盧瀚霆(Anson Lo)是MIRROR的跳唱擔當之一，solo歌曲亦以跳唱快歌為主，不過抒情慢歌卻是窺探其內心的感情世界，便要聽他的抒情慢歌。Anson Lo形容新歌《深閨》好personal，黃偉文(Wyman)筆下的詞道出他對拍拖相處的期望，浪漫巨蟹座的他自爆曾親身踩上門送花，逗得對方偷偷甜笑。在舞台上發光發亮的教主，常被兄弟取笑連淥杯麵都不懂，他親自作出平反，但亦承認若另一半廚藝好會加分，不過他不忘補充：「唔識煮也可，我會叫外賣，很容易解決！」完美示範霸氣暖男。
自認內向 不是氣氛製造者
早前Anson Lo趁往英國巡唱期間，特地往巴黎為《深閨》拍MV，他表示原打算在倫敦取景，但聽這歌的旋律已覺非常浪漫，故改變主意。繼《Burnt out》、《永順街39號》和《浪漫殺死巨蟹座》等慢歌後，Anson Lo指《深閨》是另一首好personal的歌，亦是他暫時最喜歡的抒情作品，Wyman寫下Anson Lo對拍拖相處的期望，「其實Wyman猜中了我的愛情觀，如果我幻想這刻拍拖，收工或不用開工時，我會盡量留給另一半。」
兩位網友於倫敦真身見面，觀人於微的Wyman透露若在MIRROR五子飯聚後動筆，相信會填寫不一樣的版本，Anson Lo估計，「因為他發現我面對信任的人，會展現很有幼稚和孩子氣的一面，若能寫進歌詞會更立體。」他坦言性格內向，「我是個慢熱的人，例如我對著陌生人或在陌生地方，到處都是不太認識的，甚少主動打交道，我不是氣氛製造者，靜靜觀察，投契才會多聊幾句，比較內向。」
望能事業愛情兩兼顧
Anson Lo自認缺乏安全感，在信任的人面前才能敞開心扉，雖然嚮往深閨的二人世界，但絕非要另一半禁足在家的霸道總裁。談到擇偶條件，「不用似我咁深閨，但都不要太抗拒留在家，別要玩到凌晨3、4點才回家。當然煮嘢食叻會加分，但唔識煮都可以，我會叫外賣，好易解決。」廚藝麻麻的他自言是情感照顧者，「我常鍾意做些令對方開心的事，先照顧對方感受，很多事情由對方出發。」至於拍拖做過甚麼浪漫事？他笑指已是很久以前的老套事，「親自上門送花，對方好開心，忍不住偷偷地甜笑。」出道逾5年的教主直言，不抗拒拍拖，但暫無意為愛情放棄事業。身為萬人迷的Anson Lo惟有在外地旅遊時，才能放下偶包享受自由自在的生活，若然拍拖，相信亦只能留在家裡。
杯麵大平反
教主愛深閨，最令神徒擔心是起居飲食。家有廚藝了得的教母，教主不諱言一日三餐，通常由教母負責或靠外賣。「乾煎冬瓜」的經典還未擺脫，Anson Lo更被MIRROR兄弟踢爆不懂淥杯麵，兼且缺乏生活基本常識，他沒好氣表示，「其實我識淥杯麵，只係那一刻唔想淥，就被他們放大了整件事。其實我現在搬出來自住，如果我冇獨自生活知識，怎能自己住呢？我食完嘢會自己清理，都會自己洗廁所，只係他們看不到這一面。」
儀式化浸浴
除了工作，Anson Lo的深閨生活是怎樣？他笑言，「不用化妝整頭，已算是休息。」故此，放假亦甚少閒在家裡，「通常做Gym、學唱歌、做facial、開會和fitting，就佔用了假期，晚上能跟家人吃飯，已算是休息。」至於每日收工回家，能夠好好浸浴已感滿足，「因為瞓得較好，現已維持約兩年，變成me time的儀式，完成才覺得這一晚圓滿。」他自爆在外地巡唱的3個星期，完全沒浸浴，感覺奇怪，不過能與海外fans見面，與MIRROR兄弟登陸CNN和FOX電視台，已經非常圓滿。
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文：Grace 攝：羅錦鴻
化妝：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre
髮型：Denny Ku @ CHIC Private I Salon
服裝：Swank
造型： PIPA Creative
場地：Studio meta