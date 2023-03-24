專訪｜馮允謙開紅館騷圓夢 計劃年底結婚無懼異地戀(附訪問片)

遇低潮 懂珍惜 Jay Fung於2011年參加《超級巨聲3》入行，相比同為「巨星幫」的許廷鏗、胡鴻鈞，吳業坤等，發展步伐明顯較慢，直至2017年離開舊唱片公司，一度陷於「零工作」階段。他坦言初入行以踏足紅館為夢想，但隨著音樂事業經歷空白期，已不敢再多想，如今夢想成真，既感驚訝亦很期待，「即使簽約現在的唱片公司，都唔知有沒機會開solo演唱會，可能出歌出碟、做商演之類，沒想到4年後就開紅館show。」連續兩年奪得叱咤男歌手和唱作人獎項，問他可有總算爭口氣之感？「我覺得很幸運，我不是一條直路到達目標，正因遇上低潮，才會懂得去珍惜。我永遠都不會覺得自己終於成功了，世界不停有好多變動，這幾年香港樂壇熱鬧了，我仍要繼續努力。」Jay Fung擔任《全民造星5》導師，看到一班參賽者百態，再次提醒他要做個有準備的人，否則很容易錯失機會。

三面台 回顧音樂路 去年於九展《Have a JAY Time》演唱會開四面台，今回首次開紅館騷，Jay Fung卻選擇了三面台，他解釋，演唱會「J-POP」之名正代表Jay創作的流行音樂，「舞台設計像一間屋，每間房代表我不同風格的音樂，例如R&B、love ballad或rock等，猶如跟大家回顧成長，三面台最能配合主題。」早前推出演唱會主題曲《入場人士注意》，或於開騷前多推出一首歌。去年於九展開騷大展舞姿，贏得各界掌聲，他坦言「信心大增」，「其實跳舞是大型演唱會必須的部分，所以我一定會跳舞，但仍考慮跳幾多首。」上次開騷女友因工作缺席，令Jay Fung公開表明「嬲豬」，今次全家人和女友都答應會從加拿大回港，見證他踏紅館的重要時刻，他笑言，「聽住先啦，唔嚟真係會嬲！」

遺憾 愛與失去的一課 留港發展音樂事業的Jay Fung，在疫情期間未能返加拿大探望家人，即使自小照顧他、支持他追夢的祖母離世，也趕不及見最後一面，如今踏上紅館，想到祖母無法見證，仍感遺憾，「其實我經常都掛念工作，有時我都會怪自己忽略了她，為何不多陪伴她？的確有少少遺憾，但我相信在天堂會見到她，每晚祈禱仍感覺到她，都會跟她聊天。」因此他創作了《給缺席的人唱首歌》送給在天上的嫲嫲，收錄在最新大碟《Love & Loss》，提醒他別在失去後才珍惜。其實Jay Fung與女友拍拖多年，雖分隔兩地，感情仍然穩定，他直認有結婚計劃，「想在這一年，希望年尾可結婚，但視乎工作安排。」不過，婚後仍會分隔兩地，好奇問他可擔心難以維繫感情，他表示，「最難是時差問題，但即使工作再忙，每天都盡量會視像通話，無論是1分鐘或1個小時也好，媽咪爹哋結婚30年也這樣生活，仍然係很好的婚姻，所以我覺得應該有信心。」