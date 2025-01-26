專訪｜J.Arie樂做crazy woman 暫別幕前盼成就他人

J.Arie(雷深如)將於2月15日假旺角麥花臣場館舉行《J.Atriarchy演唱會2025》。早前她宣布今次個唱是暫別幕前個唱的一個演唱會，問到為何會暫別幕前，是否代表要退出樂壇，抑或是人生有另一階段要結婚生B，J.Arie笑謂統統不是，只是想退居幕後，換一個身份繼續事業。

被標籤不是壞事 近年J.Arie都被標籤是「crazy woman」、「性女」等，她欣然接受，「我唔覺係壞事，好開心有呢個標籤！仲有話我係敢講敢做，作為一個歌手，我都搵好耐，我係代表緊咩？始終我係填鴨式教育長大，細個一直都唔敢表達我思想，學校、屋企或者社會叫我做咩就做咩。」 談到她部份歌曲，如《陰陽道具》、《陰》、《龍鳳登場》因為提及到性被人抨擊，亦因為MV畫面露骨被列為「18禁」，她說︰「其實我唔係好多性嘅歌曲，但係呢樣嘢能夠吸引大家注意力，啲人就覺得我開口就係講性，全部歌都關係性，其實唔係！你再深入啲睇，我嘅歌係講自由，係有兩層意義。」

社會係開放定保守？ 她坦言香港的性教育正在倒退，現時年紀愈小的人可能已經接觸性這回事，但不明白為何社會對性的題目愈來愈避諱，她坦言一直很想做一個關於性教育的頻道、網站，雖然之前曾失敗過一次，但她仍想在未來再嘗試，希望能給予大家好好了解性這回事。 J.Arie表明今次個唱當然不少得大膽造型，她將會化身女王，入場人士將會走進她創建的體系社會，參與她舉行的派對。談到風格聽上去很有SM的意味，她坦言自己本身有點M底(受虐)，但隨住成長就有一點S底(施虐)，「我嘅樂迷好多都係M，留低嘅樂迷係知道我真實係點，仲好認同我嘅音樂同人先會留下，所以佢哋明白我呢4、5年嘅心路歷程。」

DJ雲妮一言驚醒 J.Arie初出道時以唱作人身份登場，惟當時公司安排她唱不少外購改編的歌曲，但漸漸開始令她感到很迷惘，因為自己創作的歌曲愈來愈少，不停思考自己究竟是那一類歌手，直至DJ雲妮著她好好加強自己創作的一面，嘗試寫歌給別人，她稱當時仍不太明白為何不能幕前幕後都兼顧，及後自己發現能成就別人，原來也是另一種滿足。 成就別人更開心 今年《叱咤》頒獎禮，Kiri T憑住J.Arie寫的《至少做一件離譜的事》獲獎，台下的J.Arie哭成淚人，她說︰「以前我好介意首歌係咪由我唱，就好似小朋友爭玩具咁，但之後我學識放開自己，原來有啲嘢我係要放手。首歌拎獎，得獎者唔一定係我，如果我成就到人哋，人哋憑住首歌成為代表作，會可能更開心！那怕我只係參與0.1%，我發現係開心過自己拎。」

人生好攰 她表示現在寫歌的目的，是希望可以表達自己所想。她亦很怕重覆自己，所以題材新穎或者香港很少提及的話題，才會令她寫歌。當然，寫歌的收入只能夠糊口，她笑謂已經很好，始終一直走來都是「自負盈虧」模式，有時生活很拮据，苦惱有沒有錢交租，但竟然可以留下來這麼多年。 問到有沒有想過要轉行，她坦言曾有一段時間有半隻腳踩入教育界，「其實好多嘢都係從零開始，轉行又係從零開始，人生有太多由零開始嘅嘢，其實都好攰。不如我喺自己開始咗嘅領域再好好鞏固，點樣去做好件事，好過突然轉軌道，至少件事我係倏得開心又滿足，依家仲可以成就到人更加開心。」

場地：The AIR (The ONE) 化妝：Jessica Chan 髮型：Bowie Lo @ AdmiX Hair Styling 服裝: Moonlight Gangsters