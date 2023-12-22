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娛樂
2023-12-22 13:45:00

專訪｜陳蕾化身仙女樹窿 代你洩憤陪你放負

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陳蕾將於明年3月迎來入行15年的首個紅館個唱。(陳奕釗攝)

陳蕾將於明年3月迎來入行15年的首個紅館個唱。(陳奕釗攝)

陳蕾終於迎來首個紅館演唱會，從2009年首屆《亞洲星光大道》到明年踏上紅館舞台，晃眼已出道15年，她聞言立即更正，「是拋頭露面，入行15年，其實我2017年才開始以唱作人身份出道。」初入行的陳蕾做過亞視主持、模特兒，又參加不同的選秀比賽，先後曾簽約日本唱片公司和獨立發展，曾經荊棘滿途的音樂路，讓自我中心的陳蕾培養強大的同理心，化身聆聽陪伴的「仙女樹窿」。

陳蕾笑言拋面露面十幾年，於2017年才正式以創作歌手身份出道，。(陳奕釗攝) 陳蕾將於明年3月3至5日於紅館開舉行自個個人演唱會，門票於1月3日公開發售。 陳蕾上一次個人演唱會已是2021年於麥花臣舉行的沙門演唱會。(資料圖片) 陳蕾的紅館演唱會開三面台，沿用麥花臣沙門演唱會的藝術花格。(資料圖片) 陳蕾希望首個紅館演唱會能結合商業與藝術風格。(資料圖片)

最勁的讚美

陳蕾(Panther Chan, 豹哥)上次個唱已是2021年麥花臣的沙門演唱會，隨後曾與ToNick、岑寧兒、陳卓賢(Ian)和江𤒹(AK)聯合開show，憑著舞台上揮灑自如的表現，一直是樂迷期待走上紅館的歌手之一，今年亦打入叱咤我最喜愛女歌手五強。不過，起初唱片公司提出入紙紅館，豹哥卻有點質疑，擔心無法坐爆紅館，輾轉落實於明年335日舉行3場演唱會，她相信是最好的時機。對陳蕾而言，紅館是對工作團隊的認可，忠實歌迷的認同欣賞，歌曲帶來的反思與同行，才是最具分量的肯定。演唱會以《念》為主題，正是啟發自歌迷的一封信。

借鏡林宥嘉 結合商業藝術

陳蕾今年推出了3首與日本動漫《全職獵人》(Hunter X Hunter)的歌曲，包括《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》和《神的不在場證明》，全都是動漫的念能力招式，「我收到一封信，他覺得我的歌曲裡有念，作為這動漫的忠實fans，這是對我音樂最勁的讚美，當刻我立即雞皮疙瘩，因我確實很真心創作我的歌，若要以一個字概括我所有歌，可能是『念』這個字。」至於如何呈現這個念？屆時將會開三面台，事先說明著重氣質，絕不跳舞，「林宥嘉《IDOL》演唱會是我看過最好睇的紅館演唱會，希望我也能做到結合商業和藝術的演唱會。」

作為創作歌手，自彈自唱是陳蕾的標誌之一。(陳奕釗攝) 陳蕾曾組成「自由意志」自立門戶，以獨立唱作人身份發展。(資料圖片) 陳蕾的首個紅館演唱會以「念」為主題。(陳奕釗攝) 陳蕾獨立發展時，曾兼任模特兒。(資料圖片)

切是最好的安排

陳蕾歌曲的念，隨歷練演化。她坦言，「剛開始創作時，歌曲裡有一種比較堅持的念，充滿迷失，但依然倔強地相信這條路；然後慢慢自己看書，漸發覺人的狀態或心態好了，事情真的會越來越順。」曾經滿懷希望跟日本唱片公司簽約，繼而意見不合提早解約，一度因沒有工作證要返回廣州生活，其後與樂隊Mr. 成員結他手 MJ、鼓手 Tom 組成「自由意志」自立門戶，推出《出走》、《你快樂嗎》到《當我迷失時聽著的歌》，不難發現當中的掙扎與堅持。

創作歌手路上的高低起跌，提煉成今日核心之念，陳蕾表示，「有兩句幾重要的話，第一是相信一切是最好的安排，當我面對很多不如意的事，這句話真的令我多了角度去思考，其實每一樣你看我很糟糕的事，可能都有好的一面；第二是人生都只不過是一場經歷，無論低潮或者收成期都只是經歷，不會是永恆，這樣就能豁然開朗，平靜地去面對一切。」

陳蕾事先表明，不會在紅館演唱會跳舞。(陳奕釗攝) 陳蕾坦言曾經很自我中心，經歷高低起跌，漸培養了陪伴聆聽的同埋心。(陳奕釗攝) 陳蕾化身「仙女樹窿」聆聽同行分享心事。(陳奕釗攝)

從自我中心到強大同理心

細聽陳蕾的歌曲，無論是早前的《娛樂人生》或最新派台的《以正義之名》，不難發現不同層次的怒。豹哥坦言，簽約華納唱片，少了生活的不安，多了時間沉澱創作，不再聚焦自身，少了個人憤怒，讓她看見世情，幫人發聲，「現時的憤怒多是從新聞或朋友的經歷取靈感，我後期的歌曲的念，較偏向跟大家說放下執著，代你發洩生活中的憤怒，有種釋放的念。」陳蕾坦言，曾自我中心，「以前自覺有點小聰明，手巧藝術上好厲害，加上有點幽默感，身邊很多朋友，但不容易去珍惜一段關係，雖不算是對他們很差，但比較冷漠，欠缺同理心，有事才會去找朋友，現在溫暖好多，亦較鍾意這樣的自己。」

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陳蕾認為音樂作品能陪伴樂迷，是最大的認同。(陳奕釗攝) 陳蕾形容《神的不在場證明》是以負面去掩蓋倔強態度的正面歌曲。 陳蕾自言近期不少作品都是代人洩憤，最新派台歌《以正義之名》亦是其中之一。 陳蕾估不到自家的創作能成為不少行內人的鼓勵。(陳奕釗攝)

樂壇社工

自帶喜感的特質，讓陳蕾被同事封為諧星，她倒不介意為人帶來歡樂，「我哄人開心不是為掩飾，而是自己都開心，這是健康的狀態。」陳蕾既是rock爆的豹哥，也擁有仙女般的溫柔歌聲，加上她的自身經歷，勉勵不少行內人，柳應廷(Jer)Lolly Talk的首個演唱會，都選唱了她的《凡星》。她坦言，目前較安穩的狀況，令她有心力為人寫歌，近月更私下當起社工來，原來有位行內人，從負到爆的《神的不在場證明》得到力量，私訊向她分享內心不安和動盪經歷，「雖然有點壓力，因為不太相熟，但我知道他要一個樹窿，就嘗試去聆聽。」那豈不成為「仙女樹窿」，她聞言哈哈大笑，「包裝得好靚！」

陳蕾形容，《神》是以負面去掩蓋倔強態度的正面歌曲，「全首歌保持怨天尤人的態度，自問不是這種人，這次我完全撇開自己的價值觀，代入極度負面的思維。原來有些人真有這想法，這首歌可陪著一齊負，一齊糜爛，發現不只自己一個，某程度上也代你發洩。」陳蕾坦言，也曾試過負到爆的日子，最深刻是26歲那年因沒有香港工作證，要回到廣州老家居住，「那時家人確實叫我索性在廣州找工作，但沒有叫我放棄，或給我任何壓力，只是關心我健康，擔心我太忙太辛苦，覺得好溫暖。」

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