專訪｜193郭嘉駿新歌談前度女友 ：變成咗佢而不自知(有訪問片)

ERROR成員郭嘉駿(193)近日頻頻曝光，在剛播畢的團綜《ERROR暑假自作業》、現正上映的電影《陰目偵信》均見其影踪，並將於10月底首次演出舞台劇《Laugh Vacation》。在忙碌的工作中，他始終沒忘記歌手身份，上周推出本年度首支個人派台作品《以為只是沒送花》，以全新唱腔為粉絲帶來驚喜。其實身兼多職的193，無論對綜藝、演戲或唱歌都認真投入，務求每次都有進步，因為他知「老婆」們最開心是看到他進步。

堅拒送花 自認不浪漫 193去年藉《越州公路193》答謝歌迷後，今次則訴說個人的戀愛故事。《以為只是沒送花》歌詞記載193與前度相處的故事，雖然歌名與花有關，但創作緣起於某日他回想自己為何愛上喝咖啡，原來跟前女友有關，「跟監製舒文討論，好多人話受前度影響，我們發現有時不止是受影響，而是不知不覺成為了她。其實歌詞裡提到咖啡店，有記載咖啡的苦和酸，嗰陣時女朋友其實好想我送花，但我覺得買花好嘥錢，一個禮拜就會凋謝。」當年他寧願以同樣的價錢買帽和衫，在極敷衍的情況下，只買過一次花送給女友，直至分手後才領略背後的意義，「其實女仔見到花好靚會好開心，另一樣係對佢心意，有尊重愛情的成分，不過沒有表達讓她知道，這其實一直係我心目中嘅遺憾同缺陷。」不過，當問到若再拍拖，可會送花給女友時，他不假思索即答道，「現在也不會送，若你叫我送永生花，至少可放耐一點。其實我從來都不是浪漫的人。」

初看歌詞已落淚 193自爆初看歌詞時，一度感觸落淚，他說：「起初的版本，我睇完歌詞已經落淚，因為我寫給填詞人的文章，有很多細節，在第一個版本都寫了出來。」後來因為旋律問題要修改前段歌詞，才刪去日本的很多地方名，變成現在的版本。他坦言現時每次去日本仍會觸景傷情，「我很喜歡去東京，很多地方去完再去，甚至會帶現任女友，重訪跟前度女友去過的地方，會觸景傷情，很交錯和遺憾的感覺，同一地方但已不同人。」他表示，起初也想過寫香港的拍拖地點，但可能會留待下首歌。至於可擔心前女友有何反應，他笑言，「很多前度女友都會以為我寫給她，因我從來不送花給女友，可能每一個都以為係，但沒所謂，就像情聖，一首歌寫給很多人，知我咩料！」

穿背心出浴 有原因 193每首歌的MV女主角，必有驚喜，原來他曾想過去日本拍MV，邀請山上悠亞或波多野結衣，但覺得橋段不夠新鮮，打消念頭。後來落實往台灣拍MV，也想過請樂天女孩隊長林襄，但夾不到檔期 最後由副隊長李恩菲(菲菲)，以及寫真及綜藝女星林莎擔任女主角。至於MV有出浴場口，問到是否趁機自肥？193說：「絕對不是自肥，因為首歌有提及溫泉，所以搵了個溫泉去浸啦，都大飽眼福！」問到可擔心有生理反應，193半說笑指：「因為有條超緊的牛仔褲勒住自己，如何有生理反應都勒住！」在眾目睽睽下，他自言絕不敢亂望，「男人就是這樣，只要望住一個人着得少布一點，你雙眼就自然地移向下面，男性動物的生理反應，所以我那天沒有望過她，覺得自己好蝕底。」至於何解穿背心上陣？他解釋因為在拍MV前食得太多，發胖了不少，「拍MV前一晚又打邊爐，肥咗少少，所以費事露肥仔波出嚟！最後決定着件背心遮一遮！