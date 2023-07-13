專訪｜193郭嘉駿初演舞台劇緊張過《造星》 望組「新朱凌凌」再爭樂壇獎項(有訪問片)

ERROR成員郭嘉駿(193)早已是歌影視界大忙人，最近他更踩入劇場界，聯同白只、朱栢謙(朱謙、楊偉倫(阿卵)、韋羅莎(Rosa)、吳海昕(Sofiee)及胡麗英，於10月底演出舞台劇《Laugh Vacation》。自言舞台劇處男的193，心情緊張又期待，面對白只、阿卵和朱謙3位舞台劇界兼男團的前輩，收起寸嘴風格，但仍不失搞笑本色，談到宇宙天團與ERROR與樂隊「朱凌凌」crossover時，揚言要跟3人組成「Sun朱凌凌」爭樂壇獎項，實行兩邊通吃，並已部署將來拍ERROR版「四個小生去旅行」。

對號入座「新ERROR」 193自言只是電視台茄喱啡，「因為我在ViuTV拍劇不算多，最主要是由其他偶像拍，還有隔籬台的演員會拍我們的劇集，所以較少機會。」，從沒試過跟他們合作。」故此，難得有機會與多位舞台劇經驗豐富的前輩合作，當然是𦧲飯應。今次單飛演舞台劇，少了幾位ERROR兄弟，換上白只、阿卵和朱謙，正好也是4人組合，若要「對號入座」組成「新ERROR」，193會怎樣配對？他笑言，「阿Dee是很喜歡講經的人，覺得自己是老師級，朱謙很有這種專業演員的感覺，都似是講經或教導人的人。阿卵就是保錡，很會搞笑又高能量，不roll機時都可不斷說話，主動跟你傾偈，白只是肥仔，純粹身形較似。」阿卵自言已像舊電池，不及ERROR充滿活力，193好奇問道：「我以為朱凌凌已經解散，最近見你哋有show。」白只澄清從沒解散，只是各人各忙未有合適機會表演。阿卵則反問193可想過將來ERROR會變成怎樣？193表示，「我幻想ERROR四個將來像《四個小生去旅行》，我就是謝賢，今日的裝扮是參考謝賢，只欠一副太陽眼鏡，我這個裝扮是尹光加謝賢。」

緊張過參加 《造星》 《Laugh Vacation》講述「香江海景酒店」假裝要結業，一班奇形怪狀、充滿壓力的城市人在酒店「最後一夜」check in後，開始解放他們的貪婪、慾望、好奇等，並以不同方法宣洩。劇情由很多小故事串連成大故事，每位演員都要分飾4個或以上角色，以不同身份登場，從舞台劇演到奪得金像男配角的白只表示，要在短時間內轉換角色身份，而且要每個角色都鮮明，極具挑戰性。193作為舞台劇新手直言，絕對遠比參加《全民造星》初次表演時緊張，「好耐沒試過咁緊張，我參加《造星》完全唔緊張，因為當年沒太多人看，今次要買票入場，不是免費電視節目，可以熄電視機，觀眾有較高期望，期望有訊息或開心一晚。我沒試過演，又不可以NG，擔心不記得台詞。」其實193一直也有學演戲，今次希望可跨出一個關口，感受演戲時與觀眾的直接互動，「從他們的反應就知自己演成點，電視劇可能拍完半年或一年才有反應，那時已忘記自己演成怎樣，但今次是即時反應，期待又緊張。」