香胤宅(Lyman )個人舞蹈劇場《Unspoken》將於4月26日至5月5日舉行，這亦是Lyman自《全民造星V》奪冠之後首個演出。Lyman未像其他參賽者般立即簽約公司，一直與MakerVille保持聯絡。在訪問當日，Lyman與一眾舞蹈員努力彩排，眼見他其實已經很累，但當埋位彩排時，Lyman又變了另一個人，像一夥星星在人群中閃爍著，倦意全無。如監製及導演張銘耀(German)所言，他是屬於舞台，韋羅莎更形容Lyman的特質在香港演員身上極少找到。

做自己愛做的事 香港的「造星」模式真的適合Lyman嗎？簽約出道上綜藝拍劇唱歌，這種形式對Lyman來說，他直言怎麼樣的演出模式也可以嘗試，但大前提是他能從中有所學習，自己可以獲得甚麼經驗。他直認自己最愛是舞台、劇場，但絕不抗拒拍劇和電影，更笑謂可以做殺手、演壞人，只是廣東話可能說得未夠流暢。 Lyman坦言自己會向著喜歡的事用心去做，如自己不喜歡的，他會毫不考慮拒絕，就算如何逼他，他也不會去做。他稱這樣的確會流失很多機會，但他認為自己一直在學習及體驗，最重要的是別人想要做甚麼都可以，他亦要做甚麼都可以。聽上來，對香港很多公司，Lyman會是一個不聽話的員工，但亦因為這種特性，成為Lyman的魅力。

生命力源源不絕 German與韋羅莎坦言從Lyman身上，可以看到他源源不絕的生命力。German直言年紀大，有些事已經力不從心，但Lyman仍會堅持住，他那種很強的生命力，非常有感染力。韋羅莎指Lyman的特性並不關於他在外國長大，而是他自己如何去看這個世界及人與人的關係，他的魅力是會吸引到大家都很想看他，他總是很有力量，開心。她希望在香港不同範疇都可以見到他的蹤影，「因為香港真係唔多呢種質素嘅演員」。