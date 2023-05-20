專訪｜許光漢對空氣演戲似神經病 林柏宏扮鬼：上下半身似分裂(有訪問片)

由《想見你》的台灣男神許光漢、林柏宏和王淨主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，結合動作、喜劇、警匪、冥婚、親情、愛情、同志議題等元素，在港台兩地叫好又叫座，香港票房已直逼1,400萬(截至18日)，許光漢和林柏宏在戲裡分演「恐同直男」與「死掉的Gay」，從起初被迫朝夕相對，到互相了解，甚至願意為對方犧牲，這對「鬼家人CP」教不少觀眾又笑又喊，兩人早前接受本報訪問，被問到如何形容戲裡角色關係，林柏宏率先表態：「甚麼關係也沒關係。兩個人之間的情感，不需要給它一個定義，不需要給它一個限制。」許光漢相信，每位觀眾對兩人關係會有不同感受，最重要是將當中感受的一份愛，傳遞予身邊的人。 採：Grace

下次相遇 誰來做狗？ 3位男女主角早前來港，兩日內連跑21場謝票，被熱情觀眾包圍，林柏宏首次與香港粉絲近距離接觸，大為感動，「香港的觀眾毫不吝嗇，台灣的也是，會跟我們一起對話，很high！」今年3度來港的許光漢沒想到觀眾熱情不減，談到兩地粉絲的分別時，他忽發奇想，「若要比喻的話，我覺得香港的粉絲，好像溫順的狼；台灣粉絲，比較像大狗狗，可擁抱的。」在戲中，他演的吳明翰，上一世正是毛毛(林柏宏飾)的狗，問到兩人若再合作想演甚麼？林柏宏笑言，「下一次相遇就看誰來當狗！」許光漢續說：「做狗也不差啊！」

「鬼家人CP」互笠高帽 許光漢突破形象演帶點麻甩的男警，新鮮感十足，他自言，「今次拍攝過程是蠻新奇，第一次挑戰動作喜劇，還有角色有一些裸露。」從排練到正式拍攝的兩個多月，林柏宏見證著許光漢融合角色的變化，大表欣賞，「看到他的投入，看他愈來愈重、愈來愈黑，講話愈來愈大聲，對我愈來愈兇狠(說笑)，對毛毛的粗魯和隨意……當拍我們兩個的戲時，有時候他要跟我一齊演，然後又要自己一個演一次，跟空氣演，還有大量的動作戲。」許光漢亦表示，感覺每天看到自己一點點地成長，實是開心事，他慶幸遇上好拍檔，逐漸掌握彼此互動的喜劇節奏，「林柏宏是很專業的演員，很自然把角色的狀態帶到現場，看看有甚麼碰撞，或是甚麼化學反應，是拍戲的很大樂趣。」

王淨最辛苦？ 兩人一拍即合，鏡頭外亦有不少趣事，林柏宏演的毛毛是一隻只有許光漢才看到的鬼，許光漢坦言，「其實是蠻多笑場，大家情緒都很高漲，要自己對著空氣演，有種神經病的感覺。」林柏宏回應說，「我說話時，大家不可以在同一時間跟我一起說話，不然便疊到台詞。所以大家聽得很清楚，卻又假裝沒聽到。」其中一場他倆與王淨擠在私家車廂中對話的戲，更是笑到失控，林柏宏直言雖跟王淨同場，但沒真正的對手戲，他鬼馬地說，「我一直故意鬧她，故意靠她很近，故意在她耳朵邊講話，想要影響她，這樣讓觀眾覺得特別衝擊。觀眾會覺得明明在她耳邊說話，但她一點反應也沒有，王淨要假裝沒看到，忍(笑)很辛苦。」

「不敢相信」有玄機 林柏宏演活「死掉的Gay」，憑角色入圍角逐今屆台北電影節影帝。鏡頭前毛毛神出鬼沒，這刻騎在吳明翰膊頭，突然又閃身到他的胯下，爆笑的場面背後，殊不簡單，「毛毛從頭到尾都沒有走路，他都是用飄的。鏡頭拍我這裡(上半身)時，這裡(下半身)就有一台車，拍我全身時也有一台車在推着我。我任何的移動、旋轉或是轉身而已，都要跟一個推着推車的工作人員配合，所以常常跟他們說，這裡有情緒，要慢慢地，不能太快；例如要轉身，我的腳很忙很焦急，但我的上半身看起來很冷靜。要花點時間練習車子的動作，現場看上半身和下半身會很分裂。」為了讓角色更鮮明，林柏宏特地為毛毛設計一句口頭禪在他眼中，毛毛是關注環保、同志權益等議題的文青，說話有點咬文嚼字，「我發現『不敢相信』這四字很口語，很多身邊人都不經意地會說出來，我就慢慢發展毛毛的說話方式，和咬字方式，說話會清晣快速，也會講很多成語。」結果，這句「不敢相信」成為了電影的標記。