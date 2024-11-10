專訪｜AGA江海迦內心交戰 由自己扭轉開心方程式

AGA(江海迦)今年推出的概念專輯《Writer’s Block》，內容以一幢快將拆卸大廈內的三名住客故事出發，每一個住客不多不少有著其影子，訴說住大家面對的小問題。今次大碟的名字，Block一詞不只是大廈，也開宗明義告訴大家，是談及不同的障礙。猶幸AGA暫時在創作上未遇到障礙，她亦坦言如果有天不能創作，難以想像自己的生活要怎樣過。

只能控制時光有多動人 AGA今次碟中談及的大廈是一幢舊樓，三名住客都是代表住城市不同的人，大家都安於現狀，在所屬的空間創造了一個很完美的世界給自己，但面臨大廈拆卸，他們又要如何面對環境的變遷？是把自己的世界搬到別處，還是作出改變？ 舊建築、老店舖逐一消失，她慶幸自己可以透過作品把這些東西用另一方式記錄下來。大家婉惜這些充滿回憶的東西失去時，也其實代表著世界一直都在變，這是難以逆轉的事。AGA說︰「世界一定會進步，一定會向前走，我們要好好珍惜時間，因為我們只能做到控制每一個時刻是有多感人。」

快樂變得向前追 AGA愛在舊區遊走，用自己的方法把香港的一面記錄下來。她坦言在香港的生活節奏非常急促，連去做一個決定也未能有時間想清楚，甚至要將自己的底線再退多一點去成就某些事。成長過程中，自己的稜角也磨掉，打從心裡也不禁要問是否自己最想追求的嗎？AGA說︰「我們每一個人都想成為自己小時候，最驕傲的自己，但現實生活不容許我們這樣，也不是每一個人可以有這個機會做得到。」或許就是時下大家常談到的「生活」還是「生存」問題，在現今社會下，又有多少人可以活出真正的自己呢？ 她認為大家在生活上扮演住不同角色，如是別人的子女，同時也可能是別人的父母，留給自己的時間非常少，往往忽略了最深處自己的感受，當不同的小問題日積月累，未能梳理便會陷入漩渦裡面，久久不能出來。她說︰「人生好似一條方程式，但從小就有人灌輸好成績、可以畢業、有份好工作、有車有樓、有家庭，你就開心，所謂快樂是一直往前追。」AGA認為最簡單的開心方法，或許就是每一個星期留給一小時給自己，好好梳理情緒，才能走更遠的路。

從愛犬得到抒發 花足一年時間去準備，AGA明言每次自己的製作都要120%滿意才會分享給觀眾，每首歌都是她最好的作品。AGA認為在音樂創作上是需要強迫症，因為希望大家可以見到她一直在進步。迫使自己進步當然可以說是壓力一種，她興幸在製作這張大碟時，領養了一隻狗，由於狗狗來到家時，非常瘦弱，為了令牠回復健康，她定時跟狗狗去行山、游水，而自己從中亦得到心情、腦袋放鬆的時候。

用音樂跟世界及自己溝通 AGA透過創作與自己談話，認識自己，她坦言現階段的自己，想呈現的音樂不再只是由自身出發，而是用作品告訴大家面對不同事情，凡事均可用不同的方式去面對，用音樂跟這個世界溝通多一些。 她在創作這張大碟時，先不要說作曲作詞部份有何困難，單是每首歌的MV故事，都足以令AGA非常煩惱，呈現給大家的7個造型，其實私下已試了廿多個。MV拍攝，如何跟導演溝通，如何平衡導演及自己想要的東西等等，不同部份都是不同問題。AGA很感謝今次合作的不同的班底，大家都很熱血去完成這個企劃。

化妝: Ricky Lau 髮型 : Jackal Wong @artify.lab 服裝 : Land Crawford 場地：Tiffany’s 紐約吧@尖沙咀海景嘉福洲際酒店