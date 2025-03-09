專訪｜Dear Jane回看20年起跌手震兼想喊：多謝自己冇放棄

Dear Jane成軍20年，將於5月在紅館舉行4場演唱會。

Dear Jane晃眼已成軍20年，將於今年5月11至14日第三度踏上紅館舞台舉行演唱會。演唱會命名「Dearest」，若要向親愛的隊友說話，Tim率先表態，「唔使驚，我知有時都會驚，但沒甚麼好驚。」試過開騷只有7個觀眾，出台前壞樂器、機件失靈等，仍可走到今天，還有甚麼好怕？最緊要齊人。除了開騷，他們亦會推出新歌，請來「愛情三部曲」MV男女主角袁澧林和胡卓希，返回原景拍MV，延續「高小曼」和「陳浩然」的愛情故事。

弦樂敲擊crossover 主音黃天翱(Tim)表示，去年受訪被問到今年會否開騷慶祝20周年，才恍然醒覺，時光飛逝，然後部署20周年企劃。演唱會名為《Dearest Dear Jane Live 2025》，「其實就係一封信嘅抬頭，很多人話我們樂隊名和歌曲，就好像一封一封信，這演唱會就像一個聚舊的派對，大家在一個地方開這些信，回味初聽這些歌嘅時刻。」第三度踏上紅館，他們笑言上次開四面台雖過癮，但不習慣背住隊友夾band，而且要孭住樂器跑四面好疲累。故今次決定三面台演出，並會加強視覺效果，結他手翁厚樑(Howie)補充，「三面台可以容納更多人，今次會有弦樂和敲擊樂隊，改編歌曲可更豐富一點，現場感更強。」 每場都有「限定歌單」 上月舉行的《WARNER! GO!音樂會》，四子堅拒跳舞，並揚言將於20周年演唱「除剩對襪」，問到可會守承諾時，Howie回應，「其實無所謂，可以用樂器遮住。」低音結他手伍漢邦(Jackal)笑言跳舞太簡單，Tim表示：「將會秉承樂隊開騷交換玩樂器的傳統，但搞搞新意思，可能分小組形式或與觀眾互動即興點歌，或試玩新樂器。」Dear Jane有不少耳熟能詳的歌曲，樂迷最關注是表演歌單。他坦言，每場只有兩個多小時，無法演唱所有歌曲，「幸好今次開4場，有幾個環節我們會每晚轉歌。」換言之，每場均有期間限定的歌曲。

感受大合唱的力量 同行走過20年，歷過高低起跌，Dear Jane回想初出道時曾遊走不同地區busking，試過只有一、兩名觀眾，駐足一陣子就走了。Tim率先分享，「2013年第一次唱《不許你注定一人》，唔知點解全場觀眾都合唱，真係第一次感受大合唱的威力，好神奇。還有第一次開演唱會，明明開600人場，最後只剩300人入場，第一個星期只賣咗7張票。」Jackal笑言，「講起我都手震！」從busking無人問津、開騷無人買票到三度踩上紅館開騷，甚至踏過啟德舞台，就如他們的歌曲《明日明日》，一步步走來。Howie坦言，「真係諗起都有少少想喊，但我們永遠不會喊，只想集合唔同年代的樂迷，見見面聚舊。 見證觀塘變遷 Dear Jane的band房一直位於觀塘，不少MV也在區內工廈後巷拍攝，包括2016年的愛情三部曲《哪裏只得我共你》、《只知感覺失了蹤》和《經過一些秋與冬》MV，高小曼(袁澧林飾)和陳浩然(胡卓希飾)的愛情故事，不少樂迷奉為經典。相隔9年，Tim透露新歌《你流淚所以我流淚》將會延續三部曲的故事，請來兩位主角回到原景拍MV，上回故事講到兩人已分手，小曼亦已另有男友，但偶爾透過社交平台的提示，仍會想起對方。Howie預告，「可能今次未必係完結，會open ending，或者又會再相遇。」不過，隨著舊區重建，不少曾經留下足跡的地方均已拆卸，包括曾經表演的裕民坊工廈天台，不勝欷歔。

3 人時期 差點拆夥 去年Dear Jane有首歌叫《多謝自己》，夾band路上遇過風浪，撐到今日的成績，問到多謝自己甚麼時，四子一臉愕然，坦言只想著將歌曲送給大家，沒想到也要多謝自己。Howie稍作沉思才答道，「唯一就是沒放棄，講真我們不算特別叻，又不算特別努力，唯一較叻就是堅持，做任何事都要令件事繼續，都幾佩服自己。」談到最難捱的日子，就是前隊友離隊，「那次真係差啲就散band，有兩年只剩3個人。不斷搵朋友來幫手，配合佢彈咩樂器，大家轉玩其他樂器。」直至2012年Nice讀完書畢業，正式成為第四員，Howie猛然記起，「在華納推出第一張唱片時，Nice已有幫手錄音，但未加入，所以張專輯冇佢個樣。」Nice笑言，「如果要簽名唔知簽邊度！」正因這段日子，交換玩樂器亦成為Dear Jane開騷必備環節。 保住初心 踏入20周年，Dear Jane將推出第11張專輯，並計劃於開騷前再推出新歌，至於大碟主題，Tim直言仍在構思中，不過Howie就搶先透露第12張專輯的主題，「關於Ship of Theseus(忒修斯之船)理論，我們改變多少才是我們呢，這是一個很舊的希臘哲學問題，例如一艘船壞咗塊木，若換咗另一塊，個槳、凳壞了，可能所有嘢都變了，已唔係原裝的船？還是你保住初心已足夠？」Tim聽著Howie講解，一臉疑惑，「第11張專輯還未做， 然後我要諗點樣去鋪第12張。」也許這就是Dear Jane的相處模式，夾band20年默契與火花。 文：Grace 攝：吳康琦 髮型：Issac Lo@HoLa ii colpo hair & pets 化妝：German Cheung 服裝：Lane Crawford

Dear Jane接受本報專訪，分享開20周年演唱會的感受。