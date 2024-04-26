自認內向 不是氣氛製造者

早前Anson Lo趁往英國巡唱期間，特地往巴黎為《深閨》拍MV，他表示原打算在倫敦取景，但聽這歌的旋律已覺非常浪漫，故改變主意。繼《Burnt out》、《永順街39號》和《浪漫殺死巨蟹座》等慢歌後，Anson Lo指《深閨》是另一首好personal的歌，亦是他暫時最喜歡的抒情作品，Wyman寫下Anson Lo對拍拖相處的期望，「其實Wyman猜中了我的愛情觀，如果我幻想這刻拍拖，收工或不用開工時，我會盡量留給另一半。」

兩位網友於倫敦真身見面，觀人於微的Wyman透露若在MIRROR五子飯聚後動筆，相信會填寫不一樣的版本，Anson Lo估計，「因為他發現我面對信任的人，會展現很有幼稚和孩子氣的一面，若能寫進歌詞會更立體。」他坦言性格內向，「我是個慢熱的人，例如我對著陌生人或在陌生地方，到處都是不太認識的，甚少主動打交道，我不是氣氛製造者，靜靜觀察，投契才會多聊幾句，比較內向。」