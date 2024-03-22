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娛樂
2024-03-22 18:36:34

專訪｜Edward Chan為監製姜濤《濤》瘋狂 寄語新生代音樂人要有耐性keep住打(有片)

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Edward Chan將舉辧首個音樂作品展。

Edward Chan將舉辧首個音樂作品展。(羅錦鴻攝)

著名音樂監製Edward Chan(陳浩然)將於明日(23)24日假亞洲國際博覽館舉辦《Blueprint of Memories, by Edward Chan》首個音樂作品展，回顧過去音樂事業，同時展示音樂上的不同面向。作品展上除有實力代表陳柏宇、林奕匡、方皓玟、Dear Jane，亦有新世代歌手黃妍、葉巧琳、姜濤、呂爵安、盧瀚霆及Daniel Toh等，當然唔少得識於微時的側田、林一峰、薛凱琪及衛蘭等，Edward Chan接受本報訪問時，透過將會有跨代歌手合作，更可能促成「fans與偶像」同台的驚喜crossover，每晚還邀請神秘嘉賓獻唱，樂迷拭目以待。

Edward Chan笑言獲鏡粉愛屋及烏，起初有點措手不及。(羅錦鴻攝) Edward Chan舉辧首個音樂作品展，歌手們一呼百應。(羅錦鴻攝) Edward Chan舉辦首個音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》。 Edward Chan與Edan合作無間。 Edward Chan與Anson Lo合作無間。

成為歌手的樹窿

曾與不同年代歌手合作，Edward Chan偶爾會萌生舉辧作品展的念頭，直至近年為MIRROR及成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)監製歌曲，獲fans愛屋及烏，加上擔任《全民造星V》評判，大眾逐漸對監製工作感興，才決定付諸實行。Edward Chan最感動是眾歌手們一呼百應，籌備期間更憶起不少難忘片段，例如跟薜凱琪錄《唇印》時，齊齊在錄音室跳舞，「我不是一個跳舞的人，她跳舞但不是一個排舞的人，所以大家就想起一些很可愛的，或者是很低能、很傻氣的動作。」還有跟側田的深情對話，與姜濤的深度對話，跟Anson LoEdan談對未來工作的憧憬等，滿滿的回憶殺。

Edward Chan見證不同年代歌手的成長，寄語新生代音樂人要保持耐性。(羅錦鴻攝) Edward Chan認為現今歌手要展現獨特個性。(羅錦鴻攝) Edward Chan與姜濤合作無間。 Edward Chan為姜濤監製《濤》時，動員30人合唱團和唱。

10分鐘內動員30人合唱團

在《造星V》看到的Edward Chan，往往能給予理性持平的評語，但他自言也有感性瘋癲的時刻，去年監製姜濤的《濤》時，在10分鐘內安排30人合唱團的和唱，「聽到Demo，我腦裡面立刻領域擴展，在0.01秒間，已決定要找一隊合唱團回來，一定要營造一種震撼；第二秒就打電話問大學(浸會大學)合唱團能否幫忙，繼而找音樂工程師拍檔，問他若要錄30人的合唱團要怎樣做?10分鐘內，已安排好所有事。」正式錄音是還罕有地動用30部耳機，搬運錄音設備往大學會堂錄音，後來更拍了合唱團錄音的製作特輯，他笑言，「自己回望都覺得有點瘋狂！」

Edward Chan指側田情緒起伏大，跟對方錄音時有不少深情對話。 Edward Chan難忘與薜凱琪錄《唇印》時，齊齊在錄音室跳舞。 Edward 與林一峰識於微時。

作品展現個性

近年經常跟年輕偶像如姜濤、Anson LoEdan合作，Edward Chan見證他們的成長，「這成長令他們作品的個人特色提高，因為每一個人最清楚自己，他們能說出自己想要甚麼，給我更深入的角度，令作品更加具體。而且近年大家鍾意有個性的作品，他們將自己的個性，展現於作品中，是不利而無一害。」姜濤常說「用作品說話」，Edward Chan則形容為透過作品展現不同面向和情緒，「有些隱藏在內心的面向，隨著時間和作品數量增加，有機會展現出來，其實一個人不能一面倒地開心不開心、興奮或者比較沮喪，人的情緒好複雜，而這種複雜才能建構人性。」

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足夠EQ與耐心

曾陪同不同年代音樂人成長，Edward Chan給新生代音樂人兩字真言：耐性，他認為有才華的人都希望發表自己作品，但資訊發達，都巿人時刻都被海量資訊包圍，他坦言，「你會被看見的機會，當然會被分薄，這耐性就是keep住打，打到別人看得到為止，由一次、兩次一直發展到真的被看見，要視乎有沒有耐心和足夠的EQ，去迎接過程中經歷的喜與樂。」

 

Grace  攝：羅錦鴻

髮型：Ian Wong@ii salon

化妝：Agnes Yeung

造型：Sam Fung

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