歸，經常一放工就趕回家，本身是馬來西亞人的Miko解釋，「因為太緊張，我不想說不好廣東話，所以事前要做好功課。」Miko首次與靚靚合作，坦言起初感壓力，幸好前輩親切地主動破冰。 難忘「古惑的槍」 Miko自言看港產影視作品長大，對靚靚和星爺合演的《國產凌自言看港產影視作品長大，有意走打女路線，對靚靚和星爺合演的《國產凌凌漆》尤為深刻。靚靚自爆與星爺拍戲充滿歡樂，聯手一起整蠱人，不覺對方難相處，「當然拍戲時好認真，但又不會太嚴厲，會跟你一齊商量。」談到戲中的經典場面如「刮骨療毒」，她直言有少許難度，既要驚又要傷心又要忍笑，不過最難忘首選是「古惑的槍」，她指著左邊胸口說：「因反應彈就在這裡，都會有點害怕，但又知出來的效果會很好。」

嘔足 4 個月 飲阿 媽靚湯 袁詠儀在《OMG！阿媽有喜》再次經歷懷孕過程，勾起當年回憶，懷孕初期反應較大，口味大變，狂食公司三文治，又喜歡喝超酸番茄湯，「荷爾蒙混亂，樣子又變，最辛苦是嘔，食完未夠10分鐘就嘔，嘔足4個月。」最窩心是媽媽和老公悉心照顧，「那時雙腳很容易累和抽筋，老公那時訓練自己按摩，每天都幫我按摩對腳。最感動是剪腳甲，因為肚太大，自己剪不到，他就幫我，雖然聽起來很噁心，但那刻好溫馨。」另外還有袁媽媽每日奉上靚湯和煮飯，「見媽媽每日都拿著兩大袋餸菜，身水身汗煮飯給自己吃。以前好鍾意頂嘴，但那時都不敢，她說甚麼都是對的，覺得媽媽最偉大。」

命裡無時莫強求 現實中是一子之母的袁詠儀，原來一直想生女，她直言，「我恨得好緊要！但真是天意，可能我的時間或心機，只可照顧一個小朋友。」她自爆曾嘗試以不同方法追個女仔，「在醫學上、科技上，我都有去嘗試，但到了45歲，就自己說夠了，不可再強求，因為可做的都試過，就像Sam Hui的歌詞『命裡有時終須有，命裡無時莫強求』。生小朋友不是一個人的事，不可以造成壓力。」她續說有一個兒子已很感恩，為其人生帶來重大改變，猶如重新學做人。

拒看父母作品 背後原因超 sweet 曾兩奪金像獎影后，在袁詠儀的演藝生涯裡，佗著魔童拍的《門徒》，別具意義，她笑言在片場獲皇太后般的優待，連導演爾冬陞都親自為她「擔凳」，「拍完這戲好開心，像是兒子跟我一起完成的作品。我都有告訴他有份演出，在我的肚子裡。」問到兒子可有看過這戲時，靚靚露出幸福笑言，「我經常邀請囝囝看我們的電影，但他說了一句話，令我覺得好sweet，令我不再迫他。他說：『我想留返我在外國讀書，很掛念你時，才看你們的戲。』那一刻我就覺得不要緊了。」隨著魔童成夫，靚靚自言已好放手的準備，惟希望兒子能學習獨立處立問題，「他常覺得媽媽好煩，我想他知道我也有自己的興趣和工作，我怎樣盡量做到最好。我不想他做『媽寶』，我想他活出自己的精彩人生。」