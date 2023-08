專訪｜陳慧琳Kelly自爆唔敢磅重 歡迎Anson Lo做個唱嘉賓(有訪問片)

呼 籲嘉賓自動現身還債

至於演唱會嘉賓方面,暫未有定案,上月Kelly為MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)的演唱會擔任嘉賓,問到可會邀請對方,她笑言,「如果他肯來做嘉賓,當然是好事,因為他要來還債。」她呼籲所有要還債的嘉賓,如張敬軒、楊千嬅等,自動現身擔任嘉賓。她認真表示,已邀請多位新生代創作歌手合作為她譜曲,「我唔想開名,若他們唔寫,我就打他們了, 總之有新生代歌手答應為我作曲,有些仍未收到歌,只有一位較勤力的,已交歌,仍在等待中。」早前與Sing Sing Rabbit推出國語版及日語版新曲《The day when we fall in love》,問她可考慮在日本開騷?她笑言要重新背歌詞有難度,但若有機會亦能應付。

文:Grace 攝:李睿哲

髮型:Zap Tang

服裝:Valentino

場地:澳門銀河綜藝館