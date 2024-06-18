專訪｜鬼滅歌姬LiSA代入炭治郎唱《紅蓮華》 獲香港fans送Minions感窩心

⽇本動漫歌姬LiSA於上周六(15日)於亞博AsiaWorld-Expo Hall 10舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》亞洲巡唱香港站，吸引約8000名粉絲捧場，首次在香港獻唱《紅蓮華》、《炎》及《Catch the Moment》等名曲，苦練廣東話與歌迷交流，全晚氣氛熱烈。相隔6年再來港開show，她接受本報訪問時表示，在機場看到大批接機fans，「他們用日文大聲跟我說：『很久不見』，覺得好窩心。」更窩心是LiSA收到fans們送上她至愛的「Minions迷你兵團」禮物，證明fans們仍很留意她的喜好動向。至於香港美食方面，LiSA最愛吃雲吞，一落機已飽口福。

唱出日本「反骨精神」 LiSA上次來港開show已是2018年，當時還未推出爆紅的《鬼滅之刃》系列歌曲《紅蓮華》和《炎》，為向香港樂迷奉上最佳演出，LiSA未敢怠慢，所以每日都會練習Kick Boxing和普拉提，操練體能。《紅蓮華》是LiSA唱歌事業的重大里程碑，作為鬼滅歌姬，她坦言錄音時代入《鬼滅》主角炭治郎的心情，「大家都失去重要的東西，反而因此變得強大。」4年前曾經歷聲優老公鈴木達央出軌風波，但仍堅強面對，並於去年成為人母的LiSA形容，「歌曲助我確定信念。」她續指，歌曲意義重大，內容提到必須經歷辛苦或痛苦回憶才能強大，日文稱之為「反骨精神」，可解作遇強越強的精神，這跟她相信的理念相近。

想染黑頭髮 紅髮是LiSA多年來的標誌，她笑言家裡有大量粉紅或紅色系列的染劑，視乎心情染不同深淺色系，問到可會嘗試染其他顏色時，她就表示想染黑色。至於可想過挑戰演戲，LiSA瞪大雙眼反問，「唔知有無啲我可以做，如果電影角色是歌手或唱歌，相信也可應付。」有甚麼音樂風格想試，LiSA堅定表示，「其實好鍾意搖滾，現在全球以跳舞音樂為主，所以想盡自己努力，令更多人聽搖滾音樂。」