專訪｜193郭嘉駿揚言要接棒做「小鬼王」 孖Ash鍾卓穎闖陰森瀑布聞女聲哼歌超慌張(有訪問片)

ERROR成員193(郭嘉駿)向來作風大膽，初入行已自薦拍《入住請敲門》，繼在《花姐ERROR遊》勇闖自殺森林和犬鳴隧道，還拍攝了《克服他她它》，今年終於如願主持ViuTV靈探節目《撞鬼自駕遊》。早前他與Ash(鍾卓穎)越洋遠赴英國靈探，以自駕遊方式尋找當地各猛鬼熱點，實行與外地幽靈打交道。兩人日前接受本報訪問，大談千奇百怪的疑似撞鬼經歷，包括入住猛鬼酒店、古老城堡、怨氣監獄等，其中在陰森瀑布聞神秘女聲哼歌，最為驚心動魄，當Ash拍到屙嘔發冷，甚至要服用七師傅於出發前相贈的「仙丹」， 193卻愈戰愈勇，在節目內霸氣驅鬼，更揚言要挑戰靈異界KOL潘紹聰棒，與「小鬼女」Ash拍住上，接棒做「小鬼王」！

Ash神情有異疑撞鬼 193早前曾在IG Story直指新節目快出街，卻不見公司安排任何宣傳，他澄清並非不滿公司，反而是出道5年，感恩終能如願，盼更多觀眾留意新節目，皆因他與Ash親身體驗不少恐怖經歷，其中包括三大不思議事件。首先是他們入住猛鬼酒店，Ash一到埗就獨自走往最猛鬼的房間，而且性情大變，目擊過程的193憶述，他追上前敲門卻吃閉門羹，「我想睇吓佢間房有咩特別，佢好似唔想俾我入，好似收埋個人喺間房入面，只開一條門罅，夜晚化妝時佢就又屙又嘔。」最後點收科？結果當晚由193單人匹馬拍攝，Ash補充說，「後來我食了七師傅俾我哋嘅仙丹，慢慢就冇咩事。」

全隊一行七人慌失失 論到最恐怖事件，就是嚇到全隊人員好慌張的幽森瀑布，導演在拍攝期間竟聽到女聲哼歌，翌日他們補拍睇playback鏡頭時，竟再聽到女聲哼歌，而且與Ash疊聲，193表示，「大家都超驚超慌張！」其後，全隊一行七人帶同七師傳的「招魂/驅鬼蠟燭」返回事發地點時，他形容，「我未見過成隊都咁驚，一去到就上香，拍得超快，勁驚呢個地方。」第三個地點是怨氣監獄，他們帶同探靈工具同行，頻頻聽到發現靈體的「咇咇聲」，193憶述，「我哋萬一做咗佢哋(靈體)唔鍾意的行動就會響，例如掀起封住擺設嘅布，部機就即刻響，我問係咪唔想我哋喺度，部機更響得犀利！」