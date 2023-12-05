專訪｜麗英開騷圓夢：失敗給我更強心臟 最想邀陳卓賢拍瘋狂MV(有片)

麗英將於今晚在麥花臣首次舉辦個人音樂會《MOOV Live麗英》，由小薯茄成員到成為演員、歌手，並在自己的專屬舞台開騷，音樂會以「First Impression」為主題，「如果很早認識我的觀眾就知道，我以前是個自彈自唱，拍cover放上網的女生，今次想展示這一面給大家看。」放下搞笑形象，今次純以音樂會友，可擔心觀眾反應？「這幾年證實大家不只想看搞笑的麗英，也想透過我的音樂了解我的心路歷程或想法，音樂會是好機會，讓大家有更激烈的交流。」嘉賓方面，她就大賣關子，籲買票入場就知曉。

三考演藝不被取錄 感謝挫折

麗英自小已夢想做歌手，回想與音樂結緣的路上，「Martin」的地位舉足輕重，屆時她也會與「Martin」結伴上台，「Martin是我第一支賺錢買的結他，我形容是『轉角遇到它』，那時在琴行轉角位，我看到它的顏色就雙眼發光，因為我生得矮，所以不適合太大支的結他，它的尺寸較小，加上我有點外協，它的木色又好靚，第一眼已喜歡它。」Martin陪麗英度過拍片自彈自唱的日子，意義重大。除了自彈自唱，向來是J-Pop迷的麗英也會選唱日語歌，至於會否彈其他樂器？她笑言，「徇眾要求的話，我會玩三角鈴或響板，都是演奏級。」

曾經3次投考演藝學院都不被取錄，直至憑《教束》被程仁富邀請加入小薯茄，逐步開拓演戲和唱歌方面發展，問到可有吐氣揚眉的感覺，她搖頭道：「我不會有這些想法，幸好那時候沒有入演藝但我覺得其實這次失敗的經歷，給我一個更強的心臟，去面對挫折，我很感謝那時有這經歷，如果沒有這次失敗的話，我不會真的有動力，去提升自己做得更好，那過程我幸運地遇到程人富，然後帶我加入小薯茄，所以我都覺得是開心，感激這一切的事情。」