專訪｜鄭中基諗計跟老爸傾心事 今日唔知聽日事想做就唔好等(有片)

年過半百的鄭中基(Ronald)，「暴龍哥」形象深入民心，他卻沒有繼續食老本，在疫情的幾年間，開創自家Youtube頻道「機動電視台RTV」，兩年前舉行香港史上首個自駕演唱會，請來《樂壇已死》的新生代歌手擔任嘉賓，今年成立「機動兵工廠」培訓新晉演員(明天12日開播)，可說是同齡藝人中貼地又具親和力的一位。今年，Ronald相隔4年再展開世界巡迴演唱會，取名為《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會2023》，靈感源自適應力強的香港人，也是作為兒子與父親的感悟。

以香港作尾站 今次由Ronald做老闆兼首次擔任監製，理由很簡單，希望從概念、流程到舞台設計等，都能保持一致性，但以前因成本等問題，被監製否決。經歷落手落腳籌備後，他笑言終於明白以前為何經常被否決。巡唱於7月月29日於澳門展開，其次是台灣、英國、美加等，他預告採用同一歌單，包括廣東歌和國語歌，將有不少side track歌曲。至於香港站，鄭中基已入紙申請，估計最快也要等到明年，「過往都以香港為首站，其實每次走埠表演，最好看是最後幾場，所以今次香港在最後。」

盼為移民朋友搞慈善騷 演唱會以「Fragments of Wonder」為主題，靈感源於自身作為香港人的體會，「近年很多朋友轉行、失業或移民，相信大家都面對和感受到，甚至有朋友的孩子只有幾歲，拋下一切 甚麼都不知就行動，但我看他們在社交平台發文，雖然生活一定不及香港，即使生活很艱難或不許心，但也能找到一點正能量的事，例如鼻敏感在外地康復，令自己可開心繼續走下去，我覺得這些就是開心的碎片，香港人最成功是適應能力。」兩年前的《Drive in Ultra》自駕演唱會，鄭中基特地為低收入家庭預留座位，讓他們在艱難的疫情下，可看演唱會，非常貼心。今次，鄭中基也打算在熱門的港人移民地，舉辦慈善騷，「我覺得很多剛移民的朋友，生活較節儉，未必可來睇演唱會，反而會看看有冇贊助，舉辦慈善演唱會，能讓他們免費來看就最好。」

長女主動提出做嘉賓 上次紅館演唱會，鄭中基與父親鄭東漢、長女Emma三代同台合唱，其中還有幼子Evan衝上台跑去找鼓手KB，場面搞笑。問到今年可計劃一家人同台表演，鄭中基直言，「女兒主動問可否唱歌，但我要想想。」12歲的Emma仍然在學，即使演出都只可在港澳兩地，他大爆，「阿仔較怕醜，不太鍾意表演，Emma都怕醜，每年睇她在學校表演，每次一個人唱就驚到震，但演唱會有家人一起，她好鍾意聽台上的聲音，好震撼。」談起一對子女，暖爸鄭中基笑得特別甜，現年51歲的他坦言，中國人傳統是心照不宣，「我覺得要講出來俾對方知，所以無論上學、睡覺、放學，我會對子女講 I love you。」