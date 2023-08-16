專訪｜陳慧琳Kelly自爆唔敢磅重 歡迎Anson Lo做個唱嘉賓(有訪問片)

陳慧琳(Kelly)今年再次活躍於樂壇，早前更宣布將於9月30日至10月1日黃金檔期在澳門銀河綜藝館舉行《陳慧琳Season 2演唱會》澳門站演唱會。現年50歲的Kelly已是兩子之母，凍齡有術，狀態fit爆，不過她自言在疫情停工的幾年間，缺乏運動鍛鍊，發胖了不少，久久不敢磅重，更自爆即使近期已漸瘦下來，但仍然不敢磅重！澳門站門票將於明天公開發售，她坦言，開兩場仍未夠喉，完成澳門站後，將會往新加坡、美加等地巡迴，順道當與家人旅行，至於幾時巡返香港，就是視乎訂場檔期而定。

必唱3首舊歌 相隔4年再於澳門舉行演唱會的陳慧琳，早前她在當地接受本報訪問，對於她再次踏上演唱會舞台大表雀躍，今年先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》和《列烈愛成灰》4首廣東歌，Kelly預告將於9月底或10月初推出Cousin Fung作曲、黃偉文度身訂造填詞的演唱會主題曲《Season 2》，今次繼續由雷頌德(Mark Lui)擔任演唱會監製。Kelly坦言仍未落實歌單，最期待演繹新歌，「最想唱新歌，因為過去演唱會都經常唱舊歌，今年推出多首新歌，想搞搞新意思，不過《風花雪》、《誰願放手》和《花花宇宙》這3首舊歌仍是必唱之選。」另外Mark Lui將會為《醉迷情人》、《一切很美只因有你》等舊歌重新編曲，將會為舊歌帶來新鮮感。

穿泳衣高叉歌衫 好掙扎 Kelly向來形象前衛，演唱會歌衫往往能帶來驚喜，她表示已看過部分歌衫的初步構思，「其中一件配斗篷，很高叉，我從來沒穿過高叉，說真的, 有點似泳衣，雖然我之前也試過穿像泳衣的歌衫跳舞，但今次是沒有褲，但有斗篷，襯長boot，的確有型和很靚，但我仍在考慮中……驚自己著得唔好睇！」受訪當天Kelly穿上黑色入膊的貼身短裙，露出一雙長腿，身材fit爆，她謙說：「始終生個仔，有啲部位要稍為掩飾，今日有衫遮著，只看到線條形態，若是露出來就很擔心！我很久不敢上磅，自從COVID開始後, 我發現自著褲，大咗兩個碼，係千真萬確，大家常覺得不會，但COVID後真係肥咗好多，現在才開始瘦下來，因為褲子漸鬆，但我也沒有磅重！」笑問她丈夫怎看？她笑言，「他常說我fit咗，每次問他都說很fit。」不過演唱會歌衫方面，就沒有問老公意見，「如果問佢，件件衫都樽領！」但她感激重返樂壇的日子，有丈夫協助照顧一對子，讓她可專心籌備演唱會。」