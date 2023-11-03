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娛樂
2023-11-03 14:35:42

專訪｜阮經天投入角色毒打袁富華 王淨心痛勸手下留情

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阮經天、王淨接受《am730》專訪，談到拍檔袁富華即讚不絕口。

阮經天、王淨接受《am730》專訪，談到拍檔袁富華即讚不絕口。

入圍金馬獎七項提名的新片《周處除三害》，是香港導演黃精甫首部台灣電影，由阮經天夥拍王淨，還有袁富華（Ben哥）、陳以文、李李仁、謝瓊煖等好戲之人，再次角逐金馬影帝的阮經天日前偕王淨來港，接受《am730》專訪談及跟香港電影人合作的寶貴經驗。

演陌生感考功夫

阮經天在《周處除三害》中有不少內心戲，他飾演的主角桂林在情緒變化上更充滿層次感，問到片中最難演的一場戲，小天說：「我覺得技術上最難的應該是剪頭髮那一段，就是在技術上，我記得在開拍前，導演跟以文，然後我們三個人有就這場戲聊了非常多次，因為在戲面需要真的配合情緒，然後陳桂林一邊崩潰 一邊把頭髮剪掉，所以以文哥就站在我身後，沒有失誤的空間，可是事後再回想起來，我才覺得最難演的一場戲應該是跟王的那場戲。」小天與王淨異口同聲表示片中兩人初次見面一幕是最考演技，小天說：「在這個角色面為數不多的浪漫，可是這份浪漫在我一見到王的時候，或是我一見到的時候，其實一開始是愣住的，是腦袋一片空白的，是不知道該跟她說些甚麼好的，是有點空白。」王淨亦表示認同，她覺得最困難是兩人相遇一場：「就你剛剛講的對不對，就是對那一場戲，但是除了要幫剃鬍子技術上面困難之外，我覺得還有那個心境上面我也會覺得挺困難的，因為不認識他，不認識阮天這個人，然後先前我們也沒有刻意的去跟對方太認識，就是為了想要保持兩個角色第一次見面的那種尷尬，然後不好意思，然後又有點陌生的狀態，所以其實在那個狀態，我相信不管是也好，或者是王也好，不管對角色或對演員來講，都是會很忐忑不安的。」阮經天認為觀眾總是覺得演員跟演員之間應該要很熟悉彼此，可是他覺得就是兩個很陌生的人，那種陌生的感覺是很難演出來，這樣比起其他內心戲實在更考演技。

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王淨大讚Ben哥是個超級貼心的對手。 小天很懷念當年在香港的日子，會跟朋友一起早上起來飲早茶。

 至於王淨最喜歡片中的部份，則是阮經天遇到邪教「新心靈舍」教主以文的一整段，但那一整段都沒有王淨戲份。原來該情節，是小天在整部戲中最擔心的部份，着他在新心靈舍」的戲份開始代入角色：「每天早上醒來，看到那個鏡子面自己，我慢慢的有點分不太清楚，現實生活的狀態跟戲面的狀態，我慢慢有點找不到自己，找不到方向，我必須坦白這樣，那段時間我腦袋一片空白，我不知道該相信誰，所以我才覺得《周處除三害》是一個很有趣的一個過程。」相反，小天最喜歡一幕，是尾聲跟王淨在看守所重聚場面：「她幫我刮鬍子，並送我最後一程，因為對於我來說是最神聖，我會用神聖來形容是因為整個過程裏面，其實對應的是我們自己人生的貪嗔癡，我也希望自己可以走到故事最後的那個境界，那個把一切的仇恨都放下，把一切自己不喜歡，在意的事情都放下，變成一個最純淨的一個自己，當然在那個當下，對王淨的不捨，對這個世界的不捨，雖然帶着遺憾，卻是那麼美好的一段時光，縱使那麼的短暫，所以我自己反而最喜歡那一段。」已經踏入40歲，小天覺得這是一個很難得的情感上體驗，令他很享受殺青前的那段過程。

出浴戲男士清場

今次與香港電影人合作，除了跟導演黃精甫一拍即合，兩人對拍檔袁富華更讚不絕口，王淨表示：「我覺得每次看他表演，都很像是在變魔術的感覺，因為他私下是一個非常Nice的大哥，然後就問吃飽沒啊？你吃甚麼呀？然後聊星座，聊狗狗，聊生活甚麼都聊。可是一喊Action的時候，他的眼神又會立刻變成另外一個狀態，然後我覺得作為粉絲，作為現場直接看着他表演的觀眾，我覺得那個是非常特別的體驗。」小天亦形容Ben哥是個魔術師，還自爆在拍攝現場跟對方「摸手仔」，並稱：「每次他我們拍到一半，他會握我，然後很好啊怎麼樣就是在拍的過程，他其實超級溫暖。」大讚Ben哥是個超級貼心的對手，甚至在他拍完自己的部份後，還跑來現場探班，又承諾之後繼續聯絡。不過就因Ben哥太好人，令小天拍攝兩人的打鬥場面時造成困惑，王淨亦認同說：「因為他們有大量的打鬥戲，然後看到小天哥一直在打Ben哥的時候，我就會覺得陳桂林，你可不可以不要再打香港仔了，就是我會覺得，很替香港仔心疼。」小天透露拍攝時也有在心裏問自己：「陳桂林你不要這樣子，你一直打他，你不覺得他很可憐嗎？」當下小天也有動搖，一度疑惑應該怎做，他亦有跟黃精甫導演討論過，亦認為王淨一個很誠實的問題，才會令他去思考；同時，王淨這個性亦令他十分欣賞。

王淨為《周處除三害》挑戰大尺度演出。 袁富華演技出神入化，被小天形容是個魔術師。

想念香港大排檔

王淨為《周處除三害》挑戰大尺度演出，她表示在看劇本時已很明確知道裸露程度，導演事前亦有約她跟Ben哥一起開會，內容包括商討如何拍攝該場出浴戲，王淨指開會時已知道片中的大膽尺度，講得非常清楚，所以沒有太大的擔心及煩惱，她還補充：「我覺得劇組非常的貼心，就是他們讓男生都離開那個場景，然後留下來的工作人員都是女生。」避免她拍攝時有任何尷尬氣氛。

阮經天闊別香港九年再來港宣傳，問到他最想念香港麼，他二話不說即答：「大排檔吧，路街邊的魚蛋粉吧！」小天表示很懷念當年在香港的日子，會跟朋友一起早上起來走飲茶，不過今趟來去匆匆，沒有時間到大排檔懷緬過去。

場地：The Mira Hong Kong

阮經天

髮型：Rick@zoomhairstylist

化妝：簡偉文@prettycool_makeup

造型：Paulawa

王淨

髮型：Zoe luan @fourhair

化妝：小紀 @giwewe

造型：zestylingstudio

服裝：@douchanglee

小天與王淨異口同聲表示片中兩人初次見面一幕是最考演技。 小天覺得剪頭髮那一段，在技術上是最難演。
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