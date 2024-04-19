跟現年74歲的劉松仁(松哥)談戲劇，猶如一堂人生課。入行逾50年，在2015年TVB劇《華麗轉身》後，松哥也來個華麗轉身，當上音樂劇《利瑪竇》的導演。繼2019至2020年兩度演出後，將於本周六(20日)起在香港文化中心大劇院第三度公演，男主角依然是王梓軒，女主角則請來《雪狼湖》的新加坡天后陳潔儀擔演，不過對松哥而言，今次最大分別是為他領受的恩保德神父(Giampietro)去年逝世，當時身在溫哥華的松哥憶述，「我坐在家門樓梯，眼淚就流出來，很難過。」

對人歡笑背人愁 訪問劉松仁，甫見面他就笑問：「你知我很怕做訪問嗎？」當話匣子打開，侃侃而談，毫無架子。恩神父離世，松哥早有預料，「他年紀大，89歲了。去年6月他在家裡跌倒，5日後離世。」最難受是無法見最後一面，當時松哥在溫哥華拜祭100歲冥壽的母親，難得分散各地的家人仍能聚首，他承諾要開心享受，「誰知神父跌倒入院，當然很不開心，那時很明白對人歡笑背人愁的感覺。」他只能在家門外偷泣。回港後，他決定完成恩神父的遺願，重演音樂劇延續利瑪竇精神，並會有紀念儀式。利瑪竇為傳教獻身中華，在北京離世；恩保德神父從意大利來港傳道，松哥希望《利瑪竇》可以輕量版出演，沿著利瑪竇來華傳道的路線，從澳門演到北京。

不辭而別 耿耿於懷 相識逾60載，年少時的劉松仁曾因恩神父的不辭而別，耿耿於懷。在灣仔長大的松哥，有一年被恩神父派往仍是離島的青衣傳教，為區內的小孩子搞活動，怎知回來後竟發現恩神父已被調往九龍堂區，連告別也沒一句，松哥氣上心頭。多年後兩人重遇，松哥當面質問，「他說必須完全放低我們，才能全面投人另一堂區，這樣對新堂區才公平。這句話影響我處理每一套戲和角色，每次接演新戲就不要想起以前的戲，完結了就完結。真實生活也一樣，例如你跟女朋友分手後認識另一個，若經常牽掛前女友就很不公平。」生離再死別，兩人雖沒機會當面告別，但恩神父不少教導，成為松哥的人生座右銘，並引領他跨界演舞台劇。

活得明白 死得瀟灑 獲恩神父邀請，劉松仁首次演出舞台劇《流芳濟世》，繼而受託付花5年策劃音樂劇《利瑪竇》並擔任導演，劇目載譽重演，期間曾傳出松哥中風，由太太攙扶撐住拐杖做物理治療，事後經理人回應指綵排期間跌傷。受訪時的松哥精神飽滿，思路清晰，但始終年逾70，今次由導演轉任藝術總監，令人擔心他太操勞，他微笑道，「我沒有擔心，神父死了，你不擔心又怎樣？尤其是那幾年COVID，一切順其自然。我常跟神父說，我們快要死了，想做就要快點。」他直言年紀漸邁，早有心理準備，恩神父在跌倒入院前，仍在拍片傳道，「由孕育到公演，中間有很多問題，你專注的不是辛苦，而是解決問題。」 若當年不敢豁出去，只會原地踏步。松哥透露5年前首演已預計虧蝕逾500萬，料不到公演後獲捐獻止蝕，「中國人常說柳暗花明……最好玩不是演戲或做導演，當你做的事能結合生命，這人生就最好玩。」他語重心長表示，「其實做甚麼也可以，但不能不做人，我所有做的事要服務於做人，你活要活得明白，便能死得瀟灑，無牽掛亦無畏懼。

經營影響力 切忌急領功 回看劉松仁的演藝生涯，演過不少深入民心的角色，但原來當年報讀藝訓班，只單純想讓母親引以為傲，但自覺不懂演戲，毅然離開，直至一年後重遇藝訓班導師，「他說有個角色好適合我，好像占士甸，我即時雙眼發光，就這樣演了50年。」所說的是1971年的《煙水寒》。松哥曾多次表示不喜歡演戲，何以又留下來？「我喜歡一起拍戲的感覺，以前只有幾個人，我們做道具，自己拎反光板拍外景，甚麼都做，推軌都做過，但好有樂趣。」在片場跟不同範疇的人合作，學到待人處世與應變之道，每個年代都有不同困難，重點是如何反客為主，發揮個人影響力，「當然要時間經營，讓人覺得你的意見好，接受你的處理方式，還有不可領功，最緊要整體效果好，唔使攞晒功勞，觀眾鍾意就會睇到你的演出。」