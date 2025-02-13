專訪｜《誤判》動作指導大內貴仁談港產動作片危與機 讚MC張天賦應變能力高

由甄子丹監製及自導自演的電影《誤判》，戰鬥力極強，由去年12月下旬開畫至今已近2個月，在香港電影業寒冬期，香港累積票房直逼3千萬，成績算是不錯。電影將動作元素注入法庭戲，找來MC張天賦首次參演動作戲，一場由大街打到小巷的追逐戲，更是飛簷走壁，擔任動作指導的大內貴仁功不可沒，他早前接受本報專訪，大讚MC應變能力高，有潛質向動作演員發展。從2000年隻身來港發展，由特技演員做起，曾為日本動漫《幽遊白書》真人版劇集擔任動作指導，見證香港動作片從全盛時期至產量大減的歲月，他坦言，人才外流和斷層是主因，但相信憑著根深柢固的專業技術和群策群力，香港仍備拍攝動作大片的條件。

隻身來港追夢 大內貴仁是《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治的師弟，同屬甄家班成員。他自5歲開始學空手道，高中和大學也曾學摔跤，從小受香港動作電影薰陶，23歲大學畢業已考慮做特技演員，「從小看成龍電影長大，最印象深刻是《醉拳2》，受到他的影響，決定來香港發展。」2000年隻身來港踏上特技演員之路，他認為沒遇上重大挫折，但挑戰可不少，「由於沒有動作經驗，不懂英語和粵語，這成一個大障礙。最初，一邊尋找成為特技演員的途徑，一邊學習語言，並在九龍公園練習動作和雜技。同時要在日本做兼職存錢，反覆往返香港。」後來，他在香港逐漸認識更多朋友，開始踏上特技演員之路。 甄子丹亦師亦友 從特技演員到成為動作指導，甄子丹對大內貴仁的影響，舉足輕重。他在谷垣健治介紹下首次參與甄子丹的《導火綫》，此後3人雖曾多次合作，《誤判》則是首部由他獨力擔任動作指導的甄子丹作品，他形容，「Donnie的戰鬥思想和設計並不僅止於動作和技術，對全片的戰鬥位置和風格進行了深入的思考。只有身兼導演、製片人、主演的職務，才能擁有如此深入的視野。與Donnie合作的經驗，對我後來成為日本的動作導演有極大幫助，可更深入思考戰鬥場面及整套片的流程。」

MC有潛力做 動作演員 談到《誤判》最深刻動作設計，大內貴仁首選是從大街追逐到小巷打鬥的動作戲，當中有不同環境及變化多端的動作，他解釋，「從追逐過程中轉變成MMA、追逐賽車、與機甲部隊對戰的匕首戰鬥、以及高車禍劇場等多樣的場景。拍攝車禍時，有些困難的場景如車子操作等，難以控制，但最終拍出來刺激又震撼人心。」大內貴仁大讚在這場戲中由頭打到尾的MC，認真又充滿活力，「即使打鬥動作臨時有幾次變更，但他沒有降低士氣，致力於實現我們構建的動作，現場應變能力出色。」他認為MC雖是新手，但身體素質和動作演技都表現自然，「若能進一步磨練技術和累積經驗，我相信他有潛力成為下一代動作演員。」 地鐵打鬥 拍足兩星期 至於地鐵打鬥亦善用狹窄的空間，讓觀眾留下深刻印象。大內貴仁直言是《誤判》最重要的動作場景之一，拍足兩星期，「雖然考慮了車輛的結構，事先已有動作設計，但基於現場環境、考慮打破甚麼、確保動作流暢等，幾乎要重新構建所有動作。」他坦言雖是非常困難，但現場即興靈感和發揮，也展現香港團隊靈活變通的特色。在這場戲負責被打的林家熙(Locker)事前雖沒有接受動作訓練，但現場應對仍非常機靈。

港日團隊大不同 谷垣健治打響名堂的《 浪客劍心》(2012年)真人版電影，由大內貴仁擔任特技協調員，其後他先後曾參與《HiGH & LOW》系列和《亞人》的動作指導，以及擔任《幽遊白書》真人版劇集的動作指導。先後跟香港和日本團隊，大內貴仁坦言兩地文化大有不同，「香港動作片受到全球的高度認可，香港團隊都很明白動作的價值和重要性，對動作的尊重，深深紮根，而且仍有深厚知識和高超技術，即使遇到任何意外或變化，仍保持很強的凝聚力和熱情。對比日本注重準備和規劃的拍攝風格，有時會覺得難以應付現場的意外變更。」 分析香港動作片現況 對於有指港產動作片已大不如前，他認為今次擔任《誤判》的動作指導，依然感受到香港製作團隊的專業精神和高超技術，但他不諱言：「隨著港優秀的動作人才海外發展，外地創新的動作電影不斷湧現；同時令本地製作的規模和產量不免大減。但我認為香港仍具備重現昔日最佳作品的環境，如果有意識地增加更具挑戰性的動作製作，培養新的幕後人才，在李小龍、成龍、甄子丹、李連傑等之後，培育新一代動作演員，決定真心製作動作電影，定能創造契機。」 文：Grace