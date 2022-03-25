專訪｜Alton自爆壓力大令家人擔心 與AK齊被點化：謙卑都可以自戀

MIRROR成員Anson Kong(AK, 江𤒹生)與Alton(王智德)推出跳唱作品《Rebound》，AK真心的欣賞，成就了Alton出歌的心願，兄弟齊心的創作，也贏得樂迷的認同，新歌MV推出約3星期已有近250萬點擊，成績理想。難得等到期待已久的機會，Alton直言壓力甚大，但仍親自操刀填寫鬼馬rap詞，有「王勁」之稱的他大爆金句：「如願以償，但粒粒皆辛苦！」不過，AK收到兄弟嘔心瀝血的詞作後，即時反應是疑惑：「你個腦到底諗咩嘢？」 廢寢忘餐 Alton在AK心目中，不僅是拍片、練舞、滑水的玩伴，更視他與Lokman(楊樂文)為MIRROR的兩大「rap神」。AK於去年跟Lokman合作《虎道門》後，即向花姐提出想與Alton合作，「一直想做有rap元素的跳唱歌，但這方面不是我強項，好欣賞呢兩位rappers。」兄弟情義，Alton感激不盡，「很多謝AK，全靠他推動才能成事。」Alton曾在社交平台剖白，一直期待有自己的作品，曾因殘酷現實而留下傷疤，如今機會降臨，當然不容有失。不過，廢寢忘餐的態度，卻教家人擔憂，「他們知我一有機會，就會很狼的咬住唔放，關上房門，甚麼也不吃，不眠不休，歇斯底里又不聽勸，所以前期階段，家人一定會擔心多於開心。」如今作品推出反應理想，總算放下心頭大石，「屋企人讚好正，聽得好開心。你問我感受？就是粒粒皆辛苦。」話雖如此，能與好兄弟AK齊齊參與創作，獲得十足自由度，為Alton帶來難以形容的滿足感，「曾經擔心在各種因素下，扭曲自己的意願，最後發現是如願以償。我覺得《Rebound》是從自己血肉出來，無論音樂風格，跳舞方向和歌詞內容，都是自己所愛的東西。」

拆解歌詞的秘密 《Rebound》原計劃是Alton與AK聯合填rap詞，但因兩人各有忙碌，最後決定由Alton獨力負責。他自言本身是處女座，性格奄尖，經常自嫌不足，幸獲AK和填詞人Oscar信任，「起初自覺寫得太囂張，但他們都覺得很有趣。」Alton筆下rap詞天馬行空，他半說笑指全靠AK夠癲，「我叫他用10至20分鐘寫自己的優點，點知他寫的內容很癲，例如寫自己三眼皮(AK解釋：「冇咩人有一隻係三眼皮！」)，這不算是優點吧﹗所以我索性跟他路線填詞。」AK笑言特別鍾情於「你雙眼皮我貼緊三眼皮」這句，「另外都好鍾意『我氣場已經影響南極』，呢句非常中弔詭，我真係覺得佢個腦到底諗咩嘢！」至於視Michael Jackson為偶像的Alton，當然最愛是「做偶像唔係發財最緊要立品……越嚟越近越近 Michael Jackson」這幾句，他續說，「當要承受不好的事，發現自己遠不及他，何必太大壓力，這也是走出死角的方法。」AK和應說，連MJ都有負評，我們憑甚麼不開心？

偶像實力派 《Rebound》以偶像的自我修養為主題， AK與Alton特別鳴謝鼓手李一丁啟發靈感，監製王雙駿(Carl叔叔)的點化。兩人透過《全民造星》出道，由渴望做偶像到成為眾人偶像，伴隨而來是龐大壓力，AK坦言，「壓力在於如何珍惜每次機會，做好自己以達大家的期望，讓人覺得這是值得的。偶像派在這行的印象，既是正面也是負面，好希望提升自身能力，變成偶像實力派。」Alton認為最難是拿捏平衡點，他剖白心底話，「我們在技競下成長，時常要保持謙卑和學習，久而久之，很多人嫌我們太官腔、冇火花、冇自己，點都要有點氣焰吧？記得Carl叔叔講過：『你做偶像要有點自戀，如果連自己都唔鍾意自己，點說服人鍾意你？』這令我們叮一聲！要有自信，少少自戀，謙卑態度收喺心。」既不能太正經，也要避免太輕佻，幽默抵死的歌詞，展現面對抨擊仍能rebound的自信。