專訪｜ERROR梁業首次唱拉闊：feel到有人肯定我的跳唱

ERROR隊長梁業(Fatboy)今晚(20日)將聯同MIRROR的李駿傑(Jeremy)、李幸倪(Gin Lee)和馮允謙(Jay Fung)舉行《拉闊音樂會 LAVA》，剛推出單曲《Homework》的Fatboy預告將會首次演唱新歌，對於可登上拉闊舞台，他直言是一種肯定，難得可以Gin Lee、Jay Fung和Jeremy同場表演，當然要大玩crossover，他拍心口保證必有驚喜。

談到參與拉闊音樂會的感受，Fatboy認真表示，「係唱歌實力的肯定，起初構思是以跳唱模式為賣點，feel到有人肯定我的跳唱，係好開心，跳唱歌手的最大價值一定喺live show！」樂迷單單睇MV和聽歌曲錄音與MV，始終經過後期製作，他坦言，樂迷單單睇MV和聽歌，無法感受現場演出的能量，唱live才見真章。

前年的ERROR《明星生活》演唱會，Fatboy的12分鐘跳唱表演，教大家拍爛手掌，今次會否加碼，他笑言，「你咁講，我要跳足半粒鐘，要戴氧氣筒，我唔係保錡跑步咁勁！」會否提高難度，他半說笑指，「太高難度，Gin Lee和Jay Fung有落差。正常發揮啦，保證會有驚喜。」