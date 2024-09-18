專訪｜鄭浩南曾對香港影圈感失望 陶大宇唔介意繼續《倒轉地球》

陶大宇和鄭浩南(Mark)看似風馬牛不相及，查實兩人曾於1991合作拍電視劇，相隔逾30年在電影《紮職3》合作。曾參演不少經典黑社會電影的鄭浩南(Mark哥)，再次以老江湖黑幫大佬角色現身，他不諱言當年對影圈失望而淡出，更爆料大談今昔影圈生態；陶大宇自言是影圈稀客，與Mark哥對手戲不多，雖感壓力但過足戲癮。

難忘「講數」對手戲 鄭浩南與陶大宇在《紮職3》演一對曾經並肩打天下，最後因利字當頭背叛反目的黑幫兄弟。「師奶殺手」大宇挑戰演心狠手辣的江湖大佬，笑言要向做慣大佬的Mark哥學習，Mark哥反指對方1983年入行，比他早一年才是真正師兄。談到最深刻的對手戲，兩人不約而同選了麻雀館講數的一場，大宇直呼好過癮，「不是講得好白去恐嚇你，只係平常跟識咗幾十年的朋友傾偈，講返以前怎樣長大，鍾意食咩、玩咩，但暗示他放過我的手下，幾有戲味，我反而好鍾意。」整場不動一刀一槍，但充滿殺氣，氣場強大，Mark哥形容，「高手殺人於無形！我們都好知道發生咩事，好融入角色。」

身形 fit 爆 堅持運動 不得不提戲中的打鬥場面，其中一場鄭浩南獨對十多位殺手，型格十足。59歲的Mark哥狀態fit爆，他坦言至今仍堅持每日做運動，「最長可健身4個鐘，至少每日20分鐘拉筋做運動。」他強調動作亮麗，要歸功武術指導張文傑(German)，「就係《九龍城寨之圍城》，經常戴頭套出場的演員。」向來少拍動作戲的陶大宇亦要應付飛車追逐場面，他和應道，「German度動作好快，他會設計我應付到的動作，最重要係合理，否則就會好好笑。」兩人大讚戲裡的後輩黃宗澤、張繼聰和陳家樂好專業，大宇續說，「這一代的演員拍戲時都好專注、勤力和用心，經常坐著睇劇本，好有歸屬感。」浩南直指以往拍戲的氣氛大不同，「以前的演員冇咁乖，等埋位的時間打Game boy、鋤大D，或者星期六要跑馬，會拎個大哥大出來落注。」 笑談「加錢哥」來由 從電視跳到大銀幕合作，陶大宇笑言，估不到失散多年後，會在電影世界裡重遇Mark哥。他坦言，「有壓力，他形象深入民心，演過不少經典，最深刻當然係『加錢哥』！」說的是Mark哥在杜琪峯電影《黑社會以和為貴》裡演的「加錢哥」阿武，Mark哥回想當年拍攝情景，「這些不是我的高度，拍這場戲時導演仲話我催佢，佢吃完飯返嚟，就諗到『你加錢俾我』呢句，當時我覺得只係一句普通對白，點知睇首映時，全戲院的觀眾都笑，之後就變咗口頭禪。」

有多幾首歌 但沒機會唱 《紮職3》跟《以和為貴》有點異曲同工，都圍繞黑幫「選龍頭」，問到兩人可考慮合作拍喜劇，Mark哥搶白說：「他可唱首歌來聽。」大宇即表示沒所謂，不介意繼續唱《倒轉地球》，「如果大家開心，我都唔介意，從來冇唔開心。大家由嘲笑發展到今日，反過來欣賞我，好應該正面去睇。」但他也不忘補充，「其實我有多幾首，我都會唱拍過的電視劇主題曲，不過人家唔俾機會，一定要我唱這首。」 陶大宇在《紮職3》的角色為利益背叛兄弟，問到可曾試過被好友出賣，兩人齊聲表示，「當然有！」大宇笑言，「最好唔好遇到，其實識一個朋友，你都會觀察、感受，如果覺得有問題，都會遠離，唔會正面衝突；如果仲接近佢，就抵死啦。」鄭浩南認為，道不同不相為謀，「有時唔使吵架，好自然就會分開走，但我跟角色相似，都會去保護自己的兄弟。」