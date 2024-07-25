專訪｜Anson Lo難忘兒時被教姐逼扮美人魚 盧瀚霆望神徒能快樂追星(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)於今年暑假推出第二首單曲《Hey Hey OK!》，「教主」回想青蒽歲月的難忘暑假，自爆於讀初小時被「教姐」逼扮美人魚，中學時代影chok爆貼紙相，都是成長的美好回憶。有別於過去較暗黑的曲風的作品，Anson Lo坦言上半年粉絲經歷罵戰、搶購演唱會門票等，作為偶像亦感同身受，但又未必能解決問題，希望新作能為神徒(Anson Lo粉絲)帶來快樂，他坦言，「唔知點令大家開心，唯有在社交媒體中保持活躍，讓大家知道我陪著你們。」當然還有保持身體健康免家人和神徒擔心。

為配合歌曲主題，Anson Lo特地飛往日本，在景色優美的沖繩取景拍MV，務求呈現色彩繽紛的畫面，以多個不同造型亮相，包括背心、沙灘褲上陣，大派福利，睇到神徒心心眼，他笑言，「拍陽光與海灘，冇理由穿西裝或大褸，盡量想大家有豐富視覺享受，馜以造型、服裝、色彩不斷變化。」MV推出後，不少fans聯想劇集《男排女將》一場沙灘戲，一眾鏡仔包括Anson Lo、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)半祼上身嬉水畫面，Anson Lo笑言，「鏡頭角度比較進取，從低角度拍我上身半裸，不是《Hey Hey OK!》想要的角度。當時樣子較細個，一種無憂無慮的感覺。」

包毛巾扮美人魚

談到難忘暑假回憶，Anson Lo小時候會跟家人去沙灘玩，往大埔、大尾篤BBQ或踏單車，也會與教姐在家裡玩角色扮演，他自爆讀小一、二時的暑假，曾被家姐逼他扮美人魚，「那次我們好想去沙灘，但爸媽不在港，我們就去樓下公園撈了一堆沙返屋企，放在家中客廳，家姐拎咗一塊毛巾，包著我兩隻腳，逼我扮美人魚，大家一起從梳化探頭，扮窺探人類世界。」他自言與家姐關係要好，雖感抗拒，但仍乘乘聽話，「我很抗拒，無端端點解要扮美人魚，但我和家姐向來關係很好，沒有所謂，她喜歡玩就玩吧。」不過，將沙倒在客廳，兩姊弟當然受到教母嚴斥，不敢再有下次。假如有機會再放暑假，Anson Lo最想怎樣度過？他立即答道，「我答應過要和家人去歐洲旅行，想看看今年會否做到這件事，可能放停工一至兩個星期。」

Anson Lo是中學泳隊和排球隊成員，懂四式，但最擅長自由式和蛙式，不過讀高中專注學業，只能二選一，放棄了泳隊。至於中學最常做的活動是影貼紙相，即使價錢較昂貴，每星期都與同學影兩三次，不過當年的教仔走型格路線，絕非「外星三少女」的可愛貼紙相，「中學的男生全都想扮型，後來長大了，不再扮型，反會擺搞笑甫士。」問到會否以「外星三少女」名義推出小組歌，但他已收指令不能劇透，總之會帶來清新感覺，呼籲鏡粉繼續期待，不過就透露下首作品的曲風，跟《Hey Hey OK!》相反。