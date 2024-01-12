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娛樂
2024-01-12 12:30:31

專訪｜關智斌出道廿年嘆未有代表作 直認曾唱到「滑牙」(有片)

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關智斌相隔16年再拍港劇，在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子。(蘇文傑攝)

關智斌相隔16年再拍港劇，在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子。(蘇文傑攝)

關智斌(Kenny)近日再次拍港劇，在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子，周旋於葉璇和賈曉晨(JJ)之間，更被封為「情慾擔當」。不過他笑言小兒科，出道20年的Kenny早已演過強姦犯、毒販，無論唱歌或演戲，一直想突破既有框框。他坦言一直等待屬於自己的代表作，更直認在歌唱事業上，曾感停滯不前，「可能是有點滑牙，例如當你已唱了20年《死性不改》。」42歲的他慶幸去年參加了《披荊斬棘3》，遇上不少出色的對手，激發鬥志，突破樽頸位，並預告今年將會在香港舉行音樂會，在舞台上呈現一個脫胎換骨的關智斌。

關智斌指拍攝劇集《法與情》期間，充滿歡樂。(蘇文傑攝) 關智斌初拍ViuTV劇集《法與情》，他指感覺跟以前分別不大。(蘇文傑攝) 關智斌在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子，與賈曉晨有不少親熱戲。 關智斌在ViuTV劇集《法與情》演愛情騙子，與葉璇有不少親熱戲。

「情慾擔當」無難度

近年專注內地發展的關智斌(Kenny)，原來自2007年的TVB劇《學警出更》後，已有16年沒有拍港劇，今次接拍主因是角色吸引，「我想突破不同框架。 今次角色表面上是愛情騙子，靠耍小聰明，但最後墮入了騙局，變成被騙的人，發覺眾叛親離、被出賣；但亦有默默支持的人，劇情中的心理轉變，很有挑戰性。」談到角色要出賣色相，同劇演員更說笑指要圍觀見證，Kenny淡定表示，「電視劇的尺度可以有幾大膽？其實我之前拍過更大尺度，他們只是大驚小怪，平時拍這些戲都不會要求清場。」作為專業演員，Kenny認真表示，「我好早已覺知身體是演員的一部分，反而覺得床戲的難度不大，亦唔覺得尷尬，因為一開始演戲我就投入角色。」首次拍ViuTV劇集，他笑言遇到的工作人員都曾合作，感覺分別不大。

關智斌強調對演戲路沒有包袱，樂於挑戰不同角色。(蘇文傑攝) 關智斌認為身體是演戲的工具之一，不介意為角色裸露。(蘇文傑攝) 關智斌與葉璇在ViuTV劇集《法與情》合作，大讚對方演戲好專業。

讚葉璇好專業

在劇中，關智斌與JJ(賈曉晨)和葉璇都有不少對手戲，他大讚葉璇助他入戲，「葉璇是很專業的演員，她以前拍過很多電視劇，演內心戲時很快投入角色，所以令我很快投入。」至於跟JJ演對手戲，最難忘是被踢落水，「那晚在泳池拍，雖是6月但突然轉冷，而且仲落雨，在飛鵝山十幾度拍攝，還要被她一腳踢落水池，情感崩潰。」不過最具挑戰性則是被謝安琪(Kay)盤問，「因為有些事情我能說，但有些又不能說，而在法庭上不能說謊，所以有好多掙扎，我好鍾意這場戲。」他笑言感受過Kay的氣場後，也想演律師醫生等專業人士過過癮。

關智斌不知不覺已出道20年，他預告將於今年開個人音樂會。(蘇文傑攝) 出道20年的關智斌坦言，曾經唱到「滑牙」。(蘇文傑攝) 關智斌與張致恒的BOYZ演唱會，因張致恒的醜聞而取消。

預告開個唱

關智斌於2003年與張致恒以男子組合Boyz出道，輾轉已20年，曾因對方的醜聞而擱置紅館演唱會，Kenny早曾表示不懷怨恨，但仍想舉辦屬於自己的音樂會，「紅館就沒那麼快，但會去一個可滿足我的地方，舉辧個人音樂會。」至於何謂「滿足」？他解釋，「去年我參加了《披荊斬棘3》，有好多新學習，舞台上的嶄新體驗。以前我覺安分唱完一首歌便算，現在發現演繹同一首歌，可注入更多元素，例如編曲、加入獨白、配合video wall等，會有新的感覺，所以做音樂會時，要令觀眾不單止聽一首歌，更想將歌曲帶入他們心裡。」

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關智斌渴望有代表作。(蘇文傑攝) 關智斌參加《披荊斬棘3》激發鬥志，深信只要肯做肯練，沒甚麼不可能。(蘇文傑攝) 關智斌在《披荊斬棘3》與林志穎、陸毅及唐禹哲組成小隊作賽。（關智斌 IG） 關智斌去年以香港藝人代表的身份參加內地節目《披荊斬棘3》。 關智斌參加《披荊斬棘3》激發鬥志，突破舞台演出的樽頸位。

肯做肯練 沒甚麼不可能

關智斌不諱言曾經唱到滑牙，以為已無法突破，但《披荊斬棘3》的淘汰制，推動他力求進步，「不想當被淘汰時，在這舞台留下遺憾，所以會不停地推動自己，投放創意或精神時間。」Kenny坦言面對強勁對手，起初真的會自我質疑，「但後來發覺只要肯推動自己，大膽去想，原來兩個星期也可跳現代舞，還可取得不錯的分數，這些不停的公演，令我信心大增，膽子也大了，只要肯做肯練，沒甚麼不可能。」另外，參賽的半年間，Kenny獨自留在內地，一切只能靠自己，「其實這20年好受保護，因為太多人幫助我，反而參賽在內地生活，由頭到尾都靠自己，自己煮早餐，原來我可以做更多的事，這是頗深刻的體驗。」

最後，問到可想得到獎項認同？關智斌語氣肯定，「我反而想擁有讓人記得的代表，作多於獎項，因為這代表別人想起這作品就會想起你，想起你就會想起這作品，我幾想有這種認同。」

Grace  蘇文傑

化妝：Elaw [email protected]

服裝 : Diesel

髮型：SingTam@ArtifyLab

關智斌接受本報專訪，談到出道20年的感受。

關智斌接受本報專訪，出道20年的他希望能有代表作。

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