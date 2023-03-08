成軍近5年的獨立樂隊The Hertz，有不少為熟悉的歌曲如《千世書》、《阿喪》、《黃金法則》、《末日快車》等，年初推出的新歌《命之道》曾打入叱咤903專業推介的三甲位置。近年他們與不同音樂單位合作，包括與Serrni合作的《妖》、為劇集《季前賽》創作插曲《Always Gotcha》和《痴漢之歌》等，知名度大增。繼本周日(6日)踩上Clockenflap舞台後，他們將於下月23日在麥花臣場館舉行專場演唱會《The Hertz Live in the Present 2023》。 主音Herman(黃瑋中)感激各合作單位例如Yukilovely，Serrini等主動邀請合作，還有族長安仔(陳健安)，去年11月合作舉行兩場《我是現場》演唱會；琴手Him(許崇謙)，「我們早前出新歌，他們自己re-post，(Herman笑言：我們唔會私下send message，請他們幫幫手)，他們由心而發想幫我們宣傳，這樣更開心。」

與Jer兩度合作 其實，The Hertz的音樂才會甚獲圈中人賞識，其中MIRROR成員柳應廷(Jer)不時在IG限時動態推薦他們的歌，繼去年初的《MM7》找他們作曲後，今年的首支單曲《從零開始的新世界》更邀請主音Herman聯合作曲，打造廣東歌少有的部落慶典風格作品。Jer的創作靈感源自電影《阿凡達：水之道》，Herman特地為他看這齣電影，形容這是個人創作上的突破，「起初聽他說部落歌曲，也有問號出現，看完《阿凡達》就明白，加上跟他傾偈，這是互相交流而成的歌曲。」