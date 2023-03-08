成軍近5年的獨立樂隊The Hertz，有不少為熟悉的歌曲如《千世書》、《阿喪》、《黃金法則》、《末日快車》等，年初推出的新歌《命之道》曾打入叱咤903專業推介的三甲位置。近年他們與不同音樂單位合作，包括與Serrni合作的《妖》、為劇集《季前賽》創作插曲《Always Gotcha》和《痴漢之歌》等，知名度大增。繼本周日(6日)踩上Clockenflap舞台後，他們將於下月23日在麥花臣場館舉行專場演唱會《The Hertz Live in the Present 2023》。
主音Herman(黃瑋中)感激各合作單位例如Yukilovely，Serrini等主動邀請合作，還有族長安仔(陳健安)，去年11月合作舉行兩場《我是現場》演唱會；琴手Him(許崇謙)，「我們早前出新歌，他們自己re-post，(Herman笑言：我們唔會私下send message，請他們幫幫手)，他們由心而發想幫我們宣傳，這樣更開心。」
與Jer兩度合作
其實，The Hertz的音樂才會甚獲圈中人賞識，其中MIRROR成員柳應廷(Jer)不時在IG限時動態推薦他們的歌，繼去年初的《MM7》找他們作曲後，今年的首支單曲《從零開始的新世界》更邀請主音Herman聯合作曲，打造廣東歌少有的部落慶典風格作品。Jer的創作靈感源自電影《阿凡達：水之道》，Herman特地為他看這齣電影，形容這是個人創作上的突破，「起初聽他說部落歌曲，也有問號出現，看完《阿凡達》就明白，加上跟他傾偈，這是互相交流而成的歌曲。」
「meme圖」也是花心思的藝術
歌曲推出後，不少人聯想到動畫電影《獅子王》，有柳柳粉(Jer的粉絲)更為偶像製作爆笑「meme圖」，連Herman都要開心share，他解釋，「聽到大家鍾意這歌覺得似《獅子王》，開始製作meme圖，其實都是一種藝術，要花心思和精力……例如我變了《獅子王》的猩猩，將Jer掟落山，這個城市需要更多歡樂《從零開始的新世界》也是帶歡樂和正能量給大家的歌曲。」他尤其喜歡「靈魂通通充滿愛」這句歌詞，在網絡交流的新時代，「meme圖」也可是大家友善和有愛地開玩笑的方式，「這城市的香港人很冷漠，當有一個人，不只是歌手，可能是我們或是他們的粉絲，說一句鍾意我們的歌，It means a lot，因為香港人很難講聲多謝，或講聲我好鍾意你。」最後，他不忘公開「示愛」，「大家有愛才鍾意討論這歌，去製作meme圖，所以我很愛他們和愛阿Jer，也愛鍾意這歌的人。」