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娛樂
2023-09-07 07:00:00

那年盛夏我們綻放如花 專訪｜Marf@COLLAR慘被叉頸痛到兜巴摑黃偉聰 四人幫難忘臭坑渠打鬥戲

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Marf與「四人幫」黃偉聰、陳焯嵐、Billy Choi和陳傑奇均首次拍劇。(陳奕釗攝)

Marf與「四人幫」黃偉聰、陳焯嵐、Billy Choi和陳傑奇均首次拍劇。(陳奕釗攝)

Collar成員Marf(邱彥筒)在現正熱播的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》擔正做女主角，與自稱「四大好人」的陳焯嵐、rapper蔡承恩(Billy)、光頭幫的陳傑奇和黃偉聰(Noise)首度合作，劇集圍繞校園欺凌主題，Marf演的楊悅盈慘遭4位男生糟質。不過最牽動情緒則是擔當目擊者，愛莫能助的無奈，劇中一段關鍵性的欺凌短片，殘忍粗暴程度更令她睇到喊，至於施暴的「四人幫」則被導演陳健朗嫌不夠賤格，拍到於心不忍。

Marf與陳焯嵐、rapper Billy、陳傑奇和黃偉聰首度合作，已甚有默契。(陳奕釗攝) Marf與陳焯嵐、rapper Billy、陳傑奇和黃偉聰首度合作，已甚有默契。(陳奕釗攝) 《那年盛夏我們綻放如花》是Marf在首次擔正的劇集。 《那年盛夏我們綻放如花》圍繞校園欺凌，劇中的6A班學生離奇爆頭死亡。 Marf在《那年盛夏我們綻放如花》演的楊悅盈個性強悍獨立，受同學排擠。

四人幫各有擔當

劇集開播以來，幾乎每集都有學生爆頭死亡，掀起網上熱話，討論誰是幕後黑手Admin，追看性甚強，一眾年輕演員亦各有發揮。Marf慶幸在開鏡前能與同劇的新演員上戲劇課，共同面對首次拍劇的恐懼與挑戰，一起摸索角色與彼此互動。她形容寡言的楊悅盈是強悍和獨立的女生，在演繹過程中，增加自我了解，「大家對我的印象是外向和較多說話，楊悅盈是七情不上臉，很收埋自己的人，我覺得她跟內心的我，未發掘的陰暗面的有點相似。」劇中的「四人幫」各有擔當，洪諾言發號施令訂計謀，最心狠手辣，劉楚恆最為打得，Billy負責罵人，徐建民則用手機拍下惡行實錄。

Marf在劇中被「四人幫」欺凌(陳奕釗攝) Marf在劇中被「四人幫」欺凌(陳奕釗攝) Marf在劇中被「四人幫」欺凌(陳奕釗攝) Marf慘被叉頸，痛到極力掙扎，兜把摑黃偉聰。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) Marf在《那年盛夏我們綻放如花》中是備受排擠和欺凌的學生。

打鬥戲 七分認真三分清醒

Marf「四人幫」有不少對手戲，她大讚4位男生很有男士風度，「他們非常sweet，每次拍完打鬥戲，都會慰問對手。」4位大男孩即高呼：「講呢啲！耳仔都紅！」談到5人最激烈的打鬥戲，Billy率先爆料：「MarfNoise拍打鬥戲受傷！」Noise答道：「我被她摑咗一巴！」目擊者BillyMarf平反：「那次是排練，導演事先聲明只係試位，然後Noise一手叉住Marf，大家聽到巨響！」Marf為掌摑Noise解畫，現身說法：「好彩劇組早有準備，在我的背脊鋪厚墊！你知唔知真係好痛，所以才反抗，但又擔心你留心影響效果，唔敢同你講！」Noise聞言即道歉：「對唔住……」Marf亦明白只是無情力，「其實大家都要拿捏，所以好多話拍打鬥戲要七分認真，3分清醒，否則你情緒爆發，真有可能打暈對手。」

「四人幫」的殘忍欺凌，搞到Marf哭了出來。(陳奕釗攝) 「四人幫」的殘忍欺凌，搞到Marf哭了出來。(陳奕釗攝) 「四人幫」的殘忍欺凌，搞到Marf哭了出來。(陳奕釗攝) 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰在《那年盛夏我們綻放如花》演的四人幫，經常蝦蝦霸霸。 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰在《那年盛夏我們綻放如花》難忘在臭水渠通宵拍打鬥戲。 陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰在《那年盛夏我們綻放如花》難忘在臭水渠通宵拍打鬥戲。

四人幫 搞喊Marf

始終是首次拍劇，雖然已上戲劇課，但角色經歷的情緒起伏，不易拿捏，為了捕捉Marf的情緒，導演的「殺手鐧」是一段欺凌片段，阿奇和焯嵐自首說：「Marf睇完我們欺凌一位同學的片段，忍唔住喊出來。」Marf解釋，「劇組給我看這段片，好冷血，卻是全劇的重要線索。對我來說……好抱歉，那段片暫時只令我聯想到，就跟虐待動物一樣，那種殘忍的程度，很能幫助我入戲。」這段片的施暴元兇正是「四人幫」，Billy憶述，「我們以已經好賤格，起初導演不收貨，其實被欺凌的對手，是一起上演戲課的朋友，當時已好盡力，仍被導鬧做得唔夠，惟有演得更變態，我記得當導演一叫停 我就衝去攬住對手。」Marf好奇問他們可曾自覺入魔，焯嵐答道，「因為要讓觀眾投入，真係會相信角色，好享受欺凌人。」其餘3子則深深體會欺凌或被欺凌都很辛苦，Noise表示，「好攰，因為情緒爆發到100點，突然cut機又變回零，仲要要重拍幾次。」

難忘臭渠拍打鬥戲

至於最難忘的拍攝經驗，四人幫推選是在屯門的橋底坑渠拍打鬥戲，Billy表示，「那坑渠水的深度雖然只有23厘米，但但浸著雙腳7小時，拍完變「死屍腳」皺晒皮。而被我們圍毆的對象，更是全身濕透！」Noise自爆，「拍完返屋企不斷刷牙，因為唔小心飲咗幾口坑渠水。」焯嵐坦言，「拍的時候會埋怨，因為好臭又濕，但拍完又頗有滿足感。」

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