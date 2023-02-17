專訪｜陳湛文X袁澧林 擇善固執好困難

陳湛文(Peter)與袁澧林(Angela)看似風馬牛不相及，兩人於去年都交出讓人眼前一亮的表現，Peter先憑劇集《IT狗》Billy一角成功入屋，接著在電影《飯戲攻心》與黃子華、張繼聰合演三兄弟，表現毫不遜色。Angela在電影《窄路微塵》首次演單親媽媽，先後獲得金馬獎和金像獎最佳女主角提名，入圍已是演技的肯定。兩人在剛播畢的ViuTV劇集《殺手廢J》首度合作，對於首次擔正做主角，陳湛文坦言：「真係有血有汗地走，總之是一步一腳印。」袁澧林雖然戲份不重，但對於編劇麥可暉(阿暉)的故事與劉諾衡(Mike導)拍攝與美學，讚不絕口，似乎是架空時代的殺手故事，「但講咗很多制度、官僚的東西，也說了很多人生的無奈。」

努力終被看見

兩人在劇中有感情線，陳湛文演由自由身加入大公司的殺手J，袁澧林則是脫離打工仔生涯的咖啡店老闆曾汶清。陳湛文首次做男主角當然開心，但壓力亦不小，擔心未能帶領全劇節奏，「因為J是貫穿全劇的主軸人物，最擔心帶唔起個引擎去推動劇情。」在他眼中，阿J不是典型的毒男，「他只是擇善固執，一個偏執的人，必定很清楚自己的動機，所以當我覺得make sense，就會捉住阿暉問清楚角色動機。坦白講我冇試過擔起一套戲，必須要小心謹慎處理。」畢業於演藝學院的Peter，獲得多個獎學金及表演獎項，首拍電影《三夫》便獲提名金像獎最佳新演員，演藝路卻沒有變得平坦，疫下曾試過有半年要轉往主題公園返工，這兩年事業才漸見起色。他坦言感覺是努力終於被看見，總算證明繼續留下去是對的，「真係有血有汗走來，一步一腳印。」