專訪｜黃智雯回應離巢傳聞 從匿埋喊到平等對待苦與樂

在「TVB欠佢一個視后」的名單上，黃智雯多年來榜上有名，即使2018年憑《三個女人一個「因」》演技備受肯定，卻是多次與視后寶座擦身而過，她在今晚(30日)大結局的熱播劇集《隱門》中，從飽受凌欺演到工心計繼而絕地反擊，瞬間變臉的演技爆發，獲一致好評。外界替她著急與不值，看來與世無爭的黃智雯坦言獎項很重要，慶幸天生善於以積極態度面對負面事情，「對每個演員來說，獎項是鼓勵和讚賞，我會想怎樣做到，係咪自己有不足、做得不夠好？也是推動你做得更加好的動力。」

最怕自我重複 黃智雯坦言最怕公式化地自我重複，與其糾纏於失落獎項，不如開拓新領域，近年從電視劇框框踏上劇場舞台，去年憑《超自然之戀》獲女主角提名後，周日(25日)剛完成10場舞台劇《薄伽梵歌》的演出，演說書人的她挑戰長達半小時的獨白戲，過程艱巨但滿足。對於有傳她將於年底約滿離巢，她不置可否，只回應說，「剛完成舞台劇，先有一個小小嘅休息同沉澱，之後會繼續好好思考未來方向。」看到同是電視台出身的田蕊妮首演獨腳戲，憑《大離婚日——妻》贏得網民激讚，問她可會想作挑戰？「其實這次舞台劇演出，也有一段頗長的獨白，就等於濃縮到半小時的獨腳戲，如果我可突破它，也是個新的里程碑，我不會排除任何新的嘗試。」

別讓成長瘡疤侵蝕人生 黃智雯在《隱門》演的張心月由起初慘遭葉嘯天(吳岱融飾)糟躓，在精神和肉體上受到各方欺壓，促使角色逐漸「魔化」，最終在結局周經歷性格大暴走，更會連摑對方16巴。為著了解角色心路歷程，準確拿捏箇中情緒轉變，她特地報讀短期心理課程，了解角色心路，「基本上是從演以來最黑暗和最沉重的角色，這次我讓自己去到盡，沒有收油。我覺得是個悲劇人物，原生家庭對她留下瘡疤，侵蝕人生。」角色被迫到牆角，崩潰反擊，卻交到向來淡定平和的黃智雯手上，問她可曾經歷過歇斯底里的狀況？她表示，演藝圈工作本已是充滿變數，已經好累好辛苦，故在日常生活中，反會經常提自己做人別要太極端，每每在動氣之前，會盡量保持抽離。

兒時愛匿埋喊 每次演繹角色，猶如經歷第二人生，黃智雯認為，角色既已經歷了起伏人生，更令她避免捲入鬥爭與是非的漩渦裡。看到角色張心月的極端反擊，黃智雯反思原生家庭與成長的關係，感恩自己在充滿愛的家庭長大，「雖然我是單親家庭，但我覺得照顧我的媽媽、婆婆和家姐，全都是很正面的superwoman，永遠不會將一些負面的情緒發洩出來。」她回想童年時，確也曾經歷哭哭啼啼的日子，「當爸媽離婚時，其實我只是小學一年級，覺得為甚麼這件事會發生在自己的身上，點解唔可以有完整家庭。那時很怕事，常覺得自己被欺負，好唔開心，會偷偷躲在被窩裡，自己匿埋喊，然後寫信俾自己，寫低不開心的事情，然後把它撕碎，扔到街上。」故此，當年居於新蒲崗的她，天天望著飛機飛過，一直憧憬做成為空姐盡快離開，故入行前也真的曾做過幾年空姐，後來演藝學院畢業才參選港姐入行。

拿捏中庸之道 出道逾15年，黃智雯於3年前開始參演舞台劇，她表示，「我是一個很怕重複又重複的演員，無論演戲或在我人生也好，我不能夠很公式化。」去年，她憑鄧樹榮導演的舞台劇《超自然之戀》，獲提名香港舞台劇獎「最佳女主角(喜劇／鬧劇)。今年她參演《薄伽梵歌》再跟鄧樹榮合作，挑戰截然不同的演繹模式，「我們不是一個有起承轉合的故事，其實是很破格的演出，我跟朱柏謙都沒有特定角色，好像是觀眾，又像是說書人，代表世界上不同的人的聲音。」劇本翻譯自梵文，給黃智雯很大反思與學習，「你有沒有平等對待苦和樂？其實當你要面對開心和不開心，面對死亡和生存的時候，你都要拿捏中庸之道，那就不會令你很痛苦，這不是佛偈，是生活的智慧。」 演舞台劇 艱巨但滿足 從排練過程的冥想打坐，到踏上舞台演出，不但是意志的鍛練，更帶來破舊立新的突破，「老師提醒我們，其實每個人做運動，當感到很累時，最先放棄是自己的核心，那核心就是意志；某程度上舞台劇就是鍛煉我們的意思，不斷訓練，不要放棄。例如聲線，影視作品有後期製作、配音或剪接才播映，但站在一個這麼赤裸的台上，你要不斷擴大自己的能量，盡情施展渾身解數，連手指尾都要有戲。」剛完成10場舞台劇演出，終可鬆口氣的她，感受猶深，「今次嘅舞台劇對我係一個很大嘅考驗，甚至係不可能完成嘅任務。過程係艱巨的，但很滿足！但聽到好的迴響反應，都好值得。」 文：Grace 攝：李睿哲 服裝：@recto @lanecrawford 化妝：諺瞳.小白 髮型：Jay @ Hair