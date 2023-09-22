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娛樂
2023-09-22 14:21:38

專訪｜馬浚偉有教無類但求素人有出路 開騷誓要觀眾幸福滿滿

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馬浚偉工作多，職銜多，但行程安排井井有條，他認自己是很有規律的人。

馬浚偉入行30年，與無綫12年結束賓主關係後，不像其他演員選擇轉投其他公司發展，而是不停進修報讀各類課程，之後更成為香港電台的創作總監，甚至是政府一些委員會成員。馬仔涉獵不同的範疇，都離不開藝術。就連11月舉行的幸福春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023演唱會，內容也是藝術成分甚高，他坦言今次不惜工本，不收取酬勞，也要成功，只求觀眾入場後感到幸福。

 

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何謂幸福？

馬仔自覺幸福，全因為知足及對生命有全新的看法。「其實只要無嘢令你唔開心，就已經好幸福。有好多嘢大家都以為理所當然，但其實唔係，我睇透咗好耐。」馬仔再緩緩談起父親去年離世一事，「爸爸活著嘅時候，我哋對佢好好，我哋冇辜負過爹哋，佢走嘅時候，我抱住佢。嗰一刻，我喺佢隔籬，無憾。」早年馬仔因為喪母之痛，令他罹患憂鬱症及驚恐症多年，及後因為信仰走出陰霾。他相信與家人總會有天再見。「我想身邊嘅人都可以幸福啲，試下發現一啲我哋仲擁有嘅嘢，所以今次個唱除咗春、夏、秋、冬4個部分，第5部分係親情，四個季節包含友情及愛情，加埋人生最重要呢份情，靠一個演唱會同大家走過呢一年。」

 

馬浚偉︰「只要無嘢令你唔開心，就已經好幸福。」

想治愈人心

自疫情過後，世界變得不一樣，馬仔稱感覺到大家都好繃緊，負能量滿滿。因此今次演出特意找來一位情緒治療教授擔任顧問，希望演出的內容可以治愈人心。藝術治療是一種心理治療，馬仔希望今次演出，讓大家更了解自己，繼而尋回幸福。「呢個騷係沉浸式，每一個設定都好有心思，燈光亮度、氣味、音樂聲音、投影等等，透過故事、音樂令大家好好享受呢兩個幾鐘嘅旅程，我希望佢哋感受到嗰份喜悅、幸福。」他坦言製作成本非常高，自己亦請來不少藝術家設計投影部分，現已投放了超過7位數字；加上為了讓觀眾得到更好享受，每場人數都有限制，就算6場爆滿亦只是收支平衡。「我真係連自己創作同演出費都冇收！(為藝術犧牲？)因為香港呢類音樂會唔多，真係一件藝術品。我係一個對藝術好奄尖嘅人，尤其係自己創作，而佢最後呈現出嚟，觀眾同我講『我好幸福』，我會喊呀！」

馬仔今次的團隊請來不少藝術家，甚至情緒治療專家參與。

藝術傳承及教育

馬仔工作多多，卻仍報讀與教育相關的課程，他希望能設計出一些教材，讓有意投身藝術、演藝事業的人，學到專業。同時，他亦憑藉自己力量，給予新人演出機會。因此，他的個唱起用不少素人，完全不怕他們出錯，影響整體表現。「唔緊要，NG咗咪繼續，我會執生，你唔俾佢哋試過，點會有經驗。我唔會喺未教你之前，就話你唔好。」除了表現專業，做藝人的修養亦很重要。「我哋而家做一個藝術嘅工作，一個成功KOL、網紅，唔代表對嗰個藝術嘅拿捏同認知已經好足夠呢？其實唔一定對等㗎嘛。我成日話，最紅嘅，佢未必係最好嘅演員，或者未必係最好嘅歌手，如果我哋將佢變成一個藝術工作嘅時候，我哋有另一套標準。」

他提起過去在無綫有幸曾跟不同前輩上堂，如羅冠蘭、鍾景輝、曾勵珍等，都要求嚴格，特別珍姐很著重藝人守時，馬仔從他們身上學到的，希望可以好好教育新世代。在港台節目中，他大擔起用新人，見到幾位年輕人的轉變，自己亦深感安慰。「其實你睇到佢哋成長，佢哋同你講『多謝你呀，你教嘅方法係得』呢個滿足感係好大。同自己作品收視好，成績好嘅開心同滿足真係好唔同。」十年樹木，百年樹人，相信馬仔最大的幸福是把入行以來的得著，細細分享予新世代，傳承前輩們對藝術的期盼及專業。

馬仔直言看到學生們成長，滿足感比起拍劇更大。

場地：麗豪酒店

化妝：雷淑賢/大哥賢

髮型：Earl Yam

幸福春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023演唱會

購票網站︰https://event.cityline.com/utsvInternet/internet/eventDetail?event=42019

演出日期及場次：（共6場 每場500座位）

11月10日 (fri) 晚上8時正

11月11日 (sat) 晚上8時正

11月12日 (sun) 下午3時正

11月17日 (fri) 晚上8時正

11月18日 (sat) 晚上8時正

11月19日 (sun) 下午3時正

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