專訪｜陳湛文X袁澧林 擇善固執好困難

陳湛文(Peter)與袁澧林(Angela)看似風馬牛不相及，兩人於去年都交出讓人眼前一亮的表現，Peter先憑劇集《IT狗》Billy一角成功入屋，接著在電影《飯戲攻心》與黃子華、張繼聰合演三兄弟，表現毫不遜色。Angela在電影《窄路微塵》首次演單親媽媽，先後獲得金馬獎和金像獎最佳女主角提名，入圍已是演技的肯定。兩人在剛播畢的ViuTV劇集《殺手廢J》首度合作，對於首次擔正做主角，陳湛文坦言：「真係有血有汗地走，總之是一步一腳印。」袁澧林雖然戲份不重，但對於編劇麥可暉(阿暉)的故事與劉諾衡(Mike導)拍攝與美學，讚不絕口，似乎是架空時代的殺手故事，「但講咗很多制度、官僚的東西，也說了很多人生的無奈。」
努力終被看見
兩人在劇中有感情線，陳湛文演由自由身加入大公司的殺手J，袁澧林則是脫離打工仔生涯的咖啡店老闆曾汶清。陳湛文首次做男主角當然開心，但壓力亦不小，擔心未能帶領全劇節奏，「因為J是貫穿全劇的主軸人物，最擔心帶唔起個引擎去推動劇情。」在他眼中，阿J不是典型的毒男，「他只是擇善固執，一個偏執的人，必定很清楚自己的動機，所以當我覺得make sense，就會捉住阿暉問清楚角色動機。坦白講我冇試過擔起一套戲，必須要小心謹慎處理。」畢業於演藝學院的Peter，獲得多個獎學金及表演獎項，首拍電影《三夫》便獲提名金像獎最佳新演員，演藝路卻沒有變得平坦，疫下曾試過有半年要轉往主題公園返工，這兩年事業才漸見起色。他坦言感覺是努力終於被看見，總算證明繼續留下去是對的，「真係有血有汗走來，一步一腳印。」
反烏托邦的黑色幽默
Angela則是首次演喜劇類作品，她自爆以「星爺」式演繹試鏡，浮誇到以為自己落選，對於再演「文青」角色，她形容今次言之有物，「這是有少許反烏托邦、黑暗幽默的瘋狂喜劇，這是職業編劇水準的電視劇劇本，劇本堆疊的精密和精細程度，真的很厲害。」陳湛文自言一次過看完八集劇本，就像追看小說，「編劇阿暉寫得像武俠小說，撞上Mike導的美學，突然好動漫化，就像庵野秀明的《新世紀福音戰士》。」
Angela認為看似無厘頭的殺手故事，卻道出很多制度、官僚問題，以及人生的無奈，「阿J似乎很脫離現實，卻似是打工仔的經歷，可聯繫現實人生。」Mike導和麥可暉同屬「無制限OT編集團」，拍過《花姐ERROR遊》系列、《美女郊遊遊》和《ERROR自肥企画》等綜藝節目，經常為藝人預備最有創意的驚喜，陳湛文和袁澧林異口同聲表示，今次95%是跟足劇本，惟仍擺脫不了「OT」精神，陳湛文試過直踩24小時，更要應付連場動作，但總算完成任務
妥協、取捨與選擇
戲裡，阿J的擇善固執，多次讓他置身險境，陳湛文坦言，「擇善固執是很困難的一件事，很多時手心係肉，手背都係肉，就像是妥協、取捨和選擇這3件事，可能真的經歷過一些生活磨洗，如果你純粹是忠於自己選擇，唯心卻未必可維生，這已不只是關乎演藝生涯，更是人生。有些選擇不只是吃喝，除了對得起自己，有時更是為大家福利著想。」Angela好奇問他，在選擇、取捨和妥協之間，哪個發生最多？陳湛文答道，「是取捨吧，取捨起碼仍有主動權，妥協，就連主導權都沒有。」戲裡角色因大公司種種的不公義程序，逐漸被迫踏上反建制的路，以最荒誕的手法，展現最殘酷的社會現實。
文：Grace 攝：林俊源
髮型：Oscar [email protected] 4(Angela)
化妝：Jenny Shih(Angela)
造型：Daniel Cheung(Angela)