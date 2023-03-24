專訪｜馮允謙開紅館騷圓夢 計劃年底結婚無懼異地戀(附訪問片)

出道11年的創作歌手馮允謙(Jay Fung)將於明日(25日)起舉行首個紅館演唱會，一連3場的《 JAYPOP [email protected] 2023》門票火速售罄，去年底推出的大碟《LOVE & LOSS》亦銷售理想，為Jay Fung打下強心針。他回顧音樂路上的高低起跌，感激曾經歷空白期、轉新公司被狠罵、每次失準的教訓，讓他練得音響失靈仍要繼續唱的本領。在疫情期間經歷祖母離世，令Jay Fung更明白要珍惜眼前人，他計劃與今年內與拍拖多年的加籍女友Crystal拉埋天窗，不過正值事業衝刺期，兩口子婚後仍會分隔兩地，但他很有信心能維繫感情。
遇低潮 懂珍惜
Jay Fung於2011年參加《超級巨聲3》入行，相比同為「巨星幫」的許廷鏗、胡鴻鈞，吳業坤等，發展步伐明顯較慢，直至2017年離開舊唱片公司，一度陷於「零工作」階段。他坦言初入行以踏足紅館為夢想，但隨著音樂事業經歷空白期，已不敢再多想，如今夢想成真，既感驚訝亦很期待，「即使簽約現在的唱片公司，都唔知有沒機會開solo演唱會，可能出歌出碟、做商演之類，沒想到4年後就開紅館show。」連續兩年奪得叱咤男歌手和唱作人獎項，問他可有總算爭口氣之感？「我覺得很幸運，我不是一條直路到達目標，正因遇上低潮，才會懂得去珍惜。我永遠都不會覺得自己終於成功了，世界不停有好多變動，這幾年香港樂壇熱鬧了，我仍要繼續努力。」Jay Fung擔任《全民造星5》導師，看到一班參賽者百態，再次提醒他要做個有準備的人，否則很容易錯失機會。
三面台 回顧音樂路
去年於九展《Have a JAY Time》演唱會開四面台，今回首次開紅館騷，Jay Fung卻選擇了三面台，他解釋，演唱會「J-POP」之名正代表Jay創作的流行音樂，「舞台設計像一間屋，每間房代表我不同風格的音樂，例如R&B、love ballad或rock等，猶如跟大家回顧成長，三面台最能配合主題。」早前推出演唱會主題曲《入場人士注意》，或於開騷前多推出一首歌。去年於九展開騷大展舞姿，贏得各界掌聲，他坦言「信心大增」，「其實跳舞是大型演唱會必須的部分，所以我一定會跳舞，但仍考慮跳幾多首。」上次開騷女友因工作缺席，令Jay Fung公開表明「嬲豬」，今次全家人和女友都答應會從加拿大回港，見證他踏紅館的重要時刻，他笑言，「聽住先啦，唔嚟真係會嬲！」
遺憾 愛與失去的一課
留港發展音樂事業的Jay Fung，在疫情期間未能返加拿大探望家人，即使自小照顧他、支持他追夢的祖母離世，也趕不及見最後一面，如今踏上紅館，想到祖母無法見證，仍感遺憾，「其實我經常都掛念工作，有時我都會怪自己忽略了她，為何不多陪伴她？的確有少少遺憾，但我相信在天堂會見到她，每晚祈禱仍感覺到她，都會跟她聊天。」因此他創作了《給缺席的人唱首歌》送給在天上的嫲嫲，收錄在最新大碟《Love & Loss》，提醒他別在失去後才珍惜。其實Jay Fung與女友拍拖多年，雖分隔兩地，感情仍然穩定，他直認有結婚計劃，「想在這一年，希望年尾可結婚，但視乎工作安排。」不過，婚後仍會分隔兩地，好奇問他可擔心難以維繫感情，他表示，「最難是時差問題，但即使工作再忙，每天都盡量會視像通話，無論是1分鐘或1個小時也好，媽咪爹哋結婚30年也這樣生活，仍然係很好的婚姻，所以我覺得應該有信心。」
三大轉捩點
回看走過的音樂路，Jay Fung認為有3個重要的轉捩點，第一個是在《巨聲3》奪亞，簽約唱片公司，他憶述說：「那一刻很開心，通常新人有很多演出機會，但很快就5年，經歷了一段低潮期，事業像停下來，整個人有少少迷茫，不知道應否繼續唱歌，或是返回加拿大，其實很辛苦。」第二個轉捩點是簽約新唱片公司，一切像從頭學習，「起初一、兩年經常被罵，好像事事都不懂，例如表演時的心態，唱歌不穩定又很緊張，信心大受打擊，幸好他們要求高，逼我去成長和進步。」第三個轉捩點是唱歌磨練，慢慢開竅，學懂享受舞台，「公司給我很多演出的機會，就像磨劍一樣，我感覺到現在我的劍都頗銳利，熟練到有肌肉記憶，即使掩著的耳朵也能有信心地唱，因為遇到突發性情況，例如耳機失靈或音響有問題，觀眾不知發生甚麼事，作為歌手仍要專業地唱下去。」
文：Grace 攝：蘇文傑
化妝：Evelyn Ho
髮型：JamieLeeHair
造型：Matthew Chan
服裝：Marimekko, Gucci, Christian Louboutin
場地：香港海洋公園萬豪酒店