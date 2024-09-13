專訪｜《造星III》趙祥誠爭取代表香港出戰街舞賽：原來我最唔捨得係舞台(有片)

「折骨Ben」將出戰「Red Bull Dance Your Style 2024港區總決賽」。

「折骨Ben」是《全民造星III》冠軍趙祥誠(Ben)的綽號，2020年透過比賽令「折骨舞」成功入屋，出道成為歌手，並啟發了鄧家杰(Kakit)自學折骨舞及參加《造星5》。不過，Ben自言完美主義，從參賽到奪冠都自覺不配，活在負評的陰霾下，幸而經過兩年的沉澱反思，他重返表演舞台，將於明天(14日) 於香港文化中心露天廣場，出戰「Red Bull Dance Your Style 2024港區總決賽」，與不同舞種的參賽者爭奪香港區冠軍，若脫穎而出，就可代表香港出戰11月在印度舉辦的世界賽。

感恩又覺不配 去年約滿寰亞後，沉寂近兩年，他形容是尋找自我的狀態，「其實都會反覆問自己，究竟真係唔鍾意先唔做？或是因為害怕？還未準備好？最後發現我內心好想做一個Artist，就是表演者，無論甚麼形式，跳舞、唱歌或者就算行Cat-Walk都好，原來我最不捨得的是舞台，雖然我唔知自己的演出，在大家心目中的價值，但我相信一定有人需要，無論觀眾的數量多少，我希望我至少可出一分力。」原來獲得《造星 3》冠軍，Ben既感恩又自覺不配，「可能是要求高，覺得自己能力不配，可能完美主義，好擔心自己表演不完美，執著於不完美的地方，放大一些負評。」

盼與Kakit合作 好奇問Ben，可知道他已成功令「折骨舞」入屋，至少啟發了Katkit自學折骨舞，豈不也是肯定？Ben笑言與合演舞台劇《通菜街喪屍戰》的Larry(杜曦駿)也有提及，「Kakit是 Larry的朋友，因為我自學折骨舞，有一個同路中人都幾正，可以將呢件事發揚光大。」但自言較害羞，兩人僅在IG交談幾句，也盼能有合作機會，「拍跳舞片、Battle又或者合唱，可融合節骨舞都幾正。」其實《造星III》的戰受如芷晴、John等戰友，都有勸他別要失信心，「他們提我一件事，就是目標要放得夠大，可能我要代表香港跳舞或甚麼，跳舞是無分國界、沒語言限制，他們話我有潛質參加外國的talent show。」

夢想無限大 一言驚醒，Ben消失於幕前的日子，透過參加各種小型比賽，以及教小朋友跳舞等，自覺已準備好迎接新挑戰，恰巧獲Red Bull邀請參賽，「剛好今年奧運，我覺得係咪一個機會代表香港，像運動員去做一些事？其實我一直覺得自己的夢想是無限大，如果你給了我一個無限大的機會，我也會嘗試去接受。」對他而言，這個夢想是將香港的折骨舞帶到世界大舞台，「在表演上，我會諗能否像外國一些明星或rapper，就像我偶像Travis Scott、Kendrick Lamar或The Weeknd，可在世界上最大的舞台上展現自己風格，係我最想做的東西。」 文：Grace 攝：娛樂組 場地：Boogie Renaissance Studio