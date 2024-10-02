專訪｜陳奐仁熱衷搞「科技」 唔憂AI影響︰取代唔到人類創意

陳奐仁(Hanjin)將於本周舉行《陳奐仁Raw Jazz 15周年爵士音樂會》，除了紀念自己15年前自資出碟，同時也是因為身邊有好友相識多年，所以希望舉行一個爵士樂音樂會慶祝。他坦言15年前推出的《Raw Jazz》紀載了自己的勇氣、恐懼，而當時這隻碟的成功，亦令他更有信心再作不同的嘗試。

大搞藝術 NFT 近年，Hanjin不但活躍幕前工作，更涉獵不同範疇，當中包括NFT、藝術品，他推出的雕塑「妹妹MuiMui」頗受歡迎。他坦言自己貪玩，愛接觸不同的事物，希望從中可以發掘到不同的可能性，繼而可以用來支援自己做音樂。他接受訪問當天，手機殼是自己設計，穿的衣服也是自己設計，問到可有考慮用作出售用途，他坦言有想過，除了是分享自己的設計，相信更多原因是可以讓自己有多些資金投放在音樂創作上。 Hanjin直言自己不是有錢人，只是一位技術人，所以希望靠自己的能力讓大家知道，要支持自己做音樂可以有不同的方法。

串流播放影響收入 早年他推出的沉浸式舞台劇，現在推出的NFT產品等等，只要能夠成功賺到錢，便能繼續做音樂。他說︰「音樂係好重要，但近年我留意到音樂係網上串流播放，令好多人搵唔到食，真係做得好辛苦。如果搵唔到食，音樂都做唔到個品質，品質下降，音樂又點會好聽？」 他指很多人樂於消費免費音樂，如果要付錢的話，一定不會有太多人聽，而且近年潮流興懷舊，大家都愛聽7、80年代的音樂，甚至更舊，同樣很多舊歌都可以在一平台免費聽到。因此，Hanjin多年前起熱衷新科技，深入研究NFT和區塊鏈，這些東西都是支持自己做音樂的其中一個收入。 我都想做 AI 提到AI亦滲入音樂界，Hanjin第一個反應是「我都想做！」他不認為AI可以取替到人類的創意，而是可以幫助加快修補人為的漏洞。他說︰「AI其實係用緊過去嘅數據，人未做過嘅嘢，AI係做唔到，取替唔到人嘅創意！其實AI就好似手提電話咁，一直都存在，佢係可以令你做事快好多，大家冇辦法抗拒到，佢係幫到生意，又快咗、平咗，所以係無辦法放棄AI。我哋應該要搵辦法，透過呢啲科技改善生活。」他承認AI也有不好的地方，但凡事都有兩面，只要好好利用便能令生活好一些。