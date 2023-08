專訪｜MC張天賦若開巡唱首選加拿大 自爆想拍旅遊節目惟怕搭飛機(多圖+有片)

MC張天賦剛與Dear Jane完成拉闊音樂會,旋即要全身投入籌備首個澳門舉辦演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》,原定於中秋節9月30日在威尼斯人金光綜藝館與觀眾歡渡中秋,由於反應熱烈,現宣布加開10月1日一場,MC早前接受本報訪問,透露會將年初紅館《This is MC》演唱會的四面台設計搬到澳門,更表示有意舉行巡迴,心願是能回到讀中學的加拿大開show。向來專注音樂的MC自爆,原來出道做歌手前,曾經想過做綜藝MC,並表示有興趣拍旅遊節目,可惜他對搭飛機有恐懼,成為最大障礙。