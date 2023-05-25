專訪｜EOS一條心 互數缺點無損姊妹情

杜汶澤打造的「喱DAO女團」EOS今年1月出道，三位成員Hazelle、Summer、Lokyi經過數月來的相處漸有默契，三人接受《AM730》訪問，互數隊中最自戀成員，Hazelle被兩位隊友一致認為最貪靚，她笑着解釋：「我都算是，因為都是這個團的門面，要多點留意。其實我跟她（Lokyi）差不多，好多時我們會突然間自拍，可能在我化妝的時候，轉頭望她定會在自拍，而她化妝時我也會一樣。」年紀最輕的Lokyi，就因為天生傻氣的性格，被隊友笑指最容易被騙及最常得罪人，而來自澳洲的Summer就自認最膽小，她稱：「本身自己性格比較內向，面對多人時會有點緊張，如果有隊友一齊會較好，現在亦已經變得較大膽。」EOS暫時只推出一首英文單曲《BIGBANG》，對於出道歌打上903豁達推介冠軍，除了開心、興奮之外，Summer則稱：「發夢也沒想過，我們自己首歌竟然攞到第一位的時候真是很不真實。」亦感謝幕後團隊付出的莫大功勞。