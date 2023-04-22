專訪｜The Hertz笑稱夾Band如婚姻 4個老公點維繫？ 成軍5年以音樂記錄當下感受(有片)

成軍5年的獨立樂隊The Hertz將於4月23日首次在麥花臣舉行專場演唱會。(林俊源攝)

成軍5年的獨立樂隊The Hertz將於明晩(23日)於麥花臣舉行《LIVE IN THE PRESENT 2013》演唱會，同時推出專輯《PRESENT》，既是紀錄The Hertz不同階段的當下創作，也是送給「喪赫」(fans匿稱)的禮物。專輯收錄多首舊作，以及上周奪得吒咤903專業推介冠軍的《命之道》，他們預告當晚會首度公開獻唱多首從未發布的新歌。

各司其職 包辦財務剪接寄信 樂隊5位成員包括黃瑋中 Herman(主音及結他手)、胡沛霖 Ricky(結他手)、施唯 Ray(低音結他手)、許崇謙 Him(琴手)、梁宗偉 Marco(鼓手)，接受本報專訪，分享相處之道。Herman笑言「啟蒙老師」大佬正@RubberBand教落，夾Band以結婚，四個老公點算好？從起初投票作決策，以至少數服從多數生磨擦，到漸漸商討達共識和彼此信任，如今他們已有默契各自分工。作為獨立樂隊，從創作、設計、剪接、財務到雜務都一腳踢，Ricky半說笑指「台上一分鐘，台下十年功」，除了音樂表演上的技藝，還有其他功夫，「以前見台上Rock Star好型，冇諗過要自己去郵局寄信。」

香港夾Band難搵食 常聽說香港夾Band難以維生，五子坦言要以其他工作幫補生活，笑稱要成立「赫茲助養基金」。至於點解繼續堅持？Herman認真表示，「首先是因為透過音樂，仲有嘢相講。阿Him常說，其實不一定要認同我們，但起碼我們說了一個論點，可引發思考，例如《人》這首歌是講戰爭，又或者早前農曆新年推出《命之道》，其實我自己生命裡，還有話事權嗎？還是真的要順天命呢? 第二是愈來愈多人跟我們說，這首歌幫咗我或令我想多了，或者令我認同自己多了愛自己，或很簡單我們的歌還能陪伴他們。」Him補充說，獨立樂隊創作可較純粹隨心創作，少了點市場考慮。

同灰同開心 Herman坦言，曾經擔心香港創作自由會縮窄，但相信仍可以不同方式分享訊息，Him表示，「我們的創作都好present，取自當刻自己的經歷和世界發生的事，分享當下感受，因為我們也在這城市生活，我們都係搭巴士跟大家一樣，只係將所見所聞呈現。」Herman坦言，「你話會唔會灰，一定會，唔止面對香港更是整個世界，但我們灰就寫歌，《未日快車》好灰，就跟大家一齊灰，正如Him所說，我們都只係在這裡長大和生活的人，陪著大家一齊灰，Ray也說我們好彩可以做音樂去分享，《天堂100%》也提到沒甚麼好驚，在自己可以開心的範圍之內開心。」作為與港人同呼同吸的一員，The Hertz希望透覺音樂紀錄當下世情和分享感受，同時也寄願有天能輸出藉所創作的廣東歌輸出本土文化。