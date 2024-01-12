專訪｜關智斌出道廿年嘆未有代表作 直認曾唱到「滑牙」(有片)

關智斌(Kenny)近日再次拍港劇，在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子，周旋於葉璇和賈曉晨(JJ)之間，更被封為「情慾擔當」。不過他笑言小兒科，出道20年的Kenny早已演過強姦犯、毒販，無論唱歌或演戲，一直想突破既有框框。他坦言一直等待屬於自己的代表作，更直認在歌唱事業上，曾感停滯不前，「可能是有點滑牙，例如當你已唱了20年《死性不改》。」42歲的他慶幸去年參加了《披荊斬棘3》，遇上不少出色的對手，激發鬥志，突破樽頸位，並預告今年將會在香港舉行音樂會，在舞台上呈現一個脫胎換骨的關智斌。

「情慾擔當」無難度 近年專注內地發展的關智斌(Kenny)，原來自2007年的TVB劇《學警出更》後，已有16年沒有拍港劇，今次接拍主因是角色吸引，「我想突破不同框架。 今次角色表面上是愛情騙子，靠耍小聰明，但最後墮入了騙局，變成被騙的人，發覺眾叛親離、被出賣；但亦有默默支持的人，劇情中的心理轉變，很有挑戰性。」談到角色要出賣色相，同劇演員更說笑指要圍觀見證，Kenny淡定表示，「電視劇的尺度可以有幾大膽？其實我之前拍過更大尺度，他們只是大驚小怪，平時拍這些戲都不會要求清場。」作為專業演員，Kenny認真表示，「我好早已覺知身體是演員的一部分，反而覺得床戲的難度不大，亦唔覺得尷尬，因為一開始演戲我就投入角色。」首次拍ViuTV劇集，他笑言遇到的工作人員都曾合作，感覺分別不大。

讚葉璇好專業 在劇中，關智斌與JJ(賈曉晨)和葉璇都有不少對手戲，他大讚葉璇助他入戲，「葉璇是很專業的演員，她以前拍過很多電視劇，演內心戲時很快投入角色，所以令我很快投入。」至於跟JJ演對手戲，最難忘是被踢落水，「那晚在泳池拍，雖是6月但突然轉冷，而且仲落雨，在飛鵝山十幾度拍攝，還要被她一腳踢落水池，情感崩潰。」不過最具挑戰性則是被謝安琪(Kay)盤問，「因為有些事情我能說，但有些又不能說，而在法庭上不能說謊，所以有好多掙扎，我好鍾意這場戲。」他笑言感受過Kay的氣場後，也想演律師醫生等專業人士過過癮。

預告開個唱 關智斌於2003年與張致恒以男子組合Boyz出道，輾轉已20年，曾因對方的醜聞而擱置紅館演唱會，Kenny早曾表示不懷怨恨，但仍想舉辦屬於自己的音樂會，「紅館就沒那麼快，但會去一個可滿足我的地方，舉辧個人音樂會。」至於何謂「滿足」？他解釋，「去年我參加了《披荊斬棘3》，有好多新學習，舞台上的嶄新體驗。以前我覺安分唱完一首歌便算，現在發現演繹同一首歌，可注入更多元素，例如編曲、加入獨白、配合video wall等，會有新的感覺，所以做音樂會時，要令觀眾不單止聽一首歌，更想將歌曲帶入他們心裡。」