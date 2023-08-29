專訪｜MC張天賦若開巡唱首選加拿大 自爆想拍旅遊節目惟怕搭飛機(多圖+有片)

MC張天賦剛與Dear Jane完成拉闊音樂會，旋即要全身投入籌備首個澳門舉辦演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》，原定於中秋節9月30日在威尼斯人金光綜藝館與觀眾歡渡中秋，由於反應熱烈，現宣布加開10月1日一場，MC早前接受本報訪問，透露會將年初紅館《This is MC》演唱會的四面台設計搬到澳門，更表示有意舉行巡迴，心願是能回到讀中學的加拿大開show。向來專注音樂的MC自爆，原來出道做歌手前，曾經想過做綜藝MC，並表示有興趣拍旅遊節目，可惜他對搭飛機有恐懼，成為最大障礙。

澳門演唱會加場 還原香港四面台 首次在澳門開演唱會，反應理想加開一場，MC張天賦既開心又擔心，雖然港澳只是一海之隔，但始終兩地觀眾睇show文化有差別，不免擔心，能在澳門還原香港的四面台，實是開心事但，因四面台在當地較罕見。MC於1月完成首個紅館演唱會，相隔8個月再開個唱，他直言歌單的變動不大，但當然也會唱新歌，除了早前派台的《抽》，他預告屆時都會唱下月5日推出新歌，並會應節加添中秋的特色，他最關注是如何改進表現，「無論自彈自唱或跳唱，都有進步空間，坦白講上次頭兩天都不太enjoy演唱會，很大壓力，似是睇check list去完成任務，沒有好好去感受演唱會，希望今次以較輕鬆的心情面對，表現更成熟。」

騷肌沒所謂？ MC繼在紅館舞台跳唱《Overkill》後，在本用中的「拉闊音樂會DJ/MC」中，與人氣女團Lolly Talk合唱再展舞姿，可會在澳門演唱會加重跳唱環節？他耍手擰頭表示，「如無意外不會昇華，上次rundown對我來講太吃力，跳舞留給擅長跳舞的人(問：抗拒跳舞？)不是抗拒，而是不敢冒險，擔心越加多新項目，越易出錯，自己玩就沒大問題，但開騷也希望做到最好。」至於騷肌？他笑言，「我的態度是沒所謂，到時騷到幾多就幾多，可能騷手指頭！」他坦言身形跟最fit狀態有點差距離，完成拉濶音樂會後才開始加緊操練。

下一站 衝出亞洲？ 演唱會繼續以《This is MC》為名，經歷首次踏足紅館後，張天賦會如何形容現時的MC？「沒太大改變，依然是大家口中的張三歲，又有點壞男孩的感覺，但在各方面成熟咗、進步咗，起初會好緊張和擔心表現，現在會想如何enjoy這個表演，令觀眾也enjoy，每階段需要進步之處都不同，但興奮度沒減，只是心態上有所不同。」今次衝出香港開騷，下一站會是舉行巡迴演唱會嗎？他坦言暫未有計劃，但會跟公司商討，「其實我最想返加拿大，這是我讀中學的地方，如果可以在當地開演唱會，可順便探朋友，(問：心願？)都算係，而且衝出亞洲嘛！」

想演認真角色 「專注音樂」是MC經常掛在口邊的答案，但不代表局限自己的演藝發展，MC現已完成兩部電影，他坦言對演戲感興趣，「但必須很誠實講，拍電影真的很辛苦，當然有成功感，但所花時間比我想像中長，所以除非我好喜歡的角色或故事，否則我仍會專注音樂發展，當然也希望繼續拍。」角色方面，他直言想挑戰演技，「如果有較認真的角色，無論是好人或奸角，我相信都幾享受，因為演戲讓你做另一個自己。」MC在拉濶音樂會兼任司儀，表現純熟，