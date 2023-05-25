專訪｜EOS一條心 互數缺點無損姊妹情

杜汶澤打造的「喱DAO女團」EOS今年1月出道，三位成員Hazelle、Summer、Lokyi經過數月來的相處漸有默契，三人接受《AM730》訪問，互數隊中最自戀成員，Hazelle被兩位隊友一致認為最貪靚，她笑着解釋：「我都算是，因為都是這個團的門面，要多點留意。其實我跟她（Lokyi）差不多，好多時我們會突然間自拍，可能在我化妝的時候，轉頭望她定會在自拍，而她化妝時我也會一樣。」年紀最輕的Lokyi，就因為天生傻氣的性格，被隊友笑指最容易被騙及最常得罪人，而來自澳洲的Summer就自認最膽小，她稱：「本身自己性格比較內向，面對多人時會有點緊張，如果有隊友一齊會較好，現在亦已經變得較大膽。」EOS暫時只推出一首英文單曲《BIGBANG》，對於出道歌打上903豁達推介冠軍，除了開心、興奮之外，Summer則稱：「發夢也沒想過，我們自己首歌竟然攞到第一位的時候真是很不真實。」亦感謝幕後團隊付出的莫大功勞。
出道歌登榜首
組合由成軍到出道後經歷不少難關，不過EOS仍一條心，問到日後會否想打開台灣市場？她們表示：「當然想，等公司安排。」除了希望可以挑戰拍劇外，三人亦最期待能演出綜藝節目，Lokyi更補充：「我們甚麼都想挑戰一下。」出道至今數月，EOS自言未算太多Haters，反而獲得網民不少讚賞，三人亦會篩選一些值得汲取的寶貴意見，如果遇到一些無理的惡意批評，Hazelle表示不會影響心情，更會Cap圖放出群組跟大家分享，就算有唔開心也很快消化，Summer的減壓方法則是跳舞，有時跳鋼管舞便煩惱全消，而Lokyi比較樂觀，抱着做好自己的心態，很少會受到網民攻擊而影響情緒。Summer、Lokyi同樣是6月24日生日，兩人異口同聲表示今年一定要一齊慶祝，Summer說：「這是一定的，我覺得很神奇！」
拍首本寫真集
EOS今日下午會現身銅鑼灣名店坊，為「MI MING MART」出任一日店長活動，老闆杜汶澤已宣布會為EOS推出NFT及寫真，並成立EOS Dream Club，EOS將會拍攝首本寫真集，杜汶澤已為該本寫真集定下目標銷量為5千本，當銷量達標，隨即啟動製作廣東歌機制，為EOS製作首支廣東單曲。EOS NFT持有人亦擁有這首廣東歌的話事權，可以參與決策曲、詞、編部份，一首歌曲由NFT持有人話事，屬香港樂壇前所未見。
Credit
Hair: Roy Yuen / Anson [email protected]_official
Make up: Meegan Seak / Aimie Cheung
Wardrobe:MARC JACOBS、heather_hongkong、lowrysfarm_hongkong、nikoand_hongkong
Venue: The Stadium Bar & Restaurant