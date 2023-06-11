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娛樂
2023-06-11 09:04:39

專訪｜鄭中基諗計跟老爸傾心事 今日唔知聽日事想做就唔好等(有片)

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年過半百的鄭中基(Ronald)，「暴龍哥」形象深入民心，他卻沒有繼續食老本，在疫情的幾年間，開創自家Youtube頻道「機動電視台RTV」，兩年前舉行香港史上首個自駕演唱會，請來樂壇已死的新生代歌手擔任嘉賓，今年成立「機動兵工廠」培訓新晉演員可說是同齡藝人中貼地又具親和力的一位。今年，Ronald相隔4年再展開世界巡迴演唱會，取名為Fragments of Wonder世界巡迴演唱會2023，靈感源自適應力強的香港人，也是作為兒子與父親的感悟。

鄭中基將於7月尾展開世界巡迴演唱會。(蘇文傑攝) 鄭中基的世界巡迴演唱會以澳門為首站。

以香港作尾站

今次由Ronald做老闆兼首次擔任監製，理由很簡單，希望從概念、流程到舞台設計等，都能保持一致性，但以前因成本等問題，被監製否決。經歷落手落腳籌備後，他笑言終於明白以前為何經常被否決。巡唱於7月月29日於澳門展開，其次是台灣、英國、美加等，他預告採用同一歌單，包括廣東歌和國語歌，將有不少side track歌曲。至於香港站，鄭中基已入紙申請，估計最快也要等到明年，「過往都以香港為首站，其實每次走埠表演好看是最後幾場，所以今次香港在最後。」

相隔4年，鄭中基再舉行世界巡迴演唱會。(蘇文傑攝) 鄭中基深感今日唔知聽日事，想做就別要拖延。(蘇文傑攝)

盼為移民朋友搞慈善騷

演唱會以「Fragments of Wonder」為主題靈感源於自身作為香港人的體會「近年很多朋友轉行失業或移民相信大家都面對感受到甚至有朋友的孩子只有幾歲拋下一切 甚麼都不知就行動但我看他們在社交平台發文，雖然生活一定不及香港即使生活很艱難或不許心，但也能找到一點正能量的事，例如鼻敏感在外地康復，令自己可開心繼續走下去，我覺得這些就是開心的碎片，香港人最成功是適應能力。」兩年前的Drive in Ultra自駕演唱會，鄭中基特地為低收入家庭預留座位，讓他們在艱難的疫情下，可看演唱會，非常貼心。今次，鄭中基也打算在熱門的港人移民地，舉辦慈善騷，「我覺得很多剛移民的朋友，生活較節儉，未必可來睇演唱會，反而會看看有冇贊助，舉辦慈善演唱會，能讓他們免費來看就最好。」

鄭中基談起一對子女，就笑得開懷。 鄭中基大爆女兒主動提出要做巡唱嘉賓。 鄭中基指幼子Evan較為怕醜。 4年前的紅館演唱會，幼子突然自己衝上台，場面搞笑。

長女主動提出做嘉賓

上次紅館演唱會，鄭中基與父親鄭東漢、長女Emma三代同台合唱，其中還有幼子Evan衝上台跑去找鼓手KB，場面搞笑。問到今年可計劃一家人同台表演，鄭中基直言，「女兒主動問可否唱歌，但我要想想。」12歲的Emma仍然在學，即使演出都只可在港澳兩地，他大爆，「阿仔較怕醜，不太鍾意表演，Emma都怕醜，每年睇她在學校表演，每次一個人唱就驚到震，但演唱會有家人一起，她好鍾意聽台上的聲音，好震撼。」談起一對子女，暖爸鄭中基笑得特別甜，現年51歲的他坦言，中國人傳統是心照不宣，「我覺得要講出來俾對方知，所以無論上學、睡覺、放學，我會對子女講 I love you。」

原來鄭中基也會約父親傾心事。(蘇文傑攝) 原來鄭中基也會約父親傾心事。(蘇文傑攝) 鄭中基大爆父親有孫萬事足。 鄭中基跟大部分港人一樣，經歷親朋移民或離世，更明白要珍惜要家人相處的時間。(蘇文傑攝)

最苦惱的溫馨提示

愛要說出口，不只是對子女，還有對父親。隨著年紀漸長，鄭中基自言已克服心理關口，「真係今日唔知聽日事，想到就要做，唔好等，大家經常會拖延。」他笑言，老爸有孫萬事足，可借一對子女過橋，「通常孫兒要求，我爸爸就會講I love you，我們提出他未必理，孫兒提出甚麼也答應。」珍惜見面時間，鄭中基身體力行，盡量每星期也與父母吃飯，更試過約父親單對單吃飯訴心事，「畢竟他多年來都係咁，難道你要求他改，惟有自己主動，逗他分享，若你問他，他也會答。」不過最教鄭中基頭痛是如何溫馨提示父親，「例如勸他別要駕車，他聽力唔好，別人響咹又聽唔到，試過輕微碰撞，提醒他又唔太高興，惟有睇情況，或者搵仔女出聲。」

文：Grace  攝：蘇文傑

髮型：Horace Tse horacetse

化妝：Henry Li henryli.makeup

造型：Eddy Chu ___3ddy

服裝： @isabelmarant, @[email protected]

地點：富衛1881公館

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