專訪｜Marco@P1X3L亂考DSE 神童細佬Manson14歲讀大學 父母開明不遺餘力(有片)

中學文憑試(DSE)於本周三(17日)放榜，最年輕考生是僅得9歲的小四男生，數學考獲佳績，勵志故事背後有家長安排跳班修讀中五數學科，說明因材施教的重要性。男團P1X3L成員葉振弘(Marco)早前與弟弟葉振延(Manson)，齊齊往荷蘭拍旅遊節目《巴絲Let’s go 歐》，23歲的兄長hae考DSE專心做藝人，去年大學畢業的19歲弟弟則是智商達141的數學神童，葉氏兄弟在同一屋簷下成長，感恩有開明父母不遺餘力的培育，「他們都不按正常套路出牌，很有創意，而且是勇於嘗試的人。」

最大矛盾：溫差 Marco與Manson首次兄弟孖住外遊兼拍旅遊節目， Manson笑言免費旅行兼有錢收，亳不考慮就答應，「我做決定很大膽，但在現場會退縮。」反而Marco比較優柔寡斷，選往荷蘭主因是當地有親戚照應，旅行順便探親。兩兄弟最愛一齊打機，愛鬥嘴但甚少吵架，最大矛盾則是「溫差」，Marco怕凍Manson怕熱，主要因冷氣溫度而爭執，其次就是爭廁所，很家常，但真實。 霸道Marco 搞喊細佬 談起兒時相處深刻往事，Manson率先爆料，「大家在鏡頭前覺得他好禮讓，實質是好霸道，每逢父母買東西回來，如果有兩個，一定由他先揀。」Marco起初扮失憶，接著興奮自爆，「例如買咗兩個公仔，我會揀咗好的一個，然後說他的公仔很差， 沒人要才留給他，然後他就會喊。」Manson自言是平靜的孩子，Marco登時反駁，「他肯定比我嘈，我是一個歌手，回家練歌都覺得自己嘈，他比我更多唱歌，唱好高音的歌，凌晨3、4點在洗手間唱蕭敬騰的《皮嚢》！」

盼助弟弟圓唱歌夢 原來兩人的共同興趣是唱歌，Marco形容弟弟「天分之高，沒有人能及」，他由衷表示，「其實我在他這個年紀，未必唱得像他那樣好，至少在領悟上，未必像他了解那麼多。」Manson直言喜歡唱歌，夢想是推出自己的歌，「但我沒有能力，若有能力應該做了。」問到可考慮兄弟班出歌，Marco笑言，除非有投資者，否則要等他發達才能助弟弟圓夢。話雖如此，但在《巴絲Let’s go 歐》中兩人「神同步」合唱《海島與少年》，問到可曾建議弟弟參加《造星》？Marco坦言不忍Manson承受《造星》的打擊，寧願他繼續發展數學所長，惟盼將來有能力助弟弟圓夢。

數學神童 兩歲背乘數表 Manson於兩歲已被發掘數學天份，原來跟Marco大有關係，Manson憶述，「因為他不肯背乘數表，爸媽在文具店買咗好多大大張的乘數表，整間屋貼滿乘數表，包括廁所、廚房、廳和門口等，我路過不經意就背了。」作為數學天才，他自言中英文科成績一般，與哥哥一樣都討厭背誦。話雖如此，有個智商達141的資優弟弟，Marco可感壓力？他笑言，「當時我唔覺得唔識背乘數表有問題，其實我數學唔差，是學校的精英班。」 申訴無果 離家出走 不過，Manson就爆哥哥經常投訴被父母迫讀書，Marco讀高小時已試過離家出走，「父母迫我學跆拳道，當時已考了黑帶，佢哋仍要迫我繼續學，因為我唔鍾意打搏擊，我會好驚，我忍受不了 跟他們申訴不成功，就離家出走，之後他們都妥協。」後來，父母發現Marco的唱歌天分，更安排他往韓國學跳舞，繼而參加《全民造星II》，雖然20強止步後，意志消沉了好幾個月，但獲邀加入男團P1X3L，父母亦無限量支持。