專訪｜陳蕾面對人生終結會做乜？ 盡量表達愛與抱歉免抱憾(有片)

陳蕾(豹哥)今年3月首踏紅館舉行4場《念》演唱會，破格地以血染倒臥棺材畫面掀序幕，為觀眾奉上視聽盛宴，口碑載道。相隔7個月後，陳蕾將於11月30日移師澳門威尼斯人綜藝館舉行演唱會，延續「向死而生」的主題。她早前接受本報訪問，分享「向死而生」的生活態度，毫不忌諱，笑談如何面對人生終結的一天，竟然仍選擇完成當下工作才向家人交代。她坦言抱著活好每一天的態度，大概也無憾，「每一日有愛就盡量表達，覺得抱歉都盡量去表達。」

搬棺材過澳門 《念》澳門演唱會是陳蕾首個在當地舉行的演唱會，也是場館裝修後首位開騷的香港女歌手，屆時她將會原汁原味奉上香港版個唱，被問到會否連開場的棺材搬上澳門舞台時，她竟搞笑地忘了有棺材道具，後來如夢初醒才表示，因為棺材裡有一座琴，故相信也要搬到當地，不過也會有些調整，例如可能轉歌衫，歌單加入如《五瓣玫瑰》等新歌或不同的翻唱歌，「未來都再會有新歌，其實主要想概念先行，多於要唱晒我的歌，若不適合主題就不會加入。希望這些變動，都係澳門專屬的。」

放盡不留力 相隔約7個再開騷，自覺有甚麼改進之處？陳蕾坦言，「老實講，之前紅館要連續唱咁多歌，仲要維持4場，其實會驚自己有冇聲，我第一、二場必須要留點力，第三、四場才會放盡。今次澳門場次冇咁多，可以放膽一點。」她回想，上次紅館個唱，每次走落台，最關注是有沒有彈錯，「其實我睇MC和Jer的演唱會，絕對明白他們所說，真的要花好多時間練結他，其實我真的花最多時間練琴和結他，每日都留意有冇太大甩漏或救唔到的環節，希望澳門能夠做得更好。 自爆執相有原因 陳蕾自言早前外遊放肆吃喝，發胖了不少，擔心歌衫不合穿，自爆在社交平台出po前會執相，打造將來回復fit爆的自己，「我通常都會修吓皺紋，輕輕壓幼手臂，我時肥時瘦，不如找個平衡點，其實我都係嘗試還原之前的狀態，我未來會變的。」她自豪表示，上次開騷獲蕾爸爸讚，「雖然有點過瘦，但上到台啲肌肉又好顯，爸爸都讚我手臂肌肉，真係有操練。」她笑言接下來的日子要多加努力。

想回廣州開騷 陳蕾盼將《念》演唱會帶到不同地方，最想是回家鄉廣州開騷，她坦言「我年紀越來越大，我的親戚年紀都越來越大，未必每個人都可舟車勞頓，所以這是我想返家鄉開演唱會的原因。」問到可會接家人來港居住，陳蕾直言已有自己的生活節奏，家人亦習慣廣州生活節奏，暫未有此打算。她自言沒甚麼計劃的人，「我自己好相信，每一日過得安好，保持平靜，沒太多雜念、煩憂，慢慢就知道自己會怎樣，所以我現在生活都是向死而生，希望每一日都無憾。」她透露早前去旅行，也曾幻想過遇天災，「當時我諗自己都沒甚麼遺憾，我希望每日都有愛就盡量表達，覺得抱歉都盡量表達，希望就這樣繼續走。」

拍片交代身後事 談到向死而生，假如明天是人生最後一天，陳蕾會怎樣度過？她稍作思考答道，「可能我都會完成我的工作，約了大家訪問，你哋特地來就做完訪問先，好開心，一場緣分，相識一場，就好好說再見……」說罷，她笑言擔心大家以為她失常，接著補充指應該會返廣州跟家人好好食餐飯，但就猶豫應否透露消息，「應該都會講明天會離開，可能他們發現我看來沒甚麼……(可會準備遺囑？) 太趕急不寫了，我應該會親自錄音拍片，我的身家幾多百分比會分爸爸和細妹。」問她拍片交代時，可會忍不住哭了？「我諗留在這裡的人會較難過，所以我會做多的心理準備，給留低記掛我的人，就當我去了好遠的地方。」 文：Grace 攝：林靄怡 化妝：Tammy Au 髮型：Cliff @ Myos