專訪｜鄧麗欣因任達華一舉動觸動淚腺 Stephy著重timing不排除出嫁從夫(有片)

Stephy 鄧麗欣

鄧麗欣(Stephy)演過的愛情電影角色，陪伴不少女生成長，可說是愛情片女王之一，入圍今屆香港電影金像獎最佳女配角的《我談的那場戀愛》，她亦是演擁有戀愛腦的情騙高手。不過，新作《紅豆》則是少數的親情片種，題材觸及香港情懷、家庭關係、去留聚散，勾起她的成長回憶，反思自身時與家人的關係。Stephy坦言面對至親很多心底話都難以啟齒，戲裡父親一個搭膊頭舉動，剎那間被明白的感動，教她悄然落淚。她有感而發道，「要想想怎樣跟珍惜的人相處，才能不枉此生。」面對個人理想、家庭與愛情，她亦罕有地分享抉擇取捨。

角色倔強 像年輕的自己 從「阿寶」、《空手道》、《金都》和《12日》等，鄧麗欣演過不少愛情電影女主角，她亦直言，「我演過很多愛情片，講不同的愛情主題，但親情部分則較少接觸。」由鄒穎執導的《紅豆》，圍繞九龍城的變遷、消失的老店、家庭糾結等，Stephy演的承業在傳統重男輕女的潮州家庭長大，任達華和龔慈恩演白手興家的糖水店老夫婦，因母親突發中風變植物人，令一對父女與弟弟不得不正視內裡衝突，重新學習相處。Stephy自言跟角色相似度頗高，「她那種的倔強，跟年輕時的我幾相似，大家覺得她做不到的事，就更加要做好給你看，還有那種責任感、對家庭的承擔，如果家裡發生甚麼事，一定挺身而出去幫忙。」開拍前做足資料搜集，她亦曾想像在這樣的家庭長大的自己會怎樣，「我骨子裡很男仔頭，所以我會當自己是男生，都是那種你不重視，我就做給你看。」

最深刻的一次搭膊頭 Stephy與魏浚笙演任達華的一對子女，3人有不少對手戲。繼《飯戲攻心2》再與Jeffrey演姊妹，她笑言，「他很適合做弟弟，經常問好多奇怪問題，但我覺得他的中二病進步了，現在是中三。」至於與任達華的父女對手戲，最深刻是一個盡在不言中的簡單動作，「其實只是搭膊頭，但這是全套戲唯一的身體接觸，他亦沒講甚麼，但就代表：『辛苦你了，我明白的』。現在說起都起雞皮疙瘩，這動作令眼淚都想湧出來，但因性格倔強，不可以讓爸爸看到，好真實。」 幸福的味道 顧名思義，《紅豆》裡的糖水店是面臨清拆的老字號，一碗紅豆沙盛載百般滋味，勾起Stephy的童年回憶，「小時候樓下有很多宵夜檔，每晚10點幾就落買東西吃，唔食都會去湊熱鬧，那時真的好開心。或者大家打開門，放假打麻雀打乒乓波，真的可一不可再。」不少人都有陪伴成長的家庭味道，對鄧麗欣而言，那是鄧媽媽煮的麥米粥，即使長大後改變口味，那種幸福感仍是不可取代，「那時覺得好好味，是外面糖水舖較少有的味道，要放假或大時大節才會煮，每次煮都好開心。」

越親密 越難開口 戲裡角色為家庭放棄理想，卻感受不到一點重視或欣賞，Stephy坦言勾起自身家人相處的記憶，「好像做甚麼都不領情，不是媽媽不欣賞我的努力，她很支持我，但始終較內斂，不懂抒發感受，她從來都不會說甚麼鼓勵的話，有時女仔都喜歡聽甜言蜜語，拍戲可從第三者角度反觀自己。」家家有本難念的經，千絲萬縷的矛盾糾結，往往不由旁人評論，「因為有太多太複雜的情緒，可能累積多年都沒講過心底話，以為對方應該明白知道。但原來是真的會不知道，很多時越親越愛的人，反而越難開口。其實只要肯踏出一步，事情的方向或結果會截然不同。」 父母離異早釋懷 Stephy兒時父母離婚，由母親照顧成長，面對戲裡的父女關係，可會掀動情緒？她淡然道，「其實人長大了，很多東西都會消化明白，家人的緣分沒得強求。當然小時候會有影響，會問很多問題、很多點解，但經歷多了，就發現這些點解都已不重要。」與其埋怨，倒不如往前看，她有感而發道，「這戲說的失去有很多層面，家人、地方或情懷等，當失去之後感到不捨，才懂珍惜就太遲了。希望大家能想想怎樣跟珍惜的人相處，才能不枉此生，不枉成為一家人。」

追夢有取捨 居於九龍城的女主角，聽著啟德機場的飛機聲成長，長大後如願成為空姐，但為了幫父親打理家傳老店，毅然放棄理想，甚至因而拒絕男友移民求婚。現實中，Stephy也曾問自己會如何取捨，「我覺得都會跟角色一樣，有時不能太自私，如果這刻我放棄了夢想可幫到家人，將來一定不會有很大遺憾。而且我還有時間，可能某一天有機會再去追尋。」至於愛情，Stephy認為最重要是時機，「前提是一個適合的人和適當的timing，如果他要我去另一個地方，我覺得不是不可考慮。」 想挑戰演母親 從影多年，從愛情片女王到演技備受肯定，鄧麗欣還想挑戰甚麼角色？她稍作沉思答道：「還未做過媽媽，不一定是湊仔婆，我覺得現代的媽媽，可以是很有型又獨立自主的女生，其實我好鍾意小朋友，跟他們演戲有一種很真實的感受，所以我都想試試。」

文：Grace 攝：羅錦鴻 化妝：Cyrus Lee 髮型：Ritz Lam@myös, Sam Pak@myös 服飾： Le17september @ Lane Crawford, Boonee Alus 造型 : Queenie Yu 場地：Pacific Coffee@勝利道