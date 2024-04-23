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娛樂
2024-04-23 16:18:07

專訪｜香胤宅成香港耀眼舞台新星 張銘耀韋羅莎羨慕Lyman夠感染力（有片）

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Lyman香胤宅開心可以跟張銘耀、韋羅莎合作，希望可以快些再搞另一個表演，沒想到張銘耀笑謂太累要休息一年。(林俊源攝)

Lyman香胤宅開心可以跟張銘耀、韋羅莎合作，希望可以快些再搞另一個表演，沒想到張銘耀笑謂太累要休息一年。(林俊源攝)

香胤宅(Lyman )個人舞蹈劇場《Unspoken》將於4月26日至5月5日舉行，這亦是Lyman自《全民造星V》奪冠之後首個演出。Lyman未像其他參賽者般立即簽約公司，一直與MakerVille保持聯絡。在訪問當日，Lyman與一眾舞蹈員努力彩排，眼見他其實已經很累，但當埋位彩排時，Lyman又變了另一個人，像一夥星星在人群中閃爍著，倦意全無。如監製及導演張銘耀(German)所言，他是屬於舞台，韋羅莎更形容Lyman的特質在香港演員身上極少找到。

Lyman與一眾舞蹈員努力彩排。 Lyman與一眾舞蹈員努力彩排。 Lyman與一眾舞蹈員努力彩排。 Lyman與一眾舞蹈員努力彩排。

做自己愛做的事

香港的「造星」模式真的適合Lyman嗎？簽約出道上綜藝拍劇唱歌，這種形式對Lyman來說，他直言怎麼樣的演出模式也可以嘗試，但大前提是他能從中有所學習，自己可以獲得甚麼經驗。他直認自己最愛是舞台、劇場，但絕不抗拒拍劇和電影，更笑謂可以做殺手、演壞人，只是廣東話可能說得未夠流暢。

Lyman坦言自己會向著喜歡的事用心去做，如自己不喜歡的，他會毫不考慮拒絕，就算如何逼他，他也不會去做。他稱這樣的確會流失很多機會，但他認為自己一直在學習及體驗，最重要的是別人想要做甚麼都可以，他亦要做甚麼都可以。聽上來，對香港很多公司，Lyman會是一個不聽話的員工，但亦因為這種特性，成為Lyman的魅力。

Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝) Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝) Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝) Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝) Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝) Lyman直認自己最愛是舞台、劇場。(林俊源攝)

生命力源源不絕

German與韋羅莎坦言從Lyman身上，可以看到他源源不絕的生命力。German直言年紀大，有些事已經力不從心，但Lyman仍會堅持住，他那種很強的生命力，非常有感染力。韋羅莎指Lyman的特性並不關於他在外國長大，而是他自己如何去看這個世界及人與人的關係，他的魅力是會吸引到大家都很想看他，他總是很有力量，開心。她希望在香港不同範疇都可以見到他的蹤影，「因為香港真係唔多呢種質素嘅演員」。

韋羅莎認為Lyman非常有感染力。(林俊源攝)

擴闊舞台圈子

Lyman今次在《Unspoken》的演出，引來不少人關注，吸納了另一班觀眾入場支持。German表示任何形式的演出，全部都是一種娛樂，最重要是觀眾從中得到甚麼訊息，大家會得到甚麼體驗，既然因為有人追Lyman而入場支持，German坦言多些追星文化滲入是很好的事，他們一直都希望可以開拓多一點市場，驅使不同活動都能多些不同人士參與，繼而了解舞台。

談到近年有不少非舞台劇出身的演員踩過界，German坦言現時舞台劇的形式、觀眾跟20多年前都不一樣，因為昔日是一個小圈子，一個藝文圈可能只得千多二千人，接著梁祖堯、彭秀慧等前輩努力開拓市場，縱使仍是小眾，但卻多了不同界別的人來參與，如黃秋生、黃子華、林海峰、193等。German稱舞台是一個不會死的地方，愈有不同人來演出，就會越來越多人去接受。

化妝: Joanna Leung      

髮型: Alson Chau @ Chic PRIVATE i

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張銘耀認為多些不同界別的人參與舞台是好事。(林俊源攝)

張銘耀認為多些不同界別的人參與舞台是好事。(林俊源攝)

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