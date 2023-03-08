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娛樂
2023-03-08 12:00:00

專訪｜[email protected] Hertz 開心share 柳應廷meme圖「示愛」：這城市需要友善有愛地開玩笑(有片)

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成軍近5年的獨立樂隊The Hertz，有不少為熟悉的歌曲如《千世書》、《阿喪》、《黃金法則》、《末日快車》等，年初推出的新歌《命之道》曾打入叱咤903專業推介的三甲位置。近年他們與不同音樂單位合作，包括與Serrni合作的《妖》、為劇集《季前賽》創作插曲《Always Gotcha》和《痴漢之歌》等，知名度大增。繼本周日(6日)踩上Clockenflap舞台後，他們將於下月23日在麥花臣場館舉行專場演唱會《The Hertz Live in the Present 2023》。

主音Herman(黃瑋中)感激各合作單位例如YukilovelySerrini等主動邀請合作，還有族長安仔(陳健安)，去年11月合作舉行兩場《我是現場》演唱會；琴手Him(許崇謙)，「我們早前出新歌他們自己re-post，(Herman笑言：我們唔會私下send message請他們幫幫手)，他們由心而發想幫我們宣傳這樣更開心。」

樂隊The Hertz將於4月23日在麥花臣場館舉行演唱會。 The Hertz於去年11月與陳健安合作舉行兩場《我是現場》演唱會。 Herman@thehertz與陳健安老友鬼鬼，合作開騷好有愛。 The Hertz踩上Clockenflap舞台。

與Jer兩度合作

其實，The Hertz的音樂才會甚獲圈中人賞識，其中MIRROR成員柳應廷(Jer)不時在IG限時動態推薦他們的歌，繼去年初的《MM7》找他們作曲後，今年的首支單曲《從零開始的新世界》更邀請主音Herman聯合作曲，打造廣東歌少有的部落慶典風格作品。Jer的創作靈感源自電影《阿凡達：水之道》，Herman特地為他看這齣電影，形容這是個人創作上的突破，起初聽他說部落歌曲也有問號出現看完《阿凡達》就明白加上跟他傾偈，這是互相交流而成的歌曲。」

Herman與Jer聯合作曲的《從零開始的新世界》為樂迷帶來歡樂，他更開Share 「meme圖」分享愛。 The Hertz早前獲Jer邀請齊齊在KKBOX音樂會上，合唱《MM7》。

「meme圖」也是花心思的藝術

歌曲推出後，不少人聯想到動畫電影《獅子王》，有柳柳粉(Jer的粉絲)更為偶像製作爆笑「meme圖」，連Herman都要開心share，他解釋，「聽到大家鍾意這歌覺得似《獅子王》，開始製作meme，其實都是一種藝術要花心思和精力……例如我變了《獅子王》的猩猩將Jer掟落山這個城市需要更多歡樂《從零開始的新世界》也是帶歡樂和正能量給大家的歌曲。」他尤其喜歡「靈魂通通充滿愛」這句歌詞，網絡交流的新時代「meme圖」也可是大家友善和有愛地開玩笑的方式，「這城市香港人很冷漠當有一個人不只是歌手可能是我們或是他們的粉絲說一句鍾意我們的歌It means a lot因為香港人很難講聲多謝或講聲我好鍾意你。」最後，他不忘公開「示愛」，「大家有愛才鍾意討論這歌去製作meme所以我很愛他們和愛阿Jer，也鍾意這歌的人。」

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