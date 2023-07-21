專訪｜黃秋生自言已過時危機感重 跟游學修玩「反差萌」(附訪問片)

現年61歲的黃秋生與32歲的游學修，前者是入行40載的金馬金像影帝兼劇帝，後者則是集編導演和YouTuber於一身，一老一嫩，將於9月首次合演舞台劇《極地謎情》，兩人已開始圍讀劇本，阿修形容飽滿又充實，皆因秋生絕非「老pat pat」，即使他提出異議，大家仍可有傾有講。劇場以外，秋生自言是對網絡世界一竅不通的阿伯，卻大玩《Flower》的「開花舞」，又為「試當真」拍片，他明言不敢指手劃腳，同時又雀躍表示，「就等於阿伯鍾意跟𡃁妹拍拖一樣！」游學修聞言笑破肚皮，「呢啲叫反差萌，大家都覺得《Flower》係網紅跳，現在竟然由黃秋生跳，這就是趣味所在。」

秋生絕非老pat pat 唔一定我講你聽 其實秋生早於11年前已曾演過《極地謎情》(與梁祖堯合演《極地情聖》)，他坦言當年沒有認真審視翻譯劇本，「當時我已很久冇返到劇場，因為懶，沒有對照原裝劇本，所以演得不好。」今次發現很多忽略了的細節，驚嘆劇本層次豐富，就像一頓「視覺上的法國盛宴」。故事講述隱居多年的諾貝爾文學獎得主(黃秋生飾)，突然發表新作，且破例接受一位年輕記者的訪問。至於為何找游學修合演？向來要求高的秋生大讚阿修，「覺得他頗醒目又靚仔，年紀也適合角色，唔扮嘢又成熟，暫時搵不到任何缺點！」獲選中與秋生合演舞台劇，受寵若驚的阿修雖然𦧲飯應，但亦難免擔心，「總會好奇，會唔會好恐怖，很驚會係『老pat pat』！」在導演陳淑儀的帶領下，阿修很享受3個人圍讀劇本的時間，「上次秋生哥提出一些看法，我大膽提出異議，他聽了就話我才對，唔係他們講我聽，我要絕對服從。」

逆向思維 慶祝仲未死 極地謎情》是「神戲劇場」10周年的演出，作為創辦人的黃秋生同時會推出自傳《秋生回憶》，他半說笑指，全是行政總監張珮華的計劃，自言甚少慶祝周年紀念或生日，「生日代表又早死一年，有咩好慶祝？唔通因為快啲死而慶祝？大家一起唱《就死歌》？」阿修反問，「咪就係慶祝仲未死！」秋生恍然大悟的點點頭，，「咁都幾有趣，慶祝十周年仲未執笠，不知捱唔捱到第11年！」然後，秋生才認真道，「唔係講笑，前兩年開始充滿危機感，越來越強，唔知有冇下次。感覺就係現時打仗，你駕車上路，隨時有飛彈射過來，射中就咩都冇，同時你不斷見前面的車被炸毀，幾時輪到我？所以會珍惜每一次。」他慨嘆以前是不顧一切的發力向前衝，現在卻要花不少時間修修補補。

游學修30 歲已是更年期？ 游學修回應道，「雖然我起跑比他遲，但飛彈是周圍炸，所以會思考人生是否只有事業？尤其近兩年，甚少見家人，連私人時間也不多，會唔會50或60歲都係咁？」秋生聞言即說：「如果到時都咁忙，我恭喜你！」阿修則認為，視乎觀點與角度，若然60歲仍是大忙人，表面看很成功，但沒時間與家人見面，也是另一種失敗，「我覺得30歲是更年期，當你廿幾歲時，唔會去思考盡頭，但過咗30歲，就會認真思考，原來爸爸在這年紀已生咗我，這旅程還有甚麼想做？近兩年反而不太看重事業成就。」好奇問他，可有甚麼計劃？他認真表示，希望生活與工作平衡，至於事業發展，希望除了YouTube頻道「試當真」，也想多涉獵其他範疇，以及舉辦「校花校草選舉」之類的培養新生計劃。