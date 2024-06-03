專訪｜Jer柳應廷曾自我質疑：係咪要迎合市場？ 盼多唱live傳遞歌曲訊息(有片+多圖)

柳應廷(Jer)從首支單曲《水刑物語》開始已走與別不同的音樂路線，往往能為樂迷帶來驚喜。今年Jer趁2月29日單飛4周年，推出首張實體專輯，收錄「物語」、「重生」和「虐心」系列的黑膠大碟《(I) Am The (I)》，足可媲美藝術品。接著Jer以《筆觸男孩憂鬱之死》(簡稱《筆觸》) 回歸系列作品，第二首派台歌是歌名長達12個字的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》(簡稱《墳P》)，一路走來逐漸建構獨特廣東歌世界，Jer接受本報訪問時，坦言曾感疑惑，「我會唔會太堅持自己想講的，係咪應該多迎合市場？」在突破創新與市場導向之間，Jer剖白心路。

下一站 最短歌名？ 柳應廷完成由「克牛柳」(填詞人小克、監製王雙駿)打造的三個系列作品後，以自己與Herman@The Hertz聯合作曲的《從零開始的新世界》，開展全新篇章。與不同的填詞及作曲人合作，今年回歸系列作品，以致敬Tim Burton暗黑童話風格的方式說重生故事，Jer形容，「上一首(《筆觸》)歌的主角死了，我覺得要重生，這首歌(《墳P》)就在墳場見到他。」早已收了第3首歌的demo及歌詞，問到是否「怪誕系列」？他大賣關子，「當推出了3首歌就知甚麼系列，我先不去定義，到時大家知道主題，可再給予一個名字。」長達12個字的歌名，Jer一聽「扑槌」，經理人花姐(黃慧君)亦無異議，至於會否挑戰更長歌名？他鬼馬回應，「可能突然心血來潮，話唔定將它變成一個字，成為做最短歌名。」 幻想 超現實世界 《墳P》由馮允謙(Jay Fung)作曲，Jer與Jay Fung自《JOOX Live 2021》網上音樂會結緣，兩人惺惺相惜，相隔3年終迎來期待已久的正式合作，Jer表示，初聽demo已感受到強烈的超現實暗黑風格，找來周耀輝填詞，「一直好欣賞周耀輝的作品，Jeremy(李駿傑)第一年的單曲，他為Jeremy建構了一個獨特世界，我覺得他很適合寫超現實歌詞，剛好配合這次題材，我也有給他《筆觸》的歌詞作參考。」繼小克在《砂之器》大膽用上「子宮」、「臍帶」、「羊水」等罕見詞彙後，周耀輝為《墳P》奉上超越想像的「螞蟻腦」、「人皮遺囑」等，承接《筆觸》的異想繽紛，Jer坦言，歌詞首段要帶大家走入電影般的世界，「我演繹時亦較難代入，很多事情未必經歷過，要幻想歌詞的畫面，有點難度，幸好都順利完成。」

挑戰難度 一人聲演多角 對柳應廷而言，最大挑戰是錄唱和音，監製Carl叔叔(王雙駿)曾在IG劇透，Jer花6小時錄了28條和音，突破《狂人日記》的記錄，Jer即席以「高八度」的示範來解釋，「今次要錄多重不同音域的和音，錄了5個聲部，有很多pitch不同的和音，想給大家感覺這群靈魂，有不同職業、歲數、男人或女人，全靠我的聲音演繹，有些男低音、女高音，有好creepy、斯文或溫柔。」在柳應廷的世界裡，以《筆觸》為「不足」的邊緣人開出無邊，承接著為愛而生的《墳P》。配合慶典氛圍，新歌注入重型敲擊元素和鼓聲，編曲的Carl叔叔更加入了樂隊Beatles特色，「大家在音樂過門聽到特別的琴聲，我覺得將這首歌的生命或世界彈奏出來。」Jer認為創作的趣味是互相交流迸發火花，即使有自己的立場或觀點，仍需抱開放心態，才能令想呈現的畫面更豐富。 藉著影像說話 影視作品為柳應廷構思和演繹歌曲帶來不少靈感，如《忘形水》、《Dark闇》、《阿凡達：水之道》等，Jer自言通常看電影發掘歌曲主題，向來愛以影像說話的Jer自言，「我腦海中的畫面，通常很難用言語表達，所以會截圖給不同部門，包括作詞、作曲或MV的團隊，例如想吊威也、噩夢中的惡魔樣或扭曲魚眼等。」作為Tim Burton粉絲，近來又重看偶像作品，想將對方建構的暗黑童話風格，嘗試以歌曲角度去表達，《墳P》靈感主要取自《怪誕屍新娘》，以派對慶典方式扭轉噩夢的纏擾，「希望帶來一種不常見或經常經歷的體驗，聽阿Jer的歌曲，就會有一種驚喜。」新歌MV仍在構思階段，但將於月內拍攝，向來形象百變的他，相信定必讓柳柳粉(Jer粉絲)睇到嘩嘩聲。

藉著影像說話 影視作品為柳應廷構思和演繹歌曲帶來不少靈感，如《忘形水》、《Dark闇》、《阿凡達：水之道》等，Jer自言通常看電影發掘歌曲主題，向來愛以影像說話的Jer自言，「我腦海中的畫面，通常很難用言語表達，所以會截圖給不同部門，包括作詞、作曲或MV的團隊，例如想吊威也、噩夢中的惡魔樣或扭曲魚眼等。」作為Tim Burton粉絲，近來又重看偶像作品，想將對方建構的暗黑童話風格，嘗試以歌曲角度去表達，《墳P》靈感主要取自《怪誕屍新娘》，以派對慶典方式扭轉噩夢的纏擾，「希望帶來一種不常見或經常經歷的體驗，聽阿Jer的歌曲，就會有一種驚喜。」新歌MV仍在構思階段，但將於月內拍攝，向來形象百變的他，相信定必讓柳柳粉(Jer粉絲)睇到嘩嘩聲。 唔就範的抒情歌 新歌玩味十足，作曲人Jay Fung特地在IG出po推介，「雙J與周耀輝」聯手擦出新火花，讓《墳P》拓展廣東歌的領域。推出solo作品不足5年的Jer，雖是人氣男團MIRROR的成員，在不少樂迷心目中，已建構了獨特的「Jer式廣東歌」風格，他直言，「我本身喜歡的旋律，都是廣東歌較少見的，因為旋律特別，我覺得在主題上要配合較怪誕，或現實生活未必經歷的事，所以會沿著超現實主題。」有別於主流的抒情歌，即使是談失戀的「虐心系列」，Jer帶出是《坐看雲起時》的淒美意境，他坦言，「很多fans要求我唱一些抒情歌，我就用Jer的角度去唱，我都是一個不屈服的人，就算是大眾都喜歡的抒情歌，都要用Jer的角度去演繹，才是一首獨特的作品。」在《JM單身9》高唱「我唔就範，我唔就範」，Jer強調每首作品都是從心而發。

水手帽的自我懷疑 Carl叔叔曾以「水手帽」形容Jer，指他像一艘永遠向前行的船，「Jer就似水手一樣保持自己想做的事，從不隨風而擺，一直向著自己很想到達的地方前進。」不過，今年推出《筆觸》後，Jer曾在社交平台發文分享感受，「多謝鍾雪瑩喺我懷疑自己作品時出現，寫咗一首鼓勵向前行嘅詞」，發文以歌詞「為我設想 懇請鑑賞 別步近」作結。問他為何有感而發？他坦言，「對上兩年，我都曾經懷疑過自己的作品，我會唔會太過堅持想講嘅主題，我係咪應該多啲迎合市場？」 直至找鍾雪瑩(鍾說)為《筆觸》填詞，被問到創作理念與目的，觸發Jer回想初心，「從小到長大，有很多作品影響著我，我做嘅每首作品，都係我內心想做嘅音樂，即使未必是一首好大眾化嘅流行旋律，都係也是一首我好鍾意的作品，所以(鍾說)那份歌詞，好像在創作上提醒自己，繼續堅持，這些音樂才能建構Jer係點樣嘅人，如果我是跟著一個大眾走，大眾可能要你做一首怎樣的歌曲，那那不是我嘅作品，也不是我嘅風格，所以這歌提示著自己在創作上，可以繼續下去，希望有天能像Tim Burton，建構一個屬於自己的世界。」