專訪｜麗英開騷圓夢：失敗給我更強心臟 最想邀陳卓賢拍瘋狂MV(有片)

麗英將於今晚在麥花臣首次舉辦個人音樂會《MOOV Live麗英》，由小薯茄成員到成為演員、歌手，並在自己的專屬舞台開騷，音樂會以「First Impression」為主題，「如果很早認識我的觀眾就知道，我以前是個自彈自唱，拍cover放上網的女生，今次想展示這一面給大家看。」放下搞笑形象，今次純以音樂會友，可擔心觀眾反應？「這幾年證實大家不只想看搞笑的麗英，也想透過我的音樂了解我的心路歷程或想法，音樂會是好機會，讓大家有更激烈的交流。」嘉賓方面，她就大賣關子，籲買票入場就知曉。
三考演藝不被取錄 感謝挫折
麗英自小已夢想做歌手，回想與音樂結緣的路上，「Martin」的地位舉足輕重，屆時她也會與「Martin」結伴上台，「Martin是我第一支賺錢買的結他，我形容是『轉角遇到它』，那時在琴行轉角位，我看到它的顏色就雙眼發光，因為我生得矮，所以不適合太大支的結他，它的尺寸較小，加上我有點外協，它的木色又好靚，第一眼已喜歡它。」Martin陪麗英度過拍片自彈自唱的日子，意義重大。除了自彈自唱，向來是J-Pop迷的麗英也會選唱日語歌，至於會否彈其他樂器？她笑言，「徇眾要求的話，我會玩三角鈴或響板，都是演奏級。」
曾經3次投考演藝學院都不被取錄，直至憑《教束》被程仁富邀請加入小薯茄，逐步開拓演戲和唱歌方面發展，問到可有吐氣揚眉的感覺，她搖頭道：「我不會有這些想法，幸好那時候沒有入演藝但我覺得其實這次失敗的經歷，給我一個更強的心臟，去面對挫折，我很感謝那時有這經歷，如果沒有這次失敗的話，我不會真的有動力，去提升自己做得更好，那過程我幸運地遇到程人富，然後帶我加入小薯茄，所以我都覺得是開心，感激這一切的事情。」
獲媽媽助宣傳
出道4年，從樣貌、聲線到唱功都曾經被網民狠批，麗英以自嘲式的《全死角美少女》樂觀面對，積極學唱歌以換取Good Take，以《(Not) The First Take》的堅持態度與樂迷互勉，終於圓夢舉行自己的音樂會。回想摸著石頭過河，前路不確定，麗英坦言家人起初確實有擔心，「他們沒有反對，但初期不太清楚我做甚麼，工作的時間又很長，所以才會擔心。雖然沒說出口：『阿妹 說加油！』其實他們好支持我，今次開音樂會，媽媽叫朋友一起買票看，我都好感動。」
盼集齊12鏡仔拍MV
開個人音樂會的願望已達成，下一個要解鎖的成就是甚麼？麗英笑言，一直夢寐以求是跟靚仔合作，男團MIRROR當然是bucket List之選，其實麗英已先後在盧瀚霆(Anson Lo)《Megahit》MV、江𤒹生(AK)、王智德(Alton)《Rebound》MV現身，AK和Alton亦曾在她的《東京一轉》MV客串。原來，麗英是忠實Hellosss(陳卓賢fans)，她心心眼表示，「我最想要Ian陳卓賢這種級數的靚仔！若能集齊12個，就可以召喚神龍！ 12子可參與我的MV當然最好，但如果他們的MV要女主角的話，都歡迎他們來找我。」
至於MV情節，麗英早有構思，「單純關於我喜歡靚仔，一看見靚仔就心花怒放，日本也有很多這類作品，一班靚仔陪我一齊玩。若是姜濤 可能要他教我跳舞或餵我食嘢，即是女友視覺，AK都一樣，餵我吃甜品，拖著我的手轉圈，每一位輪流都要對我做，我不會白白浪費機會，其實是很瘋狂的構思。」單是幻想畫面，已充滿粉紅泡泡，大概也是不少鏡粉的FF吧。
化妝: Deep Choi @deepmakeup
髮型：Chorus Ko @mmaveda
服裝：制服美學 @euniformation